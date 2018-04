Kariéra ženy: boj s předsudky

Stejně zůstaneš doma u plotny - s červeným diplomem i bez něj. To slýchává od starší generace žen ta mladší. Představa, že by dívka vystudovala, dělala naplno kariéru a měla rodinu, je nemyslitelná nejen pro ně. Ale ono to jde.



Když stála u zrodu společnosti Johnson & Johnson, jejím dětem bylo sedm a pět let. V práci zůstávala do šesti, ale někdy také do jedenácti večer. V českých poměrech to znamená vysloužit si pověst krkavčí matky a kariéristky. "Mám doma zlatého muže. Starost o děti a domácnost jsme rozložili rovným dílem, pracujeme oba naplno. S hlídáním pomáhaly studentky, protože vlastní rodiče už nemám," vypráví Jana Peterková, dnes ředitelka společnosti Moenia.

Sedm let dělala v Johnson & Johnson obchodní ředitelku, dva roky pak stála v čele Mary Kay Cosmetics. "Děti za tu dobu vyrostly v samostatné a zdravě sebevědomé bytosti. Nemyslím, že by byly o něco ochuzeny," říká Peterková. Na skutečnosti, že je ve vedoucí pozici žena a šéfuje i mužům, nevidí nic divného. Při práci nesleduje v prvé řadě kariérní postup - chce dělat to, co ji baví. Tak jako její muž.

Věra Hnátová je jedinou ženou mezi řediteli Podniku výpočetní techniky. Také ona ví, že skloubit práci, děti, rodinu je někdy dřina. Kariéra jí umožňuje být mužům rovnocennou partnerkou. "Samozřejmě záleží na okolnostech, ale snažila bych se udělat vše, abych se kvůli rodině kariéry vzdávat nemusela," tvrdí.

Co brání cestě nahoru?

Podle ředitele poradenské společnosti Luďka Pfeifera je schopnost šéfovat vlastní jak některým mužům, tak některým ženám. Takže, kde to vázne? I pro schopné ženy je leckdy těžké proniknout do mužského prostředí, tak častého ve vedení firem. "Muži budují vazby při sportu, v klubech a pro ženu je těžké se do nich dostat. A to i v situaci, kdy vás v podnikání respektují," říká Olga Girstlová, která s manželem Valentinem vede společnost GiTy. Podle Věry Hnátové se kariéra ženám buduje někdy obtížněji než mužům kvůli zažitým stereotypům u části společnosti. Z průzkumů o rovných šancích na trhu práce vyplývá, že většina mužů nesnese kariérní postup manželky. Vadí jim i její vyšší vzdělání, plat, veřejné uznání či pracovní pozice. Společným znakem mnoha úspěšných manažerek je přitom manželova podpora a pomoc doma. I když třeba Valentin Girstl přiznává, že hlavní tíha domácnosti leží převážně na jeho ženě Olze. "Ale s obvyklými pracemi a výchovou dětí jí pomáhají dvě paní," dodává.

Klidně se po mateřské dovolené vraťte

Soutěž firem

Podle jedné z nejvlivnějších českých manažerek Ludmily Petráňové z ČEPS se ženám dělá kariéra hůř zvláště v období, kdy mají malé děti. Kromě již zmíněné pomoci manžela a paní na hlídání ale získává na síle další pomoc -zaměstnavatelova. Nejde jen o úpravy pracovní doby, ale i o zajištění zástupu, když je zaměstnankyně na mateřské dovolené. "Nedávno jsme kvůli této situaci hledali pro jednu strojírenskou firmu na deset měsíců manažera pro lidské zdroje," říká Blažena Kohoutová z agentury Triton Effex."Na tyto dočasné práce najímáme specifické lidi s dlouhodobou praxí, kteří rádi sbírají nové zkušenosti a každé nové působiště berou jako výzvu," vysvětluje. Manažerka, která nyní tráví čas se svým malým dítětem, ještě před odchodem na mateřskou dočasnému zástupci předala agendu. Je s ním v kontaktu, aby měla přehled, co se děje, a postupně pak práci zase převezme.

Minulý týden byla vyhlášena soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. Ročník 2005 je zaměřen na postavení žen v řídících pozicích. Více informací naleznete na www.rovneprilezitosti. ecn.cz. Podmínky soutěže je nutné splnit nejpozději do 18. září 2005.



Měly by ženy usilovat o vedoucí místa?

Ne, měly by se starat o rodinu 11%

Ne, nemají k tomu předpoklady 4%

Ano, a to stejně jako muži 83%

Ano, i za cenu "ochuzování" rodiny 2%

Hlasovalo 820 lidí, Zdroj: prace.cz