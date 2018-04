Kariéra a rodina: jak je navzájem sladit?

Když třicetiletý inženýr Martin nastupoval na konzultantskou pozici do velké mezinárodní firmy, jeho žena byla doma s téměř ročním synem. Pro mladého muže znamenala tato práce velkou šanci dokázat, co umí, a hlavně se hodně naučit. Když přijížděl ráno do kanceláře, byla ještě tma, když se vracel domů, na obloze opět svítil měsíc. Po krátké době ho firma začala vysílat na služební cesty do ciziny.

Martin cítil možnost kariérního postupu, a tak se jeho domovem staly hotelové pokoje a jeho prostředníkem s rodinou internet. Pak nastala chvíle, kdy si uvědomil, že takhle dál žít nechce. „Bylo to v okamžiku, kdy jsem ve webové kameře uviděl první krůčky svého syna. Po návratu z ciziny jsem si domluvil schůzku se svým nadřízeným, abychom se pokusili najít řešení. Firma byla vstřícná a umožnila mi, abych dva dny v týdnu mohl pracovat doma,“ říká Martin.

Společností, které chápou potřebu sladění profesního a rodinného života a vycházejí zaměstnancům vstříc, prý v Česku, podle zástupců neziskových organizací, neustále přibývá.

Kdo bere víc?

Ještě než se vydáte s požadavky na sladění práce a profese za nadřízeným, měli byste vše důkladně probrat se svými nejbližšími. Dohodnout se, kdo z vás je ochotný odejít třeba na částečný úvazek, komu dovolí povaha zaměstnání pracovat několik dní v týdnu z domova, kdo cítí větší potřebu být s dítětem doma.

Důležitým faktorem může být i výše platů partnerů, částečný úvazek samozřejmě znamená i méně peněz. Ženy také často říkají, že si dovedou představit svého muže na rodičovské dovolené, avšak když se mají definitivně rozhodnout, nechtějí se kvůli kariéře vzdát okacovního mžiků, kdy mohou sledovat, jak dítě roste.

Pro muže však může být starost o dítě velkým obohacením. „Otcové by si měli vyzkoušet být po osmém měsíci života dítěte alespoň dva dny v tý dnu s ním doma. Přehodnotili by svůj vztah k ženě, dítěti, práci či kolegům. Matka se opět vrátí do praprostředí a obnoví svá pouta s prací a kolektivem,“ radí personální konzultant Martin Heger.

Výhodným způsobem, jak sladit práci a rodinu, mohou být částečné úvazky. Zatímco v minulosti se firmy podobným formám spolupráce spíše bránily, nyní stoupá počet společností, které jim přicházejí na chuť. „Vše souvisí s českým ,baby boomem‘ způsobeným ženami narozenými v sedmdesátých letech, které nyní zakládají rodiny,“ říká Alena Králíková, ředitelka nevládní neziskové organizace Gender Studies. „Ještě loni jsme diskutovali o programech slaďování s firmou, která tvrdila, že nic takového nepotřebuje. Letos její vedení zjistilo, že ze čtyř set zaměstnanců jich sto v nejbližší době odejde na mateřskou, a začalo toto téma řešit.“

Co firmy nabízejí?

Zaměstnanci, kteří mají snahu lépe sladit profesní a rodinný život, si mohou často zvolit, co jim bude nejvíc vyhovovat. Je to například možnost flexibilního začátku a konce pracovní doby, již zmíněné zkrácené úvazky, možnost práce z domova. S ženami či muži odcházejícími na rodičovskou dovolenou jsou firmy často ve spojení, aby věděly, kdy se budou chtít vrátit na pracoviště a připravily jim pro návrat podmínky. „Zapojení matek co nejdříve zpět do pracovního procesu považujeme za důležité a oboustranně výhodné,“ říká Lucie Bergerová z poradenské společnosti Pricewaterhouse Coopers. „Ženy si i při zkráceném úvazku udržují kvalifikaci, přehled o oboru a kontakty. Naši klienti také oceňují, když se jim brzy věnuje stejná kontaktní osoba - manažerka projektu, na kterou už si zvykli.“

Velké firmy se pokoušejí i o zakládání vlastních mateřských škol, jejichž otevírací doba by byla lépe přizpůsobena požadavkům pracujících žen, než je tomu u školek veřejných. Názory na jejich vhodnost se různí. „U nás jsme školku zkoušeli, ale tehdy o ni nebyl příliš velký zájem. Myslím si, že všeobecně by se ženám mělo spíše přidat na platu, aby si podobné věci mohly zařídit ve vlastní režii,“ míní Magdalena Součková, partnerka poradenské firmy Ernst & Young.