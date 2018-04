Karviná má málo míst

Nabídka pracovních příležitostí je zde velmi malá a stále se snižuje. Na deset pracovních příležitostí připadalo letos v lednu v okrese Karviná 971 lidí bez práce. Pracovní úřad zde nabízel celkem 282 volných míst, což je jen zhruba polovina toho, co před rokem.

Problémem číslo dvě je v okrese Karviná dlouhodobá nezaměstnanost. Evidovaných déle než 12 měsíců bylo loni přesně 53,72 procenta ze všech registrovaných uchazečů o práci. Největší podíl zaujali ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných lidé ve věku 40 až 49 let. Zaměstnavatelé přitom dávají zpravidla přednost pracovníkům mladším 30 let a lidem s co nejkratší dobou evidence.

Karvinský pracovní úřad se proto snaží motivovat zaměstnavatele k přijímání i jiných skupin nezaměstnaných. Nabídl jim zvýhodněné finanční podmínky pro jejich uplatnění. Odezva je však mizivá. Vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti karvinského úřadu práce Šárka Cenková míní, že zaměstnavatelé na Karvinsku už skutečně nemají práci, a proto nemohou pobídek využít.