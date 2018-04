Karty na dovolené: výběr z bankomatů je drahý

Cena celkem přiměřená

Placení v obchodech probíhá za podobných podmínek jako v tuzemsku - za nákup klientovi ani banka, ani prodejce neúčtují žádný poplatek. Banky odečtou peníze z konta v okamžiku, kdy je platba zaúčtována a většinou použijí kurz deviza – prodej. Až o dvě koruny výhodnější kurz deviza - nákup uplatňuje u karet vydaných ke korunovým účtům pouze HVB Bank.

Na víc peněz přijde vybírání hotovosti ze zahraničních bankomatů. Obvyklý paušální poplatek je okolo sta korun, navíc je třeba připočítat procenta z vybírané částky. Rozhodně se za těchto okolností nikomu nevyplatí vybírat každý den 20 eur. Výhodu mají klienti České spořitelny, kteří v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku v bankách skupiny Erste zaplatí místo vysokého paušálu 100 korun jen 25 korun. Dobře jsou na tom i držitelé karty Holiday od Volksbank, ti dokonce platí jen 29 korun za výběr, a to u kterékoliv banky.

S kartou téměř všude

Destinace, které Češi během dovolené navštěvují, jsou bankovním kartám příznivě nakloněny. Uplatníte je nejen v hotelích a bankomatech, ale i v obchůdcích a supermarketech. Bankéři se shodují, že v obvyklých letoviscích s použitím karet není problém. „Obtíže by mohly nastat v Chorvatsku, kde nejsou obecně bankomaty ani akceptace karet v obchodech moc rozšířeny,“ doplňuje však Pavel Hejzlar z ČSOB. Větší šanci na použití mají embosované karty s reliéfně vytlačenými údaji o majiteli. Síť obchodníků, kteří je dokážou využívat, je až o 1/3 větší než těch, kde se dají použít jen elektronické karty. Při cestách do exotických míst se však doporučení liší. Embosovaná karta je sice sázkou na jistotu, je však mnohem víc ohrožena možností zneužití. Při cestách do Afriky a Jižní Ameriky s sebou kartu vůbec nevozím. Dá se snadno okopírovat a člověk může přijít o dost peněz. Pokud vím, kolegové, kteří bez ní nemohou být, si ji alespoň pořizují ke zvláštnímu účtu, na kterém je jen omezené množství peněz, aby případná škoda nebyla zničující,“ říká Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů.