Káva se prodraží. Panikařit však zatím netřeba

Přestože nejvyšší denní nárůsty už utichly, její cena se zatím nevrací zpět. Do obchodu tak zatím není třeba utíkat, ovšem vzhledem k souběžnému posilování amerického dolaru se může začít její cena zvyšovat už v nejbližších týdnech.

Na vině je i chladné počasí



Za cenovými nárůsty stojí vlna chladného počasí v Brazílii, která je největším světovým pěstitelem kávy. V současnosti probíhá sklizeň a existují oprávněné obavy o kvalitu kávových zrn, které by mohlo chladné počasí poškodit.

Dalším faktorem je výrazné snížení exportů Ugandy v posledních měsících, která je největším africkým pěstitelem. Negativní výhled produkce příliš nadějí nedává. Ani další státy situaci nezachraňují.

Podle mezinárodní organizace ICO zabývající se kávou, se její produkce letos sníží i v jihoasijských zemích, včetně druhého největšího světového pěstitele - Vietnamu.

Káva může přinést investorům zisky



Co do fyzického objemu je káva druhou nejobchodovanější komoditou na světě a patří i mezi nejstarší. Do Evropy a Ameriky se káva začala dostávat od Arabů na počátku sedmnáctého století a na burze se s ní obchoduje od druhé poloviny století devatenáctého.

V současnosti probíhá nejvíce obchodů s kávou právě na newyorské komoditní burze.Nabízí se otázka, jestli nastala správná doba k investicím do kávy. Proč být jen platícím spotřebitelem, když se na jejich růstech dá vydělat?

Pozice velkých obchodníků na komoditních burzách vypovídají o tom, že se očekává její další cenový vzestup. Na druhou stranu již máme velký cenový nárůst za sebou a jen další zhoršování podmínek v pěstitelských zemích by mohlo vyhnat ceny nad historické rekordy, které už však nejsou příliš vzdálené.

Navíc existují studie, které ukazují výrazné snížení ziskovosti investic, jakmile se na ně objeví upozornění v tisku. Káva si však jednoznačně zaslouží pozornost a i přes poslední růsty může přinést investorům své zisky.