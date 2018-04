Kariéra: jak se stát z kybernetika majitelem nakladatelství

Roman Sviták vystudoval technickou univerzitu v Liberci, obor kybernetiky a automatizovaných systémů řízení. Tehdy neatraktivní obor, dnes naopak. Právě znalosti z nouze vystudovaného oboru mu v 90. letech hodně pomohly při startu v podnikání. V roce 1991 založil nakladatelství odborné literatury Grada, o rok později společnost ADK, která je největším výrobcem a distributorem plánovacích systémů v Česku a na Slovensku.Nejdříve kosmonautem, pak jsem slevil na pilota, od 12 let až do roku 1989 jsem ztratil zájem o cokoliv včetně kariéry. Tak jsem se věnoval umírněné opozici, alternativní kultuře, divadlu, filmu a především populární hudbě. Na škole mi šla matematika a logika, takže bylo jasné, že se budu rozvíjet tímto směrem. Po dokončení školy jsem pracoval jako programátor a později jako vedoucí analytik projekce informačních systémů v Československém rozhlase.Pracoval jsem s počítači, zajímal se o ně, ale na trhu nebyla žádná odborná literatura. Já a další moji kamarádi programátoři jsme pociťovali její nedostatek a také nám chyběly pořádné znalosti angličtiny. Tak jsme se rozhodli, že začneme kromě prodeje techniky a programování na zakázku i školit a vydávat počítačové knížky.Neměli jsme přitom co ztratit, nevložili jsme do projektu žádné horentní sumy. Byli jsme dva kamarádi a přemluvili jsme pár dalších, aby do toho šli s námi. Vznikla jedna z prvních akciových společností v tehdejším Československu. Kdo se připojil, nelituje. Vložené peníze se mu mnohonásobně vrátily. Na trh jsme vstoupili v pravý čas a zažili velký boom. Vznikla společnost Grada. Původní zaměření na výpočetní techniku se změnilo na nakladatelství odborných publikací z různých oborů.Neměli jsme žádné zkušenosti například s personalistikou. Byla to doba, kdy nikdo nechtěl být veden, ale ani nikoho vést. Hledali jsme zahraniční odborné knížky o personalistice, z těch jsme se poučili a v nakladatelství je vydali. Občas se mi stalo, že jsem nenastavil správně pravidla a lidi správně neodhadl. Příliš dobře jsme je zaplatili, takže neměli motivaci se zlepšovat. Dokonce se nám kvůli tomu jeden kolektiv úplně rozpadl. Utrpěl jsem i další ztráty, a to i materiální. Po prvních čtyřech letech, kdy jsem podnikání obětoval všechno a pracoval denně 16 hodin včetně sobot a nedělí, jsem pocítil únavu. Zvolnil jsem tempo, přenechal řízení společnosti managementu a odjel studovat angličtinu na delší dobu do zahraničí.Určitě ano. Ta změna byla však moc rychlá a já byl asi na cestách příliš dlouho, vedení firmy se mi trochu vymklo z rukou. Poznal jsem, že být vlastníkem nebo najatým manažerem je v přístupu k firmě a majetku velký rozdíl. Když jsem se do firmy vrátil, musel jsem řadu lidí propustit. Projekty a obchodní aktivity, se kterými začali, byly chimérické, utrpěl jsem velké finanční ztráty. Pobyt v zahraničí mi pomohl se podívat na celé podnikání trochu širším, evropským pohledem. Změny, které jsem po návratu z ciziny udělal, firmám, kde působím, velmi prospěly.Hlavně jsem pochopil, že člověk nesmí nikdy ztratit na delší dobu vedení společnosti ze zřetele, byť stoprocentně věří manažerům. I když fyzicky nepobývám ve firmě zdaleka tak dlouho jako na začátku a nevěnuji se operativnímu řízení, v pravou chvíli tam musím být vždycky. A velmi dobře jsem pochopil, že dosáhnout úspěchu je o hodně snadnější než ho udržet.V době sametové revoluce mi bylo třicet let, měl jsem již nějaké zkušenosti, ale nebyl jsem příliš zkažený minulou dobou. Mám silnou vůli, motivovaly mne i peníze z prvních obchodních úspěchů. Zvolil jsem správný směr podnikání a obchodní strategii, snažil jsem se dívat dopředu. Ale to platí stále. Jednotlivé redakce vedou specialisté na daný obor, například medicínskou lékař. Ti musí mít přehled, co se v jejich oboru děje nového.Snažím se o jejich rovnoměrné zastoupení, docela to vychází. Souhra obou pohlaví je v pracovních kolektivech velmi důležitá, muži mají často nereálné představy, ženy jsou pragmatické a bojovné. Mám ale pocit, že si zatím tolik nevěří. Co si mám myslet, když se uchazečky o práci zeptám, jaké má nevýhody, a ona řekne: Jsem žena. Na Slovensku je to podle mých zkušeností výrazně jiné. Ženy jsou dravé, víc si věří, chtějí udělat kariéru. Na konkurzy na vedoucí místa jich chodí tak 70 procent, v Česku tak mezi deseti a dvaceti procenty.Doufám, že se zkvalitní legislativa, bude vyšší vymahatelnost práva. Změní se pracovní trh, přibude konkurence, nastane migrace lidí. Připravujeme se na to. Současná dlouhodobá marketingová a obchodní orientace nás doufám přenese úspěšně do Evropské unie.Nejsem příznivcem rodinných firem, nemají tady takovou tradici jako například v Německu a podle mého názoru ani budoucnost. Dětem rozhodně nebudu přikazovat, co mají dělat. Navíc já také nedovedu příliš odpočívat, první den si to ještě užívám, druhý den vyhlížím nějakou činnost a třetí den už jsem do ní ponořen až po uši.