Kauce na úhradu škody

Pracuji v obchodě jako vedoucí prodejny. Zaměstnavatel po mně při nástupu požadoval, abych složila kauci pro případ, že by došlo k manku. Je takový postup možný?Zaměstnavatel v podstatě může požadovat, aby pracovník složil určitou peněžní jistotu již při přijetí do zaměstnání nebo při přeložení na práci, s níž je spojena hmotná odpovědnost nebo postupuje tak, že mu sráží ze mzdy určitou část. Ovšem v obou případech je třeba respektovat určité zásady. I zde platí, že ze mzdy zaměstnance lze provádět srážky jen na základě jeho písemného souhlasu. Lze s ním dohodnout, že sražené částky budou ukládány na jeho účet, z něhož bude možné vybírat pouze se souhlasem obou smluvních stran. V každém případě pak, dojde-li k úhradě schodku, musí dát pracovník vždy písemný souhlas k vyzvednutí určité, konkrétní částky. Proto nelze dát takový souhlas paušálně předem, byl by neplatný. V praxi proto nemá valný význam vytváření kaucí na úhradu schodku, protože nebude-li zaměstnanec s výší náhrady škody souhlasit, musel by i v tomto případě o výši škody a jejím uhražení rozhodovat soud.