Karta plná slev

V rodině kreditních karet na tuzemském trhu se nedávno objevil nový přírůstek. Jedná se o mezinárodní kreditní kartu, která spadá do skupiny karet co-brandovaných a nese název VISA iDnes. Jak napovídá již její název, kartu vydává iDnes ve spolupráci s HVB Bank Czech Republic a vzhledem k tomu, že se již takřka rok nalézá v rodině serverů iDnes i Fincentrum, nemůže tato karta ujít naší pozornosti. Jak je to tedy s její výhodností a jakými specifiky se tato karta vyznačuje?

V rámci nabídky HVB Bank se jedná již o třetí co-brandovanou kartu. Staršími sestrami karty VISA iDnes jsou kreditní karty VISA/ČSA a Paegas Club, které fungují za velice podobných podmínek. Jaké výhody nabízí členství v klubu iDnes? 1/ Propojení s věrnostním systémem DUKÁTY



2/ AUTOMODUL - speciální nabídka nových vozů na automodul.idnes.cz 3/ Gamestore - 5% sleva při nákupu na www.gamestore.cz (počítačové hry, doplňky) 4/ MF DNES - 20% sleva z ročního předplatného MF Dnes 5/ knihy iDNES - 25% sleva při nákupu na knihy.idnes.cz 4/ Řecko iDNES - sleva z ceny ubytování při nákupu zájezdu na recko.idnes.cz 5/ Telstore - 2% sleva při nákupu na telstore.idnes.cz (GO a TWIST sady, nedotované telefony, příslušenství)

Jednotlivé karty se mezi sebou liší především výhodami, které plynou z vazby na rozdílné členské kluby. U karty Pegas Club tak můžete získat například volný vstup do salonku Airline Business club na letišti v Ruzyni, 15% slevy ve značkových prodejnách Paegas nebo řadu jiných slev. Držitelé karty VISA/ČSA získají naopak především výhody plynoucí z cestování s ČSA a z členství ve věrnostním programu OK Plus.

Podmínkou pro získání karty VISA iDnes je členství v klubu iDnes, do kterého se můžete zaregistrovat buď na internetových stránkách http://klub.idnes.cz nebo na pobočách HVB Bank. Jak jistě tušíte, nedílnou součástí co-brandovaných karet jsou především různé výhody plynoucí z jejich držby. Nejinak tomu je i u karty VISA iDnes, která umožní svému majiteli využití řady slev na internetových stránkách nebo u partnerů klubu iDnes. Mezi největší lákadla patří například sleva 20% z ročního předplatného deníku MF Dnes, sleva na letecké zájezdy do Řecka na stránkách http://recko.idnes.cz, propojení s věrnostním systémem založeném na sběru tzv. Dukátů a mnoho dalších výhod.

Pokud se ovšem případný zájemce o kreditní kartu rozhoduje, zda si ji pořídit či nikoli, neměl by brát v úvahu jen možnost využití podobných slev či jednorázových akcí. Mnohem více by se měl zajímat o to, kolik za kartu zaplatí, kolik zaplatí na úrocích v případě čerpání úvěru a zda mu peněžně vyjádřené výhody a slevy pokryjí alespoň náklady, které s pořízením karty souvisejí.

Banka Název karty Roční úrok. sazba Poplatky v Kč Roční popl. za kartu Vedení účtu vč. výpisu (měs.) Výběr z bankom. v ČR Výběr z bankom. v zahr. Stoplist. HVB Bank + iDnes VISA iDnes 18,96% 380 Kč* 39 Kč 60 Kč 100 Kč + 0,5% z objemu trans. 1 000 Kč HVB Bank VISA Paegas Club 18,96% 0 39 Kč 60 Kč 100 Kč + 0,5% z objemu trans. 1 000 Kč HVB Bank VISA /ČSA 18,96% 500 Kč 30 Kč 60 Kč 100 + 0,5% z objemu trans. 1 000 Kč Česká spořitelna VISA Classic kreditní 19,80% 650 Kč 0 4 Kč z bankom. ČS, 20 Kč + 0,5% z cizích bankom. 100 Kč + 0,5% 500 Kč Komerční banka EC/MC kreditní 22,80% 350 Kč 53 Kč 1% min. 20 Kč 1% min. 100 Kč 2 000 Kč Citibank Citibank kreditní karta - stříbrná 26,40% 1000 Kč** 0 3% min. 70 Kč 100 Kč + 0,5% 0 Živnosten- ská banka VISA Credit Classic 15,40% 0 90 Kč 30 Kč z bank. ŽB, z cizích 50 Kč 105 Kč + 0,5% 4 000 Kč

