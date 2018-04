Kauza CS Fondů ožila u soudu

Hradecký krajský soud včera podruhé projednal žalobu investiční společnosti Akro, správce vytunelovaných fondů, na Plzeňskou banku, která v roce 1997 pustila veškeré peníze fondů na účty, odkud pak zmizely do zahraničí.

Akro a několik poškozených podílníků žádají po bance náhradu škody ve výši 1,1 miliardy korun. Kolem 200 milionů korun se jim dříve podařilo vrátit z ciziny.

Soudkyně zatím nerozhodla, zda Plzeňská banka, coby depozitář peněz CS Fondů, porušila své povinnosti, když nechala odplynout 1,3 miliardy korun na základě pokynů, kolem kterých podle Akra panuje řada pochybností.

Včera se soud zabýval čtením důkazů a výslechem pracovníků Plzeňské banky, kteří u převodu peněz byli. Na žádost banky však bylo přelíčení neveřejné.

Podílníci CS fondů už ztrácejí trpělivost. Plzeňskou banku žalovali v roce 1998 a od té doby se v soudní síni případ projednával jen jednou. Téměř tři roky se střídavě schylovalo ke stání a střídavě je soudkyně rušila kvůli různým procesním problémům.

Loni v listopadu si pak Sdružení poškozených podílníků stěžovalo u předsedy hradeckého soudu. "Prověřili jsme to a stížnost byla shledána jako nedůvodná, nešlo o průtahy," říká mluvčí soudu Pavel Staněk. Líčení pak bylo nařízeno právě na včerejšek.

Investiční společnost Akro, která žalobu převzala po nuceném správci CS fondů, uvítala, že se soudní spor po tak dlouhé době hnul kupředu. "Jsme přesvědčeni, že banka, která byla depozitářem peněz CS fondů, pochybila. Existuje pravomocný rozsudek, že osoby, které za fondy dávaly pokyny k převodu peněz, jednaly neoprávněně. Neměla jim vyhovět," říká Vít Vařeka z Akra.

Pro Plzeňskou banku představuje spor s Akrem velkou hrozbu. Je žalovaná o částku 1,1 miliardy, což přesahuje velikost celého jejího majetku. Její auditor už několik let ve výroku upozorňuje na negativní dopad, pokud by banka prohrála a musela zaplatit.

Banka přednedávnem vyměnila své právní zástupce. Nově najatí právníci zatím případ nechtějí komentovat. "Nejsme zbaveni povinnosti mlčenlivosti," uvedl včera Miroslav Bělina z advokátní kanceláře Kříž a Bělina.

Jedna a čtvrt miliardy zmizely z fondů v březnu 1997 těsně poté, co fondy prodala finanční skupina Motoinvest. Fondy nejdřív prodaly veškeré akcie, pak během tří týdnů čtyřikrát změnily majitele a poslední vlastník za utržené peníze nakoupil pro podílníky téměř bezcenné akcie drůbežáren Příšovice.