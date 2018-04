Každý desátý zaměstnanec firmy, která přepočítává mince, je neslyšící

První neslyšící začal ve firmě pracovat v roce 2005 a už o rok později se G4S Cash Services rozhodla zaměstnat celou skupinu lidí s tímto handicapem. "Dnes ve středisku zpracování hotovosti pracuje kolem 10 procent lidí se sluchovým postižením. Samozřejmě někteří už od nás odešli a jiní nastoupili, stabilně je to jedenáct až patnáct lidí," říká personální ředitelka Ludmila Süssová.

Pro společnost, která se mimo jiné zabývá svážením peněžních hotovostí, zpracováváním tržeb zákazníků, totiž není důležité, zda pracovníci, kteří přepočítávají přivezené mince, bankovky a připravují je na další rozvoz, dobře slyší. Důraz se klade na to, zda jsou zdravotně způsobilí pro manipulaci se zásilkami, mají čistý trestní rejstřík a jakou mají odpovědnost, stabilitu i morálku.

"Žádné změny pracoviště jsme kvůli handicapovaným nedělali. Máme určité bezpečností standardy, podle nichž je pracoviště upraveno, takže se museli přizpůsobit našim podmínkám," dodává personální ředitelka. Podle ní to žádný problém nebyl, neboť práce, kterou neslyšící vykonávají, je samostatná.

Nepotřebují tedy kromě vedoucího směny s nikým komunikovat. Ani mezi sebou. "V počítárně je kvůli strojům a mincím stejně takový hluk, že ani dobře slyšící zaměstnanci mezi sebou moc mluvit nemůžou," dodává manažerka střediska zpracování hotovosti Markéta Mikolášová. Umějí se domluvit. G4S Cash Services, která na českém trhu funguje od 90. let, se na zaměstnávání neslyšících nijak zvlášť nepřipravovala.

"Samozřejmě, kvůli pracovnímu pohovoru a zapojení těchto lidí do procesu jsme měli tlumočníka do znakové řeči. Dokonce se jejich práci sám naučil, aby jim mohl přesně vysvětlit, co budou dělat," vzpomíná na začátky personální ředitelka. Manažerka počítárny k tomu poznamenává: "Proces a postupy, v nichž lidé pracují, jsou z bezpečnostních důvodů jasně dané a nemění se. Každý ví, za co zodpovídá a jak přesně má postupovat. Je to rutinní práce. A pokud se náhodou vyskytne nějaký problém, dá se vždy vyřešit, ať už písemně nebo slovně. Řada neslyšících umí dobře odezírat, pokud mluvíte přímo k nim a zřetelně. Někteří dokonce mluví, i když ne perfektně."

Přestože někteří z neslyšících, kteří nastoupili v roce 2006, už v G4S Cash Services nepracují, s novými příchozími už byla práce snazší. "Ti zapracovaní pomohli nováčkům vše vysvětlit," dodává manažerka počítárny. Navíc z grantu Agentury profesního poradenství pro neslyšící (APPN) máme nově k dispozici počítač, díky němuž můžeme využívat služeb tlumočníka znakové řeči. Systém funguje tak, že já s tlumočníkem mluvím a on v jedné části obrazovky znakuje," vysvětluje Markéta Mikolášová.

Tlumočníka si do firmy přizve, jen pokud je třeba probrat se zaměstnancem něco osobně. "Většinu informací od nás ale dostávají písemně, včetně rozpisu směn," poznamenává.

Toho, že by si neslyšící předávali mezi sebou informace špatně, se firma nebojí. "Vzhledem k tomu, jak zabezpečené a kontrolované je to pracoviště, nemůže se to stát. Postupy jsou standardizované a vše podléhá přísné kontrole," vysvětluje manažerka počítárny.

Pomohla agentura

Zaměstnávání neslyšících by podle personální ředitelky bylo bez pomoci APPN složitější. Nejenže jim agentura zajišťuje tlumočení do znakového jazyka, ale především má databázi sluchově postižených, kteří hledají práci. "Díky nim máme snazší přístup k této skupině handicapovaných a s jejich doporučením je možné vybírat vhodné kandidáty," říká Ludmila Süssová.

Firma má kritéria, kterým ne všichni vyhovují. Například požaduje, aby žadatel o práci neměl problémy se splácením dluhů a byl odpovědný. "Lidé, kteří nemají handicap, u nás procházejí psychotesty. Ty však neslyšícím lidem nelze zadávat," dodává personální ředitelka. Podle ní to však ve výsledku vyjde nastejno.

"Máte lidi, kteří projdou psychotesty na výbornou, ale pak jsou s nimi problémy. Vyjde to tedy téměř stejně, jako by žádnými testy neprocházeli. Lidé s průměrným výsledkem si přitom té práce mohou více vážit, takže u nás nezůstávají jen pár měsíců," poznamenává s tím, že diagnostika není určující. Se slyšícími i neslyšícími zaměstnanci bývají úplně stejné problémy.