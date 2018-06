Příkladem je dvacetiletý Jan Zabloudil. Vystudoval gymnázium a stejně jako většina jeho spolužáků zamířil po maturitě na vysokou školu. Ale už po pár měsících zjistil, že to nebyla dobrá volba. „Obor mě nijak nenaplňoval. Vzhledem k tomu, že jsem již ze střední měl zkušenosti s podnikáním v oblasti IT, rozhodl jsem se zkusit štěstí v praxi, něco se naučit a rozmyslet si, jakou vysokou bych rád studoval do budoucna,“ říká Jan. Záhy však přišla nabídka, která úvahy o vysoké škole odsunula na neurčito.

Bývalý obchodní partner, se kterým se často bavil o práci a podnikání, mu nabídl hned na startu manažerskou pozici, konkrétně product managera.

„Jedná se vlastně o moje první zaměstnání. Příjemně mě překvapilo, že se do jisté míry hodně podobalo práci, kterou jsem dělal u mých soukromých projektů. Díky těmto zkušenostem jsem se velice rychle zaškolil,“ říká novopečený manažer společnosti Shoptet, která nabízí na internetu hotová technická řešení e-shopů.

Co mu pomohlo? „Zkušenosti, vůle, tvrdá práce z minulosti a sebevzdělávání. Znalosti ze školy vnímám jako samozřejmý základ,“ říká Jan Zabloudil, který přesto na další vzdělání nerezignoval. „Přestože zatím školu nevnímám jako klíčový faktor v mé kariéře, jistě není zcela moudré tento krok v životě přeskočit a nestudovat. Uvidím, jak se mi studium podaří skloubit s ostatními činnostmi,“ přemítá talentovaný manažer.

Kariéra uvnitř firmy

V době, kdy je na pracovním trhu o odborníky nouze a zaměstnavatelé se přetahují o ty nejlepší, se personalisté stále častěji obracejí dovnitř firem, kde vyhledávají nové talenty. Nováček tak může přes noc přeskočit i několik pracovních pozic a ráno už stát v čele nového týmu.

„Ve Slevomatu funguje strategie posouvání interních talentů již dlouho. Dáváme si záležet na tom, abychom již při náboru na juniorní či specialistické pozice vybírali lidi, kteří mají ambice i předpoklady po nějaké době přerůst nástupní pozici a rozvíjet se dále v seniornější či manažerské roli,“ říká HR manažerka společnosti Slevomat Jana Procházková.

Jednou z tamních „skokanek“ je i Veronika Kotásková. „Studovala jsem střední i vysokou školu se zaměřením na ekonomii. Po sérii brigád při studiu jsem se dostala k hledání své první fulltime práce a někdo z mých přátel mi tehdy ukázal skvělý nový projekt – prodej voucherů na zajímavé zážitky a restaurace v okolí. Když jsem viděla, kolik lidí denně tyto stránky navštěvuje, napadlo mě podívat se, jestli nehledají lidi do týmu, ve výsledku na jakoukoliv pozici,“ líčí Veronika Kotásková, která rychle postoupila z juniorky na obchodní ředitelku. „Klíčové je mít otevřenou mysl novým nápadům, schopnost rychle reagovat na novinky, mít vnitřní nastavení, které nedovolí, aby se z práce stala práce s honbou za kariérou, ale aby stále byla práce tím, co člověka baví, aby za sebou viděl výsledky,“ popisuje talentovaní žena.

A má velmi dobré vyhlídky, že touto pozicí zdaleka kariéra ve firmě nekončí. „Díky interním posunům se daří udržet si ambiciózní lidi déle motivované,“ míní personalistka Procházková.

Z operátora mistrem

Rychlý postup uvnitř firmy není jen výsadou kancelářských pozic. Kvůli složité situaci na trhu práce, zdlouhavému hledání kvalitních pracovníků i častým přesunům zaměstnanců se do vyšších pozic dostávají například i dělníci v továrnách, kteří rozumějí své práci a dokážou vést menší kolektivy.

„Po půl roce mi nabídli pozici mistra, přestože nemám maturitu, a dokonce ani vyučení v oboru. Ale dobře jsem se zaučil, tu práci umím a i lidé, myslím, mě docela berou. Vzal jsem to místo a nelituji,“ říká pětatřicetiletý Michal, který se vyučil ševcem, ale mistruje v brněnském strojírenském podniku.

Výhoda domácí půdy

Ze zákaznického centra až na místo dispečerky to dotáhla i jedna z nováčků přepravní společnosti Geis. „Po jednom roce projevila zájem o pozici dispečerky, kdy úspěšně prošla výběrovým řízením. A věříme, že tím se její posun nezastavil,“ říká HR specialistka společnosti Jaroslava Šindelářová.

Ti schopní, kteří mají zájem o kariéru, pak zpravidla postupují ve firmě rychleji než lidé zvenku. Výhodou je, že už znají prostředí společnosti a její kulturu a dobře se orientují mezi odděleními. Například brněnská investiční společnost Cyrrus si vychovává burzovní makléře na vlastním půlročním školení. „Po školení a zvládnutí zkoušky se uchazeči stávají plnohodnotnými burzovními makléři, kteří mohou samostatně vykonávat činnost obchodníka,“ přibližuje personalistka společnosti Cyrrus Lucie Prokešová. Pak už záleží jen na nich samých, jak ke své kariéře přistoupí.

„Začátky jsou těžké v každém zaměstnání a u burzovního makléře obzvlášť. Hledáte důvěru investora a zároveň ještě nemáte dostatečně vybudovaný obchodní vztah. Nicméně pokud tuto práci děláte dobře a poctivě, tak si své obchodní partnery vždy najdete,“ míní Patrik Gančarčík, který nyní pracuje už na pozici senior makléře.