*roční poplatek se platí až od druhého roku používání karty

**poplatek lze rozložit do libovolného počtu splátek

Z tabulky jasně vyplývá, jak důležité je si pořízení jedné z kreditních karet rozmyslet. Poplatky jsou totiž velmi nesourodé a co získá držitel jedné karty například na nízkém ročním poplatku, to zaplatí zpět na vysoké úrokové sazbě. Pokud například srovnáme roční úrokové sazby karty VISA iDnes s karou VISA Credit Classic od Živnostenské banky, činí rozdíl přibližně tři a půl procenta. Již při pohledu na měsíční poplatek ovšem zjistíme, že u Živnostenské banky zaplatí dlužník na měsíčním poplatku o 51 korun více, než u co-brandovaných karet HVB Bank. Je proto dobré udělat si orientační výpočet toho, na kolik jednotlivé karty vyjdou zákazníka ročně při součtu veškerých poplatků a nákladů, které za kartu zaplatí. Tento propočet uskutečníme i my na konci tohoto komentáře.

Hledáte informace o platebních kartách? Naleznete je spolu s články, které se věnují tomuto tématu ZDE. Pokud bychom při výběru karty kladli důraz na délku bezúročného období, pak je nutno konstatovat, že HVB Bank je ze všech kreditních karet, které jsou v současné době na našem trhu, na druhém místě. Delší bezúročné období (51 dnů) nabízí pouze Citibank. Jako významný klad můžeme vyzdvihnout také to, že některé banky pro vydání kreditní karty nevyžadují, abyste u nich měli zřízený běžný účet.

Banka Název karty Minimální splátka Bezúr. období (v dnech) Výše úvěr. rámce Nutnost běžného účtu v instituci HVB Bank + iDnes VISA iDnes 10% z čerp. úvěru 45 10-180 000 Kč NE HVB Bank VISA Paegas Club 10% z čerp. úvěru 45 10-180 000 Kč NE HVB Bank ČSA 10% z čerp. úvěru 45 10-180 000 Kč NE Česká spořitelna VISA Classic kreditní 5% vyčerp. částky, min. 200 Kč 45 dle dohody s klientem ANO Komerční banka EC/MC kreditní 10% z čerp. úvěru 40 20-100 000 Kč ANO Citibank Citibank kreditní karta - stříbrná 5% vyčerp. částky, min. 200 Kč 51 až trojnás. čistého měsíč. příjmu NE Živnostenská banka VISA Credit Classic 10% z čerp. úvěru (min. 500,- Kč) 45 od 10.000,- Kč do 50.000,- Kč ANO

Ke kartě VISA iDnes je také možné využít pojištění, tentokrát pod názvem Travel. Zahraniční cestovní a úrazové pojištění Travel je služba, kterou si můžete ke kartě přikoupit za roční poplatek 300 korun. Toto pojištěni se vztahuje na majitele karty, jeho manžela (manželku) a jejich děti do 18ti let, a to na 90 dní pobytu kdekoliv v zahraničí. Kromě pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje také připojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty do zahraničí a další pojištění.

Podíváme se, jak karta VISA iDnes obstála mezi vybranými konkurenčními kreditkami na malém příkladu. Uvažujme, že kartu vlastníte dva roky, za tu dobu jste využili úvěr ve výši 70 000 Kč. Z toho 20 000 Kč jste vybrali v hotovosti z bankomatu a to pěti výběry po 4 000 Kč. Na kolik vás nakonec přijde zmíněných 70 000 korun, které jste získali díky některé z námi srovnávaných karet, se můžete přesvědčit v následující tabulce.

VISA Credit Classic Živnostenské banky VISA iDnes VISA Classic kred. od České spořitelny Kreditní karta Komerční banky Stříbrná kreditní karta Citibank 83 070 Kč 84 886 Kč 85 760 Kč 88 432 Kč 91 080 Kč

Pokud bychom chtěli zhodnotit kartu Visa iDnes čistě z pohledu kreditní karty, pak můžeme konstatovat, že si mezi svými konkurenty nestojí nejhůře. Je škoda, že v případě karty VISA iDnes není možné čerpaný úvěr splácet již pětiprocentními splátkami jako například v případě Citibank nebo České spořitelny. Mnozí zájemci o tuto kartu by také jistě uvítali nižší měsíční poplatek, který s cenou karty notně zahýbe. Pokud si však myslíte, že využijete výhod, které plynou ze členství v klubu iDnes, rozhodně o kartě VISA popřemýšlejte.