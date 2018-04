Kartu už vám bankomat nesežere, ale většinou ji zablokuje

Karta vám většinou zůstane, nicméně bude pro další použití, tedy i pro nákupy, kde se zadává PIN, zablokována. Což se dozvíte z informací na displeji. Na jak dlouho to bude, záleží na konkrétní bance.

Například ČSOB ji odblokuje až v půlnoci z neděle na pondělí. U Komerční banky dojde k zablokování po pěti špatných pokusech zadat kód, pro odblokování karty musíte požádat banku o vydání nového PIN, a to stojí 200 korun. Vyřízení trvá několik dnů.

Nejbenevolentnější k zapomnětlivcům je Česká spořitelna

Bankomaty České spořitelny, jež karty při špatném zadání kódu dříve polykaly, už tak nečiní. A dokonce ani kartu nezablokují. Po třech špatných pokusech pouze upozorní na chybný PIN.

Kartu vám vrátí bez jakékoliv blokace a je dále plně použitelná. Z bankomatu vám jen vyjede papírek, kde je napsané, že jste PIN zadali třikrát špatně, a hned můžete zkusit další výběr.

Když si zapomenete vzít peníze

Mnohým se to stalo – odešli od bankomatu a zapomněli si vzít peníze. Co se s nimi stane?

U České spořitelny zůstanou v odběrové přihrádce. Bankomat klienta jen akusticky upozorní, aby si je odebral. I když odejde bez nich, banka výběr zaúčtuje. Podobně se chovají bankomaty Pharre-Fio bank či Komerční banky.

U novějších typů bankomatů GE Money Bank je to jinak. Peníze se po nějaké době vrátí zpět do bankomatu. Transakce pak není klientovi účtována.

Peníze zpět do bankomatu zajedou u všech bankomatů ČSOB, a to již po 10 vteřinách. Kdo do té doby nestihne peníze odebrat, odejde bez hotovosti. Na nejbližší pobočce pak musí transakci reklamovat.

Neodebrané peníze zajíždějí zpět i do IQ bankomatů UniCredit Bank. U ostatních zůstávají v přihrádce.