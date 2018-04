Každou škodu pojišťovna nezaplatí

V jedné reklamě se tvrdí: „A tahle desetikoruna zaplatí každou škodu...“ V běžném životě to nemusí být pravidlem – přímo v zákoně o povinném ručení jsou totiž uvedeny škody, které pojišťovna nezaplatí. A to z toho důvodu, že by mohly být zneužity k pojistným podvodům.