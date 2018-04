Kariéra mě vůbec nezajímá

Noviny, časopisy i nepřeberné knižní publikace nám neustále radí, jak dosáhnout úspěchu, stoupat výš a výš, být stále spokojenější a bohatší. Podezřele pak působí lidé, kteří po závratné kariéře netouží. A není jich málo.

Kristýna Červinková dokončuje studium na evangelické teologické fakultě a stojí před důležitým rozhodnutím: začít kariéru podnikatelky, nebo se stát farářkou? Podnikání by ji lákalo, třeba v cestovním ruchu nebo nemovitostech. „Pokud jde někdo dělat práci faráře, ví, že v ní nejde o peníze, s tím musí počítat,“ říká. Pomineme-li případy, kdy lidé usilují o slibnou kariéru právě v církvi, tímto povoláním si nepomůžete k velkému majetku ani ke společenskému uznání.

„Nikdo to nedělá proto, že by se hnal za úspěchem. Když vás naplňuje pomoc lidem, nemusíte ani závidět sousedovi, že má na zahradě vyhřívaný bazén a v garáži tři auta,“ vysvětluje Kristýna. Podobně jsou na tom třeba sociální pracovníci, pečovatelé v charitách i zaměstnanci jiných neziskových organizací. Přestože mají mnohdy vysokoškolské vzdělání, svou práci hodnotí především podle toho, nakolik je užitečná druhým.

Rozhoduje i rodina

Mezi lidmi, kteří se nezajímají o kariéru, však nejsou jen ti, kteří se řídí nějakým „posláním“. Někdo se rozhodne studovat obor, jenž ho zajímá nebo mu ve škole jde, přestože není příliš perspektivní. Důležitou roli hraje také rodina. „Oželet kariéru je stále pro mnoho žen jediný možný přístup, jak vše zvládnout. Skloubit roli matky a výkonné manažerky není snadné,“ říká personalista a psycholog Tomáš Libert z poradenské společnosti Force 1.

Od matek se úspěch většinou nečeká

To, že dají přednost rodině před společenským úspěchem, se skutečně očekává především od žen. „Přesvědčení, že to jsou většinou ženy, kdo o kariéru vůbec nestojí, je bohužel velmi rozšířené,“ říká Alena Králíková, ředitelka organizace Gender Studies, zabývající se rovnými příležitostmi mužů a žen. Podle ní řada žen netouží vystoupat na ty nejvyšší pozice za každou cenu. „To ale neznamená, že by se ve svém oboru nechtěly uplatnit a uspět,“ podotýká. „Jen nebývají ochotny udělat všechno pro to, aby se dostaly nejvýš. Sebeuplatnění jim však rozhodně není lhostejnější než mužům.“

Alena Králíková se domnívá, že o vysoké posty usilují hlavně muži proto, že to od nich společnost očekává. Stále jsou považováni za hlavní živitele rodiny. I když někteří by se rádi víc věnovali dětem, často to ani nepřiznají.

Láká mě klidný život

Vystudovali jste obor, ve kterém jsou velké peníze, máte mladistvý elán, život před sebou, nemáte závazky, ale stejně vás kariéra neláká? „Přesně tak to cítím,“ říká inženýr ekonomie Pavel Horák. „Měl jsem možnost pracovat ve velkém byznysu, ale mě láká klidný život na malém městečku. Nikam se nehoním, čas plyne pomalu,“ popisuje.

Otevřel si malý krámek, kde sám prodává, a tvrdí, že mu nic nechybí. Zatímco někteří personalisté, manažeři či úpěnliví „lovci hlav“ by se za tuto část těla zřejmě chytali, podle pražské personální psycholožky Hany Kyrianové není na takovém postoji ke kariéře nic zvláštního. „Každý člověk žije svůj jedinečný životní příběh, se kterým je více nebo méně spokojený,“ říká. „Lidé jsou různí a každého může těšit něco jiného. Pokud tím sobě nebo někomu jinému neškodí, proč by nešel za tím, co ho baví? Dokonce i v životě v dobrovolné chudobě mnozí spatřují větší smysl než v získávání hmotných statků.“

Pro okolí nemusí být však odmítání kariéry vždy pochopitelné. Někdy navíc není snadné rozpoznat, zda se člověk opravdu rozhodl jít jiným směrem, nebo za tento důvod pouze skrývá vlastní neúspěch. „Pokud řeknu ,já bych kariéru nikdy nebudovala‘ v tom smyslu, že pohrdám lidmi, kteří ji dělají, znamená to, že mi budování kariéry rozhodně není lhostejné, a třeba to může být i tak, že ve skutečnosti po něčem takovém toužím,“ upozorňuje na závěr Kyrianová.

Kdo se obvykle zříká společenské prestiže:

1. Lidé v pomáhajících profesích, v neziskových organizacích

2. Matky a otcové, kteří se chtějí naplno věnovat své rodině

3. Ti, kteří dávají přednost činnosti, jež je naplňuje, i když není tak lukrativní