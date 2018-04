Každé páté firmě v tuzemsku hrozí bankrot

Pokud hledáte práci nebo chcete začít podnikat, tak si za obor své činnosti zvolte finanční služby, školství, zdravotnictví nebo energetiku. To jsou totiž nejstabilnější obory v České republice. A jsou také slušně finančně ohodnocené.

Naopak, vyhnout byste se měli zemědělství, zpracovatelskému průmyslu, obchodu a dopravě. Tato odvětví patří v tuzemsku k nejrizikovějším a platy jsou v nich relativně nízké. Vyplývá to z analýzy České kapitálové informační agentury ČEKIA, která ratingem posuzovala rizikovost a stabilitu firem v jednotlivých sektorech podnikání. Rating je nezávislé hodnocení důvěryhodnosti.

„Šetření ukázalo, že krachem je ohrožena každá třetí firma podnikající v zemědělství a každý čtvrtý podnik ze zpracovatelského průmyslu, obchodu nebo dopravy. V těchto oborech působí největší počet společností s rizikovým ratingovým stupněm, nebo dokonce stupněm ‘úpadek‘,“ říká ředitelka ČEKIA Alena Seoud. Podle ní se ekonomická recese v České republice nejvýrazněji odrazila na společnostech s přímou závislostí na vývoji ekonomického cyklu. Celkově je podle ČEKIA ohrožena krachem každá pátá firma podnikající v České republice.

Špatně zaplacené riziko

Podle údajů Českého statistického úřadu je vysoké riziko úpadku navíc velmi špatně zaplaceno. Hrubá měsíční mzda v zemědělství byla totiž v pololetí 17 a půl tisíce korun. To je asi o šest tisíc méně, než je průměrná mzda v Česku. Naopak v nejméně rizikovém oboru – peněžnictví, pojišťovnictví – byl průměrný plat 45 a půl tisíce korun.

Vysoký počet společností s vynikajícím ratingem a naopak nízký počet s rizikovým hodnocením je známkou toho, že energetika a peněžnictví jsou nejstabilnější obory podnikání v Česku.

„Společnosti podnikající v peněžnictví a pojišťovnictví vstoupily na práh ekonomické krize relativně silné, a navíc přísně regulované v oblasti rizikových aktiv a pasiv. Energetika naopak těží ze svého silného postavení, které v některých oblastech připomíná oligopol, zatímco zdravotnictví a školství jsou služby, jejichž spotřeba se v jakékoliv době jen s obtížemi omezuje, což přispívá k jejich stabilitě,“ uzavřela Alena Seoud.

Stavebnictví se drží navzdory pesimistickým předpovědím

Podle odborníků je právě letošní rok z hlediska úpadku firem vůbec nejkritičtější. Prognózy hovořily o tom, že velmi špatně na tom budou stavební firmy. Podle šetření ČEKIA se však tyto předpoklady zatím nepotvrdily.

„Ve stavebnictví je 23 procent společností hodnoceno některým ze třech ratingových stupňů v kategorii vynikající a jen 16 procent firem dostalo nálepku ratingového stupně riziko či dokonce úpadek. Náš model tedy nepotvrzuje obavy stavbařů, kteří očekávají krach až pětiny stavebních firem. Trh se již značně pročistil v uplynulém období,“ dodala Alena Seoud. Přesto však bude v následujícím období stavebnictví ovlivněno dalším úbytkem státních zakázek a tlakem na úspory od zadavatelů veřejných zakázek.

Hrozba bankrotu roste

Podíl rizikových firem za poslední čtyři roky významně stoupl, a to kvůli ekonomické krizi. Ratingový stupeň hodnotí firmy podle demografických dat, informací o platebních zkušenostech, exportu, importu, finančních údajů a vzájemných vazeb mezi společnostmi. Označení AAA je nejlepší, nejhorší je D, což znamená, že je podnik ohrožen krachem.

ČEKIA připravuje analýzu rizikovosti firem už několik let a ze souhrnných dat z let 2006 až 2009 je jasně vidět, že hrozba krachu je v České republice stále častější. Zatímco v roce 2006 mělo problémy s existencí, tedy dostalo označení C, necelých šest procent českých firem, v loňském roce to bylo už 21,4 procenta. A zatímco v roce 2006 ČEKIA hodnotila 58,5 procenta společností některým z ratingových stupňů A, tedy minimálním rizikem úpadku, v roce 2009 jich byla již méně než čtvrtina. Naopak z 35,6 procenta v roce 2006 stouplo na 54,2 procenta v roce 2009 množství firem s ratingem v kategorii od BBB po B.