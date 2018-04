Kauza bývalé IPB zpět jako bumerang

Kauza bývalé IPB se opět vrací jako vděčné téma do všech médií v souvislosti s oceněními dvěma různými nezávislými znalci, z nichž jedni najati nuceným správcem zastupujícím prodejce, a jedni pracující pro kupujícího, tedy ČSOB, s oceněními, která se liší velmi „nepatrně“ – pouze o více než 100 miliard Kč. Ne že bych chtěl mluvit do práce arbitrovi, který bude ustanoven a který za další „malý“ obolus určí smírčí výsledek, ale nějak nevím, co a jak se má ocenit. Pokud dojde k obchodu, dojde k němu za cenu, na které se prodejce a kupující dohodnou. Stanovit cenu obchodu dodatečně mi připadá dostatečně zvrácené – nabízí se spousta otázek, např. jak posoudit poskytnuté úvěry?, má se započítat hodnota získaných dceřiných společností?, jak – na základě jejich minulých výsledků, na základě jejich výhledů a perspektiv do budoucna? a co státní záruky? Navíc organizátor obchodu stanovil možnost odstoupení kupujícího od obchodu – vše tedy vskutku pikantní.

Minoritní akcionář bývalé IPB na rozdíl např. od majitele dluhopisů IPB, za které se stát svou plnou silou zaručil, se může na vzniklou situaci dívat pouze s kyselým úsměvem ve tváři. Ať již se stal akcionářem dříve třeba za 100,-Kč na akcii nebo třeba až těsně před ztroskotáním za 60,-Kč, může sotva doufat, že by kdy ještě něco za akcie IPB uviděl. Alespoň už teď ví, že nebude muset na akcii doplácet, jak tenkrát s dojetím informoval některý z deníků. Pro opravdu, ale opravdu skalní optimisty tu mám výpočet, jak by se kladná hodnota banky projevila ve zvýšení jmění některých fondů, kterým leží na skladě akcie IPB oceněné nulou:

Tabulka: Teoretické navýšení jmění fondů v %

Fond \\ Na akcii IPB připadne 1,-Kč 5,-Kč 10,-Kč 50,-Kč 1.IN Obchodu 0,07% 0,37% 0,74% 3,68% 1.IN Křišťálový 0,07% 0,35% 0,70% 3,48% 1.IN Bohatství 0.07% 0,36% 0,73% 3,63% 1.IN Rentiérský 0,07% 0,34% 0,67% 3,37% P.I.F. 0,05% 0,27% 0,54% 2,71% Restituční OPF 0,07% 0,33% 0,67% 3,33%

Co však z tabulky určitě plyne je to, že se ze zbylých podílníků Restitučního OPF po ukončení kauzy IPB nestanou milionáři, jak z touhy o poutavý titulek hlásal kdysi také jeden z našich deníků. Dále je v posledním sloupci zhruba vidět, o kolik minimálně přišel akcionář či podílník těchto fondů tím, že tyto fondy podporovaly svou mateřskou banku zřejmě do poslední chvíle.

Bylo chybou malých investorů, že investovali do jedné ze 4 největších bank v zemi? Určitě! Vybrali si totiž špatnou banku – banku se soukromým majoritním akcionářem. Pokud by si vybrali banku s majoritní účastí státu, byli by nyní vrchovatě spokojeni. Stát se zachoval jako hodný strýček, který své banky ochránil a nasypal do nich penízky svých daňových poplatníků. Ochránil tak tedy v těchto případech nejen jejich klienty, ale i jejich minoritní akcionáře.

Majoritní akcionář se však ozývá a chce od státu za vzniklou situaci vyrovnání. Dokonce snad i někteří činitelé jsou tomu nakloněni – prý by mohla utrpět pověst ČR v zahraničí v případě arbitrážního řízení. Vše vskutku zajímavé – majoritní akcionář, který má na ztroskotání lodi jménem IPB jistě určitý podíl, bude možná odškodněn. Minoritní akcionáři, kteří jen špatně investovali, zřejmě spláčou nad výdělkem (tedy prodělkem). Naštěstí je jejich prodělek ohraničen, a to výší jejich investic.

Kauza IPB je také vděčným tématem pro naše politiky. Zde pro změnu připomíná pingpongový míček, který si mezi sebou pinkají naše smluvně opoziční strany. Míček létá ze strany na stranu s čím dál tím větší razancí.

Co říci závěrem : v kauze IPB byla v samém počátku vyrobena chyba. Aby byla tato chyba napravena, byla udělána ještě větší chyba. A tak to šlo dál a dál. Všimněte si, že používám rod trpný, nikoli činný. Pochopitelně nikdo za nic nemůže, nikdo nenese žádnou odpovědnost. Vyčkejme tedy do konce června na výrok arbitra.

