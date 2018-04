Kariéra partnera? Ženy ano, muži ne

Šanci uspět na trhu práce má každý. Tedy za předpokladu, že vychází zaměstnavateli vstříc časově, ochotou přemístit se kdykoli a kamkoli a neustále na sobě pracovat. Snazší to mají tedy ti, kteří se nemusí ohlížet na rodinu, jsou pány svého času, dokonale vzdělaní ve svém oboru. Možnosti získání práce, solidního platu i vybudování kariéry mají mladí muži a mladé ženy takřka rovnocenné. Ale jen do té doby, než se žena rozhodne plnit své mateřské poslání.



Ty budeš doma, já nás uživím





U partnera by vadilo velmi ..........trochu................ne přenechání péče o rodinu

ČR ......47.......... 36............... 17

muži... 59 ..........30 ...............11

ženy ...35 ..........42 ...............23 věnování se práci ve volnu

ČR ......42 ..........41 ...............17

muži ...53.......... 33 ...............14

ženy ...32 ..........48 ...............20 nezaměstnanost

ČR .......67 .........20.............. 13

muži ...49 ..........30.............. 21

ženy... 84 ..........11................ 5 dojíždění s návratem na víkend

ČR ....61 ............27 ...............12

muži .72............ 21................ 7

ženy .51............ 32 ...............17 dojíždění za prací denně

ČR ....14 ............34 ...............52

muži. 18 ............35 ...............47

ženy... 9 ............34 ...............57

"Kristýnku jsem porodila v osmadvaceti. Do té doby se plat a pracovní úspěchy mé i mého manžela takřka rovnaly," vypráví obchodní zástupkyně Jana Jakešová z Brna. Nástup do zaměstnání po mateřské dovolené však byl podle jejích slov krutým vystřízlivěním. Podezírání zaměstnavatele, že nebude ochotna pracovat přesčas a bude s nemocným dítětem často doma, ještě unesla. Tahanice s manželem o podíl povinností v péči o dítě a starost o domácnost byly horší. "Můj muž nechápal, proč by měl brzdit svou kariéru péčí o dítě a domácími pracemi, když měl vyšší plat než já," vzpomíná Jana Jakešová a se špetkou škodolibého zadostiučinění dodává: "Rok jsem skřípala zuby. Pak se firmě, pro kterou muž pracoval, přestalo dařit a on byl mezi propuštěnými."Jana vzpomíná na zlaté časy, kdy se mohla plně věnovat zaměstnání, které ji bavilo, a užívala si uznání své práce od nadřízených. A pak také na večery strávené s dítětem, zatímco její manžel únavou usnul v křesle už u večerních zpráv. "Janu jsem v kariéře podpořil už proto, že nás někdo musel živit, než si najdu novou práci. Přiznám se, že když jsem po půl roce našel vyhovující místo, po dnech strávených s Kristýnkou se mi dokonce začalo stýskat," říká Michal Jakeš. "Od té doby si dělíme domácí povinnosti napůl. No, mám tu větší půlku," přiznává se smíchem Jana. Podotýká, že v dnešní době plné změn se podíl starostí o rodinu musí prostě přesunovat z partnera na partnera podle momentální situace.Výzkum Šance na trhu práce, provedený letos v březnu agenturou Dema s účastí Českého svazu žen na tisícovém vzorku české populace ukázal následující fakta. Většina mužů v otázce kariéry partnerky zaujímá nesmiřitelný postoj v případě, že by se chtěla věnovat práci i ve svém volnu nebo by chtěla ponechat péči o rodinu a děti převážně na nich. Pod tlakem možného rodinného rozkolu jsou to pak samy ženy, které ­ když se před nimi rýsuje kariéra, jež by pro ně znamenala větší omezení v péči o rodinu ­ raději ustoupí. Tento trend se mění tam, kde je vztah organizován podle kariér obou partnerů, ne jednoho z nich. Ve vyspělých západních zemích se četnost těchto párů pohybuje v rozmezí od 5 do 20 procent z celkové populace. "U mladých partnerů se začíná tento trend prosazovat i u nás. Bohužel jej musí, a také to dělají, iniciovat a prosadit ženy. Protože proč by se muži dobrovolně vzdávali patriarchálních výsad?" pokládá řečnickou otázku ředitelka Sociologického ústavu při Akademii věd České republiky Marie Čermáková.Výzkum Šance na trhu práce dále ukazuje, že míra partnerské tolerance v otázkách kariéry a prostoru pro realizaci toho druhého je ze strany žen dalekovyšší než u mužů. "Kariérní postup manželky řada mužů nesnese a ženu nepodporuje. Mužům by vadilo její vyšší vzdělání, veřejné uznání, vyšší plat či pracovní pozice," říká předsedkyně Českého svazu žen Zdeňka Hajná. K tomu ředitelka Sociologického ústavu Čermáková dodává, že jejich výzkumy ukazují, že většina mužů zároveň nechce za partnerku ženu bez kvalifikace a bez práce. "Takže dospějí ke schizofrennímu závěru: nejlépe by bylo, kdyby byla doma a o všechno se postarala, ale i vydělávala peníze," říká. Ani ženy však nejsou v otázce kariéry partnera tolerantní úplně ve všem. Podle výzkumu Šance na trhu práce by drtivá většina z nich nechtěla žít vedle partnera bez práce. Nezaměstnanost partnerky by přitom velmi vadila jen polovině mužů.