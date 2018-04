KB má konečně banku v mobilu

K lady

- Mobilní banka (dále jen MB) funguje na bázi technologie JAVA a veškerá komunikace tak probíhá formou datových přenosů. Je tedy zpravidla levnější než jednotlivé SMS zprávy (záleží však na zpoplatnění služby operátorem).

- MB nabízí online aktuální zůstatek, transakční historii, zadávání platební příkazů, i přehled blokací platebních karet, šablony pro opakované platby, oznámení o provedených platbách

- Cena jednoho příkazu je 3 Kč stejně jako u internetového bankovnictví

- Službu mohou využívat klienti všech tuzemských mobilních operátorů s telefonem podporujícím JAVA technologii

- Služba je dostupná v českém a anglickém jazyce

Z ápory

- MB lze používat pouze v případě, že má klient založen nejen běžný účet, ale i Expresní linku KB, takže musí zaplatit minimálně za balíček Expreskonto (59 Kč), aby službu získal a pak ještě za její měsíční provoz 15 Kč

- Dostupnost služby KB garantuje pouze u přístrojů zn. Nokia, Siemens, Sony Ericsson a nikoli u ostatních značek

Mobilní banka rozhodně znamená pro klienty Komerční banky přínos. Získají přehled o pohybech na účtu, stejně jako mají možnost zadat příkaz k úhradě, aniž by museli volat do banky. Problém však může nastat, pokud nemají mobilní telefon, který by splňoval požadavky na instalaci příslušné aplikace, protože v takovém případě mobilní banku využívat nemohou.