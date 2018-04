Karta ISIC: v Česku víc než 1500 slev

„Výhod karty využívám hlavně při cestování. Jen za minulý rok jsem ušetřil asi tři tisíce korun. Poloviční vstupné do galerií a muzeí v Paříži, cesta autobusem do Florencie za pětinu původní ceny a zanedbatelná není ani úspora šedesáti korun na jednom lístku do kina,“ vypočítává namátkou student Matěj z Prahy.

Až polovinu oproti plné ceně ušetříte v lyžařských areálech a půjčovnách, kartu lze také použít ve vybraných restauracích, obchodech s oblečením a sportovními potřebami. S pěti- až dvacetiprocentní slevou se setkáte u ubytování po celé republice i v zahraničí. Kompletní databáze slev najdete na www.alive.cz v sekci slevy, mezinárodní na www.isic.org.

Pro koho karta je a kam pro ni zajít

O kartu mohou požádat všichni studenti středního odborného učiliště, střední, vyšší odborné nebo vysoké školy plně uznávané ministerstvem školství starší 15 let (studenti víceletých gymnázií už od 12 let). Horní věk není nijak omezen, podmínkou je, že studujete nejméně 15 hodin týdně, a to šest po sobě jdoucích měsíců.

Kartu vystaví na počkání v 95 prodejních místech po celé republice (kompletní seznam najdete na internetových stránkách společnosti Alive). Stačí přinést občanku, školou potvrzenou žádost, vysokoškoláci platný index, pasovou fotografii a zaplatit roční poplatek 250 korun. Zároveň s kartou dostanete také kapesního průvodce se slevami a výhodami ISIC pro příslušný školní rok.

Někde získávají vysokoškoláci přímo na škole multifunkční čipovou kartu,která je kombinací studentského průkazu a slevové karty.

Plná platnost ISIC karty je 16 měsíců, vždy od září do prosince následujícího kalendářního roku. Karta ISIC zakoupená v prodejnách platí vždy na jedno období, nelze ji prodloužit.

Kdo má kartu jako univerzitní průkaz a chce využívat výhod ISIC karty, musí si ve výdejních centrech či studijních odděleních svých škol koupit takzvanou revalidační známku, která platnost karty na další období prodlužuje. Známka stojí kolem 160 korun a je tedy levnější než běžná karta ISIC.

O slevu se hlaste předem

Pokud chcete díky kartě získat slevu, oznamte to ještě před placením. Obchodník si může pro ověření poznamenat číslo karty, platnost a vaše jméno. Naopak si nesmí kartu třeba kopírovat.

Kdyby se stalo, že vám obchodník slevu upře, nejprve ji zkuste reklamovat u něj. Jestliže neuspějete, poznamenejte si datum a čas, název poskytovatele a adresu prodejního místa, přesný název zboží či služby na než sleva nebyla poskytnuta, jméno osoby (prodavače, obsluhy), která odmítla slevu poskytnout, a důvod, proč slevu nedal, a oznamte vše na adresu slevy@isic.cz

Nestudujete? Nevadí

Všichni, kteří nestudují, ale nepřekročili ještě věk 26 let, si mohou pořídit kartu Alive (IYTC neboli „youth card“) nebo kartu mládeže Euro<26.

Karta platí 12 měsíců a můžete na ni využít slevy a výhody jak doma, tak v zahraničí. Za co a kde konkrétně, to najdete na internetových stránkách www. alive.cz a www.euro26.cz.

Pořídit si karty je snadné. I zde stačí fotka, vyplněná žádost, platná občanka a poplatek. U Alive je to 250 Kč, u Euro<26 pak 200 korun a zajít na jedno z obchodních míst, kde vám kartu vystaví na počkání. Platnost karty se neprodlužuje, každý rok si musíte pořídit novou.

Kartu Alive dostane zdarma ten, kdo má aktivován mobilní tarif T-Mobile Bavse, Euro<26 zase majitel studentského účtu u Komerční banky či Poštovní spořitelny.