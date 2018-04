Kartou zaplatíte i pokutu od Městské policie

Platební karta je velmi pohodlný nástroj k placení. Zaplatíte s ní již ve většině obchodů, restaurací, u benzinových pump či za služby u kadeřníka. Protože nárůst plateb a finančních objemů uhrazených pomocí karty rok od roku narůstá, začínají se banky poskytující platební terminály zajímat i o další instituce, kterým by mohly nabídnout své služby.

Terminály a státní správa

Nyní se v zájmu jejich pozornosti ocitly i úřady státní správy, které od občanů vybírají mnoho správních a místních poplatků a rozhodně by bylo pro obě strany přínosem, kdyby je vybíraly či naopak hradily bezhotovostně. Odpadly by pak možná dlouhé fronty v pokladně pokud jdete přehlásit auto, požádat o vydání osobních dokladů, zaplatit za odvoz komunálního odpadu, či zaplatit za svého čtyřnohého miláčka (poplatek ze psů), pokud by měl každý odbor nainstalován platební terminál a vaši platbu kartou ověřil během chvilky.

Můžete kartou zaplatit na vašem úřadě?

Taková představa rozhodně není daleko od reality, Česká spořitelna nedávno představila projekt, který umožnil zavést platební terminály do několika městských a obecních úřadů. Nyní tedy mohou občané na 17 úřadech v ČR platit kartou a nepotřebují hotovost. Mezi úřady poskytující tuto službu patří např. Moravskoslezský a Ústecký kraj, městský úřad v Kolíně, Brně, Karlových Varech, Přerově, Pelhřimově či Novém Boru.

ČS ale není sama, kdo takto spolupracuje s úřady. Komerční banka poskytla platební terminály již třiceti městům a obcím (např. v Liberci, Pardubicích, Chomutově, Mladé Boleslavi, České Lípě, Písku, Novém Jičíně, Uherském Hradišti, Kroměříži). HVB Bank zase úspěšně spolupracuje s Městskou policií v Praze a Zlíně.

Banky většinou poskytují úřadům platební terminály zdarma či za minimální poplatek, protože ke správním či místním poplatkům nelze platícímu přičíst žádný manipulační poplatek za bezhotovostní platbu. Zároveň, aby úřadům nenarůstaly náklady na provoz, které by je od zavádění terminálů odradily, banky upravují poplatky za transakce. Banky tak získají jako klienta úřad státní správy, což jim přinese krom zvýšení objemů bezhotovostních transakcí i jistou prestiž.

Zaplatíte i pokuty za přestupky

Mobilní technologie umožňují efektivní využití platebních terminálů zejména Městské policii, protože platební terminál pak lze použít i v případě, že policisté pokutují občana za nějaký přestupek přímo na ulici (např. špatné parkování).

Zatím se z většího komfortu placení kartou mohou radovat jen někteří, jejichž městský či obecní úřad byl natolik pružný, aby s bankami na bezhotovostních platbách poplatků začal spolupracovat. Banky však hodlají oslovit a získat další úřady, takže časem se dočkají i vyznavači plateb kartou v dalších městech.

Zaplatili jste již správní poplatek platební kartou, Líbí se vám tato možnost úhrady? Napište nám, těšíme se na vaše názory.