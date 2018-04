Kariéra i dítě? Jen ztěží

Přestože narození své dcery plánovala, práce jí po třinácti měsících doma s dítětem chybí. Po uplynutí mateřské dovolené chtěla asistentka promotion agentury Dana Kellnerová z Moravského Krumlova být s dítětem doma, a tak nastoupila na dovolenou rodičovskou.



Přitom začala shánět možnost přivýdělku; kvůli rodinné kase, aby neztratila kontakt s lidmi a - jak sama říká - nezakrněla v pružnosti myšlení. "Jenže v malém městě není možnost přivydělat si žádná a do Brna je daleko. Hledala jsem na internetu, v tisku, ale kromě podvodných inzerátů na domácí manuální práce, rozesílání obálek či dealerství kosmetiky jsem na nic nenarazila," říká Dana Kellnerová. Obává se, že bude pro každého zaměstnavatele nepoužitelná pracovní síla, která se tři roky povalovala doma. Mezi vařením, praním plínek a časem tráveným s dítětem proto studuje angličtinu a dálkově se zdokonaluje v účetnictví. Přehled o dění doma i ve světě si udržuje díky internetu.

K dyž má dítě přednost



Zatímco Dana Kellnerová hledá možnost přivýdělku marně, jiné maminky ji naopak odmítají. Existují totiž společnosti, které v době dovolených nebo při dlouhodobé nemoci některého ze zaměstnanců nabízejí svým zaměstnankyním na rodičovské dovolené možnost záskoku.





"Málokterá z nich ji ale využije," tvrdí Soňa Planerová z Komerční banky. Stejnou zkušenost mají ve firmě GiTy. "Nabízíme i práci na zkrácený úvazek. Většina žen tomu není příliš nakloněna. Chtějí se věnovat dětem, což je přirozené," říká personalistka firmy Alena Sukopová. Podle ní v mnoha případech ženy odcházejí na mateřskou třeba po pěti letech zaměstnání, z něhož již pociťují únavu. Vracet se zpět pro ně není zajímavé. Michaela Marksová-Tominová, která se zabývá rovnými příležitostmi pro muže i ženy, ale míní, že udržování kontaktu se zaměstnavatelem i se svou profesí je během rodičovské dovolené nutnost. Návrat do zaměstnání jinak bývá krušný, nemluvě o hledání nové práce.Většina českých matek vydělávat musí, protože jeden plat rodinu neuživí. Zároveň se očekává, že to budou ony, kdo po práci nastoupí druhou směnu v domácnosti. Nebo tak činí dobrovolně samy, protože nejsou z různých důvodů ochotné se o chod domácnosti podělit.Pokud se však žena nechce zhroutit a mít děti vychované ulicí, musí přehodit pár domácích povinností na bedra své drahé polovičky či příbuzných. Pokud peněženka dovolí, ať si klidně najme paní na úklid či hlídání. "České matky se často potýkají s předsudkem, že žena spolu s dítětem porodí i své pracovní schopnosti. V očích zaměstnavatelů často i sebelepší zaměstnankyně mateřstvím klesne o několik kategorií níže," říká Rut Kolínská ze Sítě mateřských center České republiky.Někteří zaměstnavatelé navíc nejsou ochotni zajistit kratší pracovní úvazky či práci z domova, ačkoli je o ně zájem a provoz jejich podniku to umožňuje. Podle marketingového ředitele společnosti LMC Jiřího Navrátila také mnoho z nich nebere v potaz skutečnost, že maminky jsou nejloajálnější a vděčnou skupinou zaměstnanců, která má úplně jiný pohled na plat, odměny a hlavně fluktuaci.Ukazovat závistivým prstem na to, že třeba v sousedním Německu a Rakousku mnoho firem kratší úvazky a práci z domova umožňuje nebo provozuje podnikovou školku, není podle Tominové úplně na místě. "Na rozdíl od těchto zemí je v Česku totiž stále docela rozvinutá síť jeslí a mateřských školek," říká.Některé evropské státy ale daňově zvýhodňují firmy umožňující pracujícím matkám kratší úvazky. Něco takového se zatím v Česku nechystá. Zdejší ženy budou tedy, co se týká největšího počtu matek pracujících na plný úvazek, mezi prvními v Evropě zřejmě ještě dlouho.Je však pravděpodobné, že mají stejný pocit užitečněji stráveného života jako třeba pracující matky v USA. Američtí sociologové z univerzity v Marylandu totiž nedávno zjistili, že pracující matky sice pociťují větší časový stres než ty v domácnosti, ale jsou spokojenější se svým rodinným životem.

Co nejvíce ztěžuje hledání práce ženám s malými dětmi? Firmy upřednostňují jiné kandidáty 48 % Riziko časté nemocnosti dětí 33 % Nedostatek kratších pracovních úvazků 12 % Malá šance pracovat z domova 3 % Nedostupnost potřebných služeb 2 % Jiné 2 %

