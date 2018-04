Karta, která vás vynese vzhůru

Charge karta je v podstatě analogií kreditní karty. Rovněž vám umožňuje vybírat peníze či platit u obchodníka bez toho, abyste měli na svém účtu dostatečný zůstatek. Jednoduše to znamená, že vám charge karta umožňuje čerpat úvěr. Ten je ovšem zpravidla daleko vyšší, než úvěr, který vám nabídne klasická karta kreditní (vysoké úvěrové rámce jsou podobné kartám s přívlastkem Gold). Například díky kartě Diners Club můžete klidně dosáhnout až na úvěr vyšší než půl milionu. Příjemné navíc je, že pokud se budete chovat při utrácení vypůjčených peněz rozumně, můžete bez jakýchkoliv sankcí sem tam přečerpat i nad rámec, který vám byl poskytnutý. Takový komfort však pochopitelně vyžaduje určitou bonitu a současně důvěru banky. Žádná banka vám nepůjčí nějakou horentní sumu, pokud není přesvědčena o tom, že se jí peníze bezpečně vrátí zpátky.

S charge kartami jsou navíc spojeny různé výhody, které nejsou nijak zanedbatelné. Jedná se například o cestovní pojištění, a to nejen pro majitele karty. Zabezpečuje dokonce až tři jeho spolucestující (někdy celou rodinu). Toto pojištění se pak vztahuje na hrazení léčebných výloh, zpoždění letu a zavazadel, ztrátu či poškození zavazadel, nebo třeba na osobní zodpovědnost za škody způsobené na majetku a zdraví třetím osobám. Dále můžete získat různé slevy, jako například na vypůjčení auta, na ubytování v hotelích apod. Navíc můžete mít také volný vstup do letištních salónků atd. Tolik výhod pohromadě vám nějaká kreditní karta sotva nabídne.



Velice podstatný rozdíl oproti kreditní kartě představuje splácení úvěru. Úvěr v tomto případě nemůžete splácet splátkami rozloženými do několika měsíců, jako v případě kreditních karet, nýbrž najednou, a to do lhůty, kterou vám stanoví poskytovatel karty. Princip je takový, že úvěr čerpáte během jednoho kalendářního měsíce. Na začátku měsíce následujícího vám přijde výpis, který se váže speciálně k charge kartě, díky jemuž zjistíte, za jak dlouho a kolik máte zaplatit. Na úhradu (automatickým inkasem z vašeho účtu či uhrazením platebním příkazem) pak máte zpravidla 14 dní až 1 měsíc. Co je důležité zdůraznit je, že za úvěr, který získáte díky charge kartě, neplatíte žádné úroky.