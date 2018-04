Kariéra: začněte rovnou u nejlepších

1. Pište u firmy diplomku Zahájit kariéru u prestižní společnosti nemusí být tak obtížné, jak by se na první pohled zdálo. Studenti mají při škole jedinečnou příležitost s firmami nezávazně spolupracovat. "Zájemcům doporučuji kontaktovat vytipovanou firmu již v průběhu studia a pokusit se dohodnout na praxi a možnosti zpracování ročníkové nebo diplomové práce," radí Vendulka Volfová z olomoucké personální společnosti Career. Firmy bývají obvykle poctěny, pokud s nimi chce student spolupracovat na své diplomové práci. Ten zároveň získá důležité kontakty i znalost firemního prostředí. Na projektu, který v rámci diplomky řeší, se mohou podílet i vrcholoví manažeři firmy. 2. Specializujte se už na škole Prvotní orientaci vám někdy zprostředkují akce vysokých škol. "K vyhledání vhodného budoucího zaměstnavatele studenti velmi často využívají akce typu Career Days nebo Šance, kde mohou získat informace o možnostech pracovního uplatnění ve vybrané společnosti i o požadavcích na danou pozici," říká Barbora Savovová z pražské společnosti Personální servis. Studentům také doporučuje, aby se podle svého zájmu o konkrétní firmu na škole co nejvíce specializovali, a získali tak podrobnější přehled v daném oboru. Podtrhuje také význam studentských brigád ve zvolené společnosti. "Je všeobecně známo, že zaměstnavatel bude obsazovat pracovní pozici nejprve z vnitřních zdrojů, což je pro budoucího absolventa velká příležitost," vysvětluje Savovová. 3. Vyjednejte si stáž Pokud vámi zvolená firma není ke studentům příliš vstřícná a nenabízí jim možnost brigád, zkuste to jinak. "Jde-li o společnost, která studenty běžně nezaměstnává, zkuste si vyjednat neplacenou stáž. Je možné, že poté, co vás poznají trochu lépe, své stanovisko na zaměstnávání studentů přehodnotí," radí Jana Kořínková z poradenské společnosti Hofírek Consulting.