Kauza Helvag spustí změny v zákonech

Reaguje tak na případ, na který včera upozornila MF DNES. Zhruba 1200 klientů vsadilo prostřednictvím společnosti OVB Allfinanz na sen o výnosné investici do švýcarské firmy Helvag, ale místo toho přišli o své vklady 300 milionů korun. Kromě velikosti kauzy je podle ministerstva financí její význam v tom, že ukazuje, jak je prodej netradičních investic drobné klientele slabě regulován.

„V tuto chvíli to opravdu nespadá pod nikoho,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza, který má dohled nad finančními trhy na starosti. Slibuje proto připravit zákon, podle něhož budou úřady sledovat nejen vybrané produkty, jako je pojištění nebo investiční fondy.

„Nikdo se na zprostředkovatelské firmy nedívá jako na celek a neřeší, jak prodávají třeba hypotéky,“ říká Prouza. Síť OVB necítí za vzniklé ztráty svých klientů žádnou odpovědnost a celou záležitost považuje za případ, kdy se investice nepodaří. Někteří klienti však na OVB podali žalobu, protože jim zprostředkovatelská společnost investici nabízela jako zcela bezpečnou.

„Pokud klient ví, co si kupuje, pak je propad výnosu jeho investiční riziko. Ale pokud to neví, je to problém firmy, která mu produkt prodala,“ říká Prouza. V rámci připravovaného zákona se proto ministerstvo financí bude chtít zabývat také obecnými pravidly finančního zprostředkování a odpovědnosti za něj včetně způsobu informování klienta o investici.