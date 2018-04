Každý desátý Čech jezdí do práce přes 90 minut

Každé ráno v sedm hodin sedne Jolana Kučerová do auta a ujede deset kilometrů k nádraží v Českém Brodě. Tam zaparkuje vůz a přesedne do vlaku, který ji doveze na Masarykovo nádraží v Praze. Popojde pár metrů, sejde do metra a jede ještě několik stanic do práce. Celkem jí cesta zabere hodinu a půl.

"Někdy se to protáhne i na dvě hodiny. Zvláště v zimě, kdy odjíždím z domova za tmy a za tmy se také vracím, je to trochu depresivní. Když jsme se stěhovali z centra Prahy na venkov, právě problémy s dojížděním jsme trochu podcenili," konstatuje Jolana Kučerová.

Stejně jako ona cestuje do práce deset procent zaměstnaných Čechů. Vyplývá to ze studie, kterou vypracovala společnost Regus - světový poskytovatel kancelářských řešení. Je to o něco méně než ve světě, kde podle studie stráví na cestě do zaměstnání přes 90 minut každý pátý zaměstnanec.

Autem se jezdí nejvíce

Celosvětově jsou nejpopulárnějším dopravním prostředkem pro dojíždění automobily, a to v 64 procentech. V Česku cestuje autem 54 procent lidí. „Dopravní zácpy se ve velkých městech neustále zhoršují, jen v Praze připadá na jedno auto 2,37 obyvatele. Je znepokojivé, kolik lidí přispívá k dopravním zácpám ve špičce dojížděním do práce a z práce, když by mohli čas trávit mnohem příjemnějším nebo produktivnějším způsobem jinde,“ říká Garry Gürtler, viceprezident společnosti Regus pro střední a východní Evropu.

Podle zkušeností Jolany Kučerové se čas jízdou v autě nezkrátí. "Dojíždím do centra Prahy už čtvrtý rok a vím, že pokud pojedu do práce autem, čas neušetřím. Nejdřív stojím v koloně a pak nemůžu najít parkování. A to ještě musím být pořád ve střehu. Ve vlaku většinou usnu nebo si připravuji něco do práce."

Dalšími dopravními prostředky, jimiž lidé v České republice cestují do práce, jsou metro ve 13 procentech, spolujízda v sedmi procentech, stejně tak pěší docházka.

Nejméně populárními dopravními prostředky jsou v tuzemsku kolo a motocykl.

Cestovné: někdy i deset procent z platu

Pokud chodíte do práce pěšky, ušetříte zhruba čtyři procenta ze svého ročního platu. Tolik se totiž v Česku průměrně utratí za jízdné. Ovšem u někoho je tato částka vyšší. Devatenáct procent zaměstnanců utratí pět až deset procent ročního platu, osm procent Čechů dá za dojíždění do práce deset a více procent ze své roční mzdy.

Podle Garryho Gürtlera by se podniky měly zamyslet nad flexibilními formami zaměstnávání svých pracovníků. A pomoci jim tak nejenom ušetřit čas a peníze, ale i duševní zdraví. Lékařské výzkumy totiž potvrzují, že stres způsobený dojížděním může být odpovědný za zvýšený krevní tlak, podráždění, zdravotní problémy týkající se svalů a kostí a může mít negativní dopad na pracovní výkon.

"Rozumné podniky zavádějí více flexibility a hledají řešení, která zaměstnancům umožní pracovat blíže k jejich domovům nebo přímo z domova, aby se tak vypořádaly s ničivým dopadem dojíždění na zdraví a motivaci pracovníků," dodává Garry Gürtler.