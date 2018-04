Její kavárně a bioobchodu teď vládne manžel. Dal všemu nový řád

"Musíte zkusit naše espreso, je skvělé, opravdu! A můžu vám k tomu nabídnout štrúdl? Je domácí. Nechcete? Tak alespoň vyzkoušejte bio hořické trubičky. Ty jsou fantastické. Jiné už nikdy nebudete chtít," poslouchám Vandu Švihlovou, majitelku kavárny Bio Zahrada kousek od pražského náměstí Míru.

Vizitka Vanda Švihlová Vystudovala obor archivnictví a historie. Po škole pracovala v rodinné firmě, která se zabývá prodejem nábytku.

Před třemi roky se rozhodla pustit do podnikání a otevřela si v Praze na Vinohradech kavárnu a bioobchod Bio Zahrada.

Dávám jí za pravdu, že prodávat vážně umí. Kromě kávy a trubiček jsem si v jejím obchodě koupila ještě čaje, marmeládu a sušenky – všechno v biokvalitě.

Otevřít kavárnu v centru Prahy byl risk. Konkurence je v téhle oblasti obrovská. Nebála jste se, že to nepůjde?

Kávu mám velmi ráda, a protože jsem na Vinohradech postrádala opravdu dobrou kavárnu, otevřela jsem si svou vlastní. Nadchla jsem se pro ten nápad a nic už mě nezastavilo. Nějaké konkurence nebo nezájmu hostů jsem se nebála. Našla jsem si na internetu nebytový prostor se zahradou v Belgické ulici, domluvila se s majiteli a za pár měsíců už jsme otvírali. Že to děláme dobře, potvrzují nejenom naši každodenní hosté, ale i různá ocenění v kulinářských časopisech. S kávou je to jako s vínem – nabízí obrovské množství chutí. Jen je třeba ji umět připravit.

Ke kavárně jste zanedlouho přidala i bioobchod.

To bylo podobné jako s tou kávou. Bavilo mě vařit z biosurovin, ale neměla jsem, kde je kupovat. Tak jsem si našla regionální výrobce bioproduktů, oslovila je a svou nabídku potravin začala kus po kusu rozšiřovat. Výrobky jsem sama ochutnávala – chci vědět, co lidem prodávám, abych jim to mohla popsat a doporučit.

A pak jste ještě začala nabízet bedýnky.

Přesně. Vždy od května do prosince nabízíme biobedýnky, což je sezonní zelenina, mléčné výrobky a další produkty přímo od zemědělců. V současnosti bereme biozeleninu z ekofarmy Camphill v Českých Kopistech. Bedýnky za 200 nebo 400 korun, záleží na množství objednané zeleniny.

Investovala jste tu hodně peněz. Půjčili jste si s manželem od banky, nebo jste použili úspory?

Ty peníze jsme utráceli postupně, jak jsme rozšiřovali naše služby, takže nešlo o jednorázovou investici. Manžel celkem slušně vydělával, něco jsme měli naspořeno, něco půjčili rodiče. Úvěr jsme si nebrali. Po pravdě ani vlastně nevím, kde se ten obnos vzal – peníze přijdou, když je nejvíce potřebujete. A já je před těmi třemi lety potřebovala.

Jaké byly začátky?

První měsíce jsem nevydělala ani korunu. Ještě že měl manžel stálý plat, ze kterého jsme to všechno táhli. Ale člověk musí být pilný a vytrvalý. A tak začalo postupně přibývat hostů, a tím i peněz do kasy.

A jak to všechno jde teď?

Kavárna má své stálé klienty, stejně tak i bioobchod. O bedýnky je také zájem, i když v minulosti býval větší. Teď jich prodáme zhruba 50 týdně, kdysi to bylo i 120. Poptávka klesla poté, co se začaly pořádat farmářské trhy, které nám odvedly část zákazníků. Ale zase na nich nacházím své nové dodavatele.

Před pár měsíci jste ale chtěli Bio Zahradu zavřít. Co se stalo?

Loni se nám narodila dcera a já jsem odešla na mateřskou dovolenou. Nemohla jsem být v kavárně každý den od rána do večera, nemohla jsem všechno zařizovat, nakupovat, objednávat. Najednou jsem celému tomu chaosu přestala vládnout a zaměstnanci si nevěděli rady. Takže celý projekt začal umírat.

A jak jste ho znovu vzkřísila?

Rozhodli jsme se s manželem, že Bio Zahradu prodáme. Začali jsme tedy hledat kupce. A místo něj jsme našli řadu velmi zajímavých lidí, kteří se v této branži pohybují a kteří nám řekli, ať to ještě zvážíme. Na jejich radu jsme si tedy sedli a opravdu velmi pečlivě spočítali všechny náklady. A výsledek mě překvapil. Do té doby jsem měla pocit, že všechno vím, že nějaké ekonomické rozvahy nejsou potřeba, že to všechno zvládnu sama. Ale nebyla to pravda.

Výsledkem celé reorganizace je, že kavárně a obchodu začal vládnout manžel.

Ano. Dal všemu pevný řád. Já mu samozřejmě pomáhám, ale jen když mám čas. Velkou výhodou je také to, že máme skvělé zaměstnance, kteří svou práci ovládají, a tak Bio Zahrada opět začala žít. A znovu rozšiřujeme služby. Reorganizovali jsme kuchyni, nabízíme každý den polévku a hlavní jídlo, snažíme se o sezonní pokrmy. Náš kuchař připravuje také čerstvé sendviče, saláty a quiche (slané koláče). A do léta chceme ve vnitrobloku otevřít velkou zahradu s grilem, kde se bude dělat maso a zelenina.

Jste ambasadorkou projektu Život nápadům, který má podpořit ženy v podnikání. Co byste vzkázala těm, které o vlastní živnosti uvažují?

Podnikání je podle mě nejlepší způsob práce. Zrovna nedávno jsem kamarádkám v Hradci Králové říkala, ať se nebojí a svůj projekt uskuteční. Radila jsem jim, ať rozhodně nepředvídají nějaké tragédie a osobní krachy a neříkají si: Co když… Je třeba mít zdravý úsudek a pak to jde.