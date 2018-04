Každý desátý Čech jezdí do práce přes hodinu

Nejvíce času ztratí v dopravních prostředcích Pražané, průměrně 48 minut v jednom směru. Podobně se cesta vleče obyvatelům Pardubického kraje, zabírá tři čtvrtě hodiny, jen o minutu dříve jsou v práci Jihočeši. Naopak obyvatelé Ústeckého kraje bývají v zaměstnání už za 24 minut. O minutu déle trvá cesta pracovníkům z Královéhradeckého kraje a z Vysočiny.

Na velikosti nezáleží

Srpnový průzkum Hypoteční banky, ze kterého data pocházejí, přitom nepotvrdil, že by obyvatelům menších obcí trvala cesta do zaměstnání výrazně kratší dobu než pracovníkům z velkoměst. „Zaměstnanci z obcí mezi 500 až 1999 obyvateli dojíždějí do práce průměrně 41 minut. Lidem z měst nad 100 tisíc obyvatel to trvá jen o minutu déle,“ říká k závěrům průzkumu ředitel marketingu banky Bohdan Suchánek.

Zajímavé je srovnání České republiky a jiných evropských zemí. Češi dojíždějí do práce v průměru 35 minut. Italům zabere jedna cesta o celých 12 minut méně času. Naopak Britové cestují tři čtvrtě hodiny, tedy o 10 minut déle než Češi. ¨

Nejlepší je auto a autobus

Skoro polovina Čechů by do práce jezdila nejraději autem. Téměř 24 procent ze 749 dotázaných upřednostňuje autobus. 11 procent preferuje kolo. Zbytek připadá na MHD, jen 0,1 procenta respondentů považuje za nejvhodnější dopravní prostředek pro cestu do práce taxi.

Autem by se do zaměstnání nejraději dopravovali muži, lidé mezi 30. a 44. rokem věku a obyvatelé malých obcí, ve kterých počet obyvatel nepřevyšuje dva tisíce.

Autobus preferují ženy, lidé starší 60 let a obyvatelé větších měst s 20 tisíci až 100 tisíci obyvateli.

Nikam se nestěhujeme

Průzkum Hypoteční banky mimo jiné potvrdil neochotu Čechů stěhovat se za prací. Ti jsou většinou odhodláni každý den podstupovat dlouhé cestování do práce, než aby změnili své bydliště. Kvůli dlouhému dojíždění by se nikam nestěhovalo a ani o tom neuvažovalo 77,3 procenta Čechů. Opačný postoj má jen 14,9 procenta dotázaných. 7,8 procenta nedokázalo na otázku jednoznačně odpovědět.