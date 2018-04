Mafiánský lov ajťáků: firmy se snaží lákat uchazeče netradičními videi

V České republice je nyní jen 15 procent lidí, kteří jsou se svou prací spokojeni a případnou nabídku jiné firmy by odmítli. Dalších 25 procent lidí naopak chce změnu a na trhu práce aktivně hledá. A pak je tu 60 % zaměstnanců, kteří se domnívají, že by si mohli v kariéře možná polepšit, ale nic nehledají a o pracovní nabídky se aktivně neucházejí. Jde o takzvané pasivní kandidáty.

A právě na tyto pasivní kandidáty se firmy začínají ve velkém obracet. „Oslovit vhodného zájemce o práci se v dnešním internetovém světě plném reklam, inzerátů a webových stránek stává úkolem, který umí vyřešit jen ti připravení. Deset vteřin, to je podle průzkumu chování lidí na internetu doba, kterou mají webové stránky na to, aby návštěvníky oslovily. Pokud se jim to za tento časový úsek nepodaří, šance, že si web zobrazí znovu, jsou mizivé,“ říká Josef Kadlec, ředitel edukační společnosti Recruitment Academy. Právě tato společnost vyhlásila soutěž o nejlepší kariérní video a webové stránky.

Podle Josefa Kadlece důležitost HR marketingu roste, a to zvláště v době, kdy je na trhu práce nedostatek vhodných kandidátů. „České firmy vědí, jak je důležité být při oslovování lidí inovativní a vystoupit z řady, odlišit se od konkurence, ale přitom oslovit správnou cílovou skupinu kandidátů. V soutěži se snažíme pozvednout úroveň a kreativitu náborových aktivit a ekonomicky aktivní obyvatelstvo informovat o tom, že existují i zábavnější formy hledání nového pracovního uplatnění, než procházení desítek inzerátů na internetu,“ dodává Kadlec.

Video může představit i firemní kulturu a benefity

Kariérní video je novou, ale stále více využívanou formou oslovení kandidátů na trhu práce. Může nabídnout pohled do běžného dne zaměstnanců, prezentovat firemní kulturu i benefity. Většina videí se drží osvědčeného, klasického formátu prezentace firmy. Ovšem zaujmou spíše netradiční snímky.

„V naší soutěži nejlepší video představila společnost Tipsport. Šlo o mafiánský lov „ajťáků“. S dynamickým a vtipným webem vyhrála česká pobočka společnosti Deloitte,“ představuje Blake Wittman, ředitel recruitment společnosti GoodCall a jeden z porotců soutěže.

VIDEO: Tipsport Lov IT Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle něj je vítězné video vtipné a originální. „Mafiánský příběh spojený s „headhuntingem“ je úžasný nápad a ironický popis pracovní pozice mě opravdu baví - dva dny v týdnu v kanceláři, ale třetí den home office. Mám pocit, že každý ajťák, který hledá firmu se smyslem pro humor a dobrou atmosférou, na ně klikne,“ říká Blake Wittman. Videu by vytkl příliš neformální styl mluvy.

Stejně tak vítězné webové stránky jsou podle něj svěží, neokoukané a vybočují z řady, například i vesmírným “Star Wars” designem. Podívejte se ZDE.

„Navigace je neobvyklá, ale návštěvník si snadno zvykne. Myslím, že na stránkách není jediná fotka z databanky, jen profesionální fotky a videa skutečných zaměstnanců, to dodá společnosti lidskou podobu. Videa na úvodních stránkách každé divize jsou působivá a autentická,“ hodnotí prezentaci Blake Wittman.

Některé ze stránek auditorů nebo pojistných matematiků podle něj působí až moc „cool“ a na způsob navigace si uživatelé musí zvyknout. „Rád bych na stránkách viděl možnost vložení odkazu na osobní LinkedIn profil, než klasické nahrávání životopisu,“ dodává Wittman a uvádí obecné chyby, které firmy při točení náborových videí dělají:

video má příliš dlouhou stopáž a málokdo jej dokouká do konce

firma dostatečně „neprodá“ všechny své kvality

video tématicky neosloví danou cílovou skupinu, ve videu chybí informace například o webovém portálu, kde se lidé mohou dozvědět více informací o volných pozicích

průměrný rozpočet na kariérní video se pohybuje od několika tisíc korun po statisícové částky, ne vždy však investovaná částka rozhodne o úspěchu

Do soutěže Recruitment Academy Awards se firmy hlásí samy. V roce 2016 se přihlásilo 30 firem. Ze všech přihlášených je pak porotou vybráno top 5 videí a top 5 stránek, ze kterých je i zvolen celkový vítěz.