Každá třetí žena na rodičovské chce po roce do práce

Téměř třetina žen by chtěla po dovršení jednoho roku dítěte pracovat na alternativní pracovní úvazek, například z domova, ve formě klouzavé pracovní doby či na hlavní pracovní úvazek sdílený s jinou osobou. Z toho osm procent si tuto práci dovede představit již poté, co dítě završí půl roku svého života. Vyplývá to z průzkumu Sítě mateřských center.

S přibývajícím věkem dítěte lačnost žen po částečné pracovní příležitosti roste, od dvou let už má o takovou možnost zájem více než pětina a od tří let více než polovina respondentek.

Ideální doba na návrat do zaměstnání na plný úvazek je podle třetiny žen po dosažení tří let věku dítěte. Pětina žen pak vidí ideální čas pro návrat po dvou letech. Celých 28 procent z nich však odsouvá plný úvazek až do věku čtyř let dítěte, některé i do staršího věku dítěte.

Spokojenost s délkou rodičovské dovolené v současné podobě, tedy do dosažení čtyř let věku dítěte, vyjádřila převážná většina oslovených žen, 91 procent. Šest procent se spíše přiklání k názoru, že je krátká, pro tři procenta je dlouhá. Polovina žen považuje za velmi důležité věnovat se dítěti do věku tří let, dokonce se přiklání k tomu, aby se vždy jeden z rodičů věnoval celodenní péči o děti do tohoto věku.