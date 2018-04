Kartami od GE si už v exotických zemích z bankomatu peníze nevyberete

Bankomaty kartu nevezmou od července. Proč tak najednou a zrovna na dobu dovolených?

Kde si nevyberete z bankomatu Brazílie

Dominikánská republika

Ekvádor

Kolumbie

Indie

Jihoafrická republika

Mexiko

Peru

Taiwan

Thajsko

"Ve vybraných zemích (viz box) jsme skutečně přistoupili k omezení služeb platebních karet, jsou blokovány pro výběry hotovosti z bankomatů. Jedná se o preventivní opatření, jehož cílem je omezit riziko zneužití padělků platebních karet v regionech s nižším zabezpečením bankomatové sítě," vysvětluje mluvčí GE Money Bank Pavel Zúbek a dodává, že klienti mohou platební karty i nadále používat pro platby u obchodníků. Jenže na tržištích v těchto zemích kartou nezaplatíte.

Co mají dělat lidé, které tato zpráva zastihla už na dovolené a potřebnou hotovost s sebou nemají? "Klientům nabízíme službu Emergency cash, prostřednictvím které jim jsme schopni doručit hotovost přímo do destinace, kde se nacházejí," říká mluvčí banky a popisuje postup:

Klient si zavolá na standardní linku zákaznického servisu +420 224 443 636 s nepřetržitou službou. Požadovanou hotovost (klient ji musí mít na účtu) doručíme prostřednictvím společnosti Western Union do nejbližší pobočky WU v požadované destinaci. Více v článku Ztratili jste kartu?

Nespoléhejte jen na jednu kartu

I když například Česká spořitelna či Komerční banka podle slov mluvčích podobná opatření neplánují, neznamená to, že se vám podobná situace nemůže stát i u karet jiných bank a v jiných státech. "Provádíme standardní monitoring veškerých transakcí platebními kartami a v případě potřeby přistupujeme k preventivním opatřením, jako například kontaktování držitelů či blokace platební karty," uvádí Monika Klucová z Komerční banky.

Proto nespoléhejte na jednu banku a jednu kartu a berte jich s sebou vždy víc. Ostřílení cestovatelé by takto omezeni do zahraničí nikdy nevyrazili.

"Při cestě do zahraničí a především do vzdálených zemí vždy cestuji s několika platebními kartami. Jistota je jistota, takže kombinuji debetní a kreditní karty a také minimálně dvě banky, respektive karetní asociace. Jet do Thajska jen s jednou platební kartou bez hotovosti bych si netroufl. Situací, kdy banka z nějakého důvodu okamžitě zablokuje kartu, se mi stala už mnohokrát. Doma si do pár dnů vyzvednu novou, ale na druhé straně světa bych nerad zůstal bez prostředků," říká Jan Matura z Prahy.

Pamatujte si:

Berte s sebou alespoň dvě karty, různých bank a různých karetních asociací (Visa, MasterCard).

Alespoň jedna by měla být embosovaná (s vyraženými údaji) a jedna ideálně kreditní.