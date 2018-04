KB vstoupila na trh internetového bankovnictví

V posledních měsících se jednotlivé bankovní ústavy předhánějí v rozšiřování nabídky možností, jak lze obsluhovat běžný účet. Český klient má dnes již doopravdy z čeho vybírat a je jen dobře, že Ebanka má na trhu ostrou konkurenci. V oblasti internetového bankovnictví se k trojici Union banka, Živnobanka a eBanka připojila také KB, která spustila svoji takzvanou pilotní verzi internetového bankovnictví nesoucí jméno mojebanka.

Mezi hlavní výhody internetového bankovnictví patří samozřejmě možnost obsluhovat svůj účet z jakéhokoli počítače připojeného na internet 365 dní v roce a 24 hodin denně. V současné době není nejmenších pochyb o tom, že se banky snaží omezit osobní kontakt s klientem na minimum, neboť si uvědomily, že formy přímého bankovnictví jsou pro ně levnější. Samozřejmě nelze tvrdit, že by se osobní návštěvy banky měly stát minulostí, avšak trend posledních měsíců je zřetelný. Banky se snaží cenově zvýhodnit operace provedené některou z forem přímého bankovnictví, což lze konkrétně doložit posledním opatřením České spořitelny (podrobnosti najdete zde).

Jaké operace můžeme provádět přes internet?

Všechny čtyři banky nabízející internet banking umožňují klientovi aktivní i pasivní operace. Samozřejmostí je ověřování zůstatku účtu či přehled několika posledních došlých i odeslaných plateb. Z aktivních operací může klient zadávat jednorázové platební operace na jiný účet vedený v mateřské bance či na účet vedený v ČR u jakékoli jiné banky. Zatím však není možné s výjimkou eBanky prostřednictvím internetového bankovnictví poslat peníze do zahraničí. Kromě toho si může majitel účtu přes internet zřídit trvalý příkaz. Většina bank samozřejmě právě použití tohoto komunikačního kanálu u jednorázových platebních operací zvýhodňuje, což potvrzuje výše uvedený fakt, že banky se snaží motivovat klienty k používání přímého bankovnictví.

Jak výhodná je mojebanka v porovnání s konkurencí?

KB zatím spustila pilotní verzi internetového bankovnictví a zatím ji nezpoplatňuje. Tato verze má do určité míry zkušební charakter a řekněme ostrá verze by měla být k dispozici od dubna. Není tedy zatím jasné kolik bude klient platit za zřízení služby mojebanka. Co se týče jednotlivých poplatků, tak jednorázový platební příkaz přijde na 1,90 Kč, což je nejnižší hodnota ze všech produktů internetového bankovnictví na trhu. Ostatní operace provedené prostřednictvím služby mojebanka budou zpoplatněny dle současného sazebníku, což znamená, že klient nebude nijak cenově zvýhodněn za použití internetu. Co se týče rozsahu nabídky služeb, tak mojebanka nabízí v podstatě stejné množství operací jako konkurence a nejde tedy o produkt průkopnického charakteru.

Srovnávací tabulka některých operací internetového bankovnictví u jednotlivých bank



KB mojebanka Union banka I-banka Živnobanka Netbanka eBanka Jedn.plat.příkaz 1,90 Kč 2 Kč 3 Kč 2,50 Kč** Poplatek za zřízení služby zatím zdarma* 100 Kč zdarma zdarma

Poplatky za provedení jednorázového platebního příkazu jsou uvedeny u všech bank bez poplatku za mezibankovní clearingové zúčtování.*mojebanka funguje do konce března v takzvané pilotní verzi a zatím není zpoplatněna.** Tento poplatek platí pro cenový program Komplet, který nabízí nižší ceny jednotlivých platebních operací. Klient mající cenový program Plus zaplatí za jednorázovou platbu 4 Kč a klient s programem Základ 8 Kč.

Myslíte si, že bankovnictví přes internet může někdy nahradit kupříkladu telefonní bankovnictví nebo jde spíše o formu komunikace s běžným účtem pro úzkou skupinu lidí? Jak výhodná se vám zdá nabídka KB? Těšíme se na vaše názory.