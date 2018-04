Kariéra přes postel? Někdy vyjde...

O kariéře přes postel často informuje bulvár. Obvykle jde o zprávy z uměleckých kruhů. V soukromých firmách, na úřadech či ministerstvech se o ní jen drbe a špitá. Neznamená to ale, že tam tenhle způsob postupu nemá šanci.



Majitel menší pražské agentury se rád chlubí svými sekretářkami. Vzhledem nezůstávají pozadu za top modelkami, ale jejich úkolem je organizovat schůzky, uvádět hosty, reprezentovat a vařit kávu. S nejednou z nich si začal románek. Když v hospodě mezi kamarády řekne: "Co platím, to klátím," plácají ho uznale po ramenou. Děvčata, nebo - jak jim říká - sexretářky, se v jeho firmě velmi rychle střídají. Najdou se takové, jimž vyšší prémie, dárek, účast na obchodních jednáních a intimnosti s pohledným šéfem stojí za to, aby snesly následné odkopnutí.

"Kdybych dostala podíl na jeho firmě, tak by ten románek spíš stál za to," říká dnes s odstupem jedna z jeho bývalých zaměstnankyň. "Těžko by v ní ale někdo získal podobné postavení jako on. Za jedno jsem však vděčná - našla jsem díky šéfovým známým, které jsem poznala na jednáních, práci, k níž bych se dostala jen stěží," dodává. Své ani jeho jméno uvést nechce. "I když by si to ten syčák zasloužil," míní.



Jsou věci, o nichž se mlčí



Hovořit o kariéře přes postel chce málokdo. Mnozí se ošívají, i když jen mají říct, co si o tomhle způsobu získání postu či zvláštních výhod myslí. "O nefér hře se nikdy nemluví otevřeně. Můžete totiž stokrát tvrdit, že vás se to netýká, že to tak není, tím spíš si okolí bude myslet opak. A je to také intimní věc," říká psycholožka Eva Bedrnová.

Více než muži se o takové kariéře zdráhají mluvit ženy. Vědí proč. Ve vedoucích pozicích je jich daleko méně, a pokud je některá z nich dobrá po odborné stránce, a navíc atraktivní, má na drby zaděláno. "Kdo ví, jak to místo dostala," pochybují méně schopní a závistiví kolegové i kolegyně.



Kdyby šéfové nechtěli...



"Firmy se sice navenek tváří jinak, ale věřím, že způsob získání lepší práce či výhod takzvaně přes postel je častější, než se jeví. Funguje prostě vztah poptávky a nabídky. Kdyby nadřízení takovým možnostem nedávali průchod, sotva by někdo touto cestou něco získal," shrnuje psycholožka Bedrnová.

Kdo touží po stabilitě v zaměstnání, na usnadnění si kariéry přes postel by spoléhat neměl. Snad jen za cenu rizika. "Myslím, že tahle cesta je pro ty, kdo ji využívají, jen krátkodobým řešením. Dlouhodobě se vyplácet nemůže - protože pokud se někdo někam dostane nečestným způsobem a nemá příslušné schopnosti, dříve či později se to projeví," říká Michaela Tominová, která se už několik let zabývá rovnými šancemi pro muže a ženy.

Sexuolog a psycholog Petr Weiss míní, že v době, kdy trávíme více času v práci než se svými partnery, se velmi snadno stane, že třeba mladou dívku okouzlí šéf, který jí imponuje svou zralostí. A nejen tím. "To, že je někdo šéfem, znamená, že je schopný a kvalitní, a o takového muže je samozřejmě větší zájem," říká Weiss. "Přesto vztah, který může na první pohled vypadat účelově, někdy takový být nemusí," dodává s tím, že jsou-li odborné schopnosti podpořeny intimním vztahem, cesta k rychlé kariéře se tím usnadní.

Dá se podle vás budovat kariéra přes postel? Myslíte, že tak dosáhnete, čeho chcete? Nebo naopak takový postup neschvalujete? Napište nám své názory.