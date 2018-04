Kartou zaplatíte už i v automatu

Platebních karet bylo ke 31.12. 2005 v Česku podle statistik Sdružení pro bankovní karty vydáno 7,4 milionu (data zahrnují 18 členských bank plus společnosti CCS a Diners Club). Číslo přitom každým rokem utěšeně narůstá – v roce 2000 to bylo o 3 miliony karet méně. Nejvíce je samozřejmě karet debetních – 6,4 milionu. Počet kreditních karet se však zvyšuje rychlým tempem – od 41 tisíc v roce 2000 až po současných 615 542. U všech typů karet přitom převažují karty elektronické – celkově vede Visa Electron s téměř padesátiprocentním podílem na trhu (viz graf) a Maestro (26 %).

Pokud bychom k těmto kartám připočetli nákupní úvěrové karty splátkových společností, dostali bychom zhruba další necelé dva miliony karet.

Zdroj: Sdružení pro bankovní karty (SBK)

Čipových a hybridních karet (s čipem i magnetickým proužkem) bylo z celkového počtu statistiky SBK 2,8 milionu (v roce 2004 to bylo téměř 2,2 mil., 2003: 1,4 mil.). Na čipovou technologii postupně kromě prvních průkopníků přecházejí i další banky, ovšem stále zdaleka nejsou všechny. Mezi ty, které dosud k vydávání karet s čipem nepřistoupily, přitom patří největší bankovní ústav v ČR – Česká spořitelna, která přechod magnetických karet na čipové (resp. hybridní) karty plánuje na druhou polovinu roku 2006.

A jaké karty hrají v Česku prim v rozdělení podle jednotlivých brandů? Jak je vidět již z grafu výše, nejvíce je karet asociace Visa, následovány jsou kartami asociace MasterCard. Akceptovány jsou samozřejmě nejvíce karty embosované (cca o 9-10 tisíc akceptačních míst více než elektronické díky prodejnám, které mají pouze imprinter), mezi Visou a MC jsou rozdíly v akceptaci v Česku minimální. Karet American Express a Diners Club je u nás bankami vydáno podstatně méně. Co se akceptace týče, je na tom v Česku ze všech karet nejhůře právě American Express - tuto kartu byste ze zmíněných značek mohli mít v ČR největší problém „udat“, a to v obchodě i v bankomatu.

Na letišti vyrostly automaty

Vývoj počtu platebních karet samozřejmě úzce souvisí s vývojem počtu zmíněných akceptačních míst a návyky lidí. Počet obchodníků přijímajících platební karty zaznamenává slušný nárůst – nyní je jich 54 667 (2003: 48723, 2004: 51393) Většina z nich přitom vlastní v souladu s oblibou elektronických karet právě elektronický terminál. Počet prodejen, které mají jen imprinter, naopak stále klesá – zatímco v roce 2002 jich bylo 52 %, nyní činí jejich podíl méně než polovinu - 21 %. V Česku se v této souvislosti začínají objevovat i „novinky“ - na letišti Praha byl zahájen provoz systému automatických pokladen, který umožňuje bezhotovostní platby poplatků za parkování. Je první svého druhu u nás nasazený do rutinního provozu; podobné pokladny jsou například ve Velké Británii běžné.

Kolik utrácíme kartami Rok Počet domácích plateb (mil.) Částka (mld. Kč) - domácí platby 2005 95 104 2004 82 85 2003 65 69 2002 34 37 2001 20 28 Kolik karet vlastníme Rok Počet karet (mil. Kč) celkem Počet kreditních karet (tis.) 2005 7,4 615 2004 6,9 373 2003 6,4 203 2002 5,3 98 2001 4,7 49 Jak se rozšiřuje bankomatová síť Rok Počet bankomatů Objem transakcí (mld. Kč) 2005 2892 422 2004 2850 383 2003 2669 345 2002 2350 268 2001 1909 227

Sdružení pro bankovní karty (SBK)

Bankomaty stále hrají prim

Jakým způsobem, respektive k čemu všemu lidé svou kartu vlastně nejčastěji používají? Statistiky stále vykazují mnohem větší objem výběrů hotovosti v bankomatech než přímých plateb v obchodech – v tabulce níže je vidět, že objem transakcí v bankomatech činí více než čtyřnásobek přímých plateb. Ovšem z čísel je také patrné, že se vzájemný poměr postupem let vylepšuje. Zatímco objem výběrů se zvýšil meziročně cca o 10 %, nárůst objemu přímých plateb činil přes 22 %. Průměrná částka výběru přitom činí cca 3370 korun, zatímco průměrná platba zhruba 1090 Kč.

Tyto skutečnosti potvrzuje i průzkum společnosti MasterCard uskutečněný v České republice v říjnu loňského roku. Podle něj Češi karty nejčastěji používají právě k výběrům z bankomatů - tuto funkci využívá 90 % držitelů karet. 63 % je využívá k placení v obchodech, 29 % k zjišťování zůstatků na svých účtech a 20 % k dobíjení mobilních telefonů. Zatím nejméně rozšířené je využívání platebních karet při obchodování přes internet.

Výzkum společnosti MasterCard se zaměřil i na potenciální zájemce o platební karty. 14 % ze všech respondentů vyjádřilo svůj záměr pořídit si v následujících 12 měsících platební kartu - v měřítku ČR by se tak jednalo o 1 142 000 držitelů nových platebních karet. Polovina z nich si chce pořídit kartu debetní. Zvýšil se zároveň i zájem o kartu kreditní, kterou by si pořídilo téměř 30 % nových zájemců. Platebními kartami lidé nejčastěji platí v hypermarketech, supermarketech a u benzínových stanic, nejméně pak v zahraničí. Český průměr podle průzkumu činí 1,2 karty na osobu.

