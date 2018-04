KB zrušila drahá balíčková konta. Novinka má základní služby v ceně

Změnu zdůvodňuje Komerční banka tím, že dvě třetiny Čechů preferují podle průzkumů individuálně vytvořený balíček. Klienti, kteří mají v bance zřízená stará balíčková konta, si je mohou ponechat, nebo zvážit, jestli se cenově vyplatí přejít na nový účet.

Zda starý účet zrušit a pořídit nový záleží ale na tom, jak široký rozsah služeb v bance každý měsíc využíváte. Jestliže patříte k náročným klientů, je výhodnější ponechat si staré konto. Přechod na nový účet se podle odhadů banky může vyplatit u zhruba půl milionu starých balíčkových účtů.

Dobře spočítejte, zda se změna vyplatí

V základu nového účtu (MůjÚčet) získáte za 68 korun měsíčně elektronický výpis, embosovanou mezinárodní kartu s cestovním pojištěním a obsluhu účtu po telefonu, internetu a mobilu. V základní ceně jsou také všechny příchozí platby. Zdarma je pak založení trvalých příkazů a povolení inkasa.

Další služby je třeba k novému účtu dokoupit a zaplatit za ně podle sazebníku. Balíček neomezeného počtu odchozích plateb přes internet či mobil přijde například na 39 korun. Zřízení další embosované platební karty s cestovním pojištěním na 490 korun ročně.

Když budete s kartou platit u obchodníků, výběry peněz z bankomatů máte zdarma. Kdo kartu u obchodníků nepoužívá, za výběr z bankomatu Komerční banky zaplatí pět korun a z bankomatu jiných bank 35 korun.

Měsíční poplatek za účet si někteří klienti zlevní

Nový účet je vymyšlený tak, že měsíční poplatek (68 korun) zlevní o 25 nebo 50 procent, když splníte alespoň jednu nebo dvě ze čtyř podmínek.

První podmínka vyžaduje, aby součet došlých částek na účet byl za měsíc alespoň 15 tisíc korun. Pro splnění druhé podmínky je třeba mít na kontu nejméně 250 tisíc korun. Další podmínkou, do které se můžete trefit, je to, že pravidelně posíláte v součtu měsíčně alespoň dva tisíce korun buď do Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, nebo do Penzijního fondu KB či na stavební spoření do Modré pyramidy.

Když se trefíte do jedné podmínky, získáte jako odměnu 25procentní slevu z 68 korun a za vedení účtu pak měsíčně zaplatíte 51 korun. Při splnění dvou podmínek je sleva 50procetní a měsíční poplatek za vedení účtu bude 34 korun.

Modelový příklad Kolik zaplatí za účet dospělý klient Základní cena balíčku – 68 korun měsíčně ( embosovaná karta, internetové bankovnictví, elektronický výpis, všechny příchozí transakce)

embosovaná karta, internetové bankovnictví, elektronický výpis, všechny příchozí transakce) Za přikoupení balíčku odchozích transakcí – 39 korun měsíčně.

Za takto sestavený účet zaplatí klient v daném měsíci 107 korun (68 korun za základ a 39 korun za balíček odchozích transakcí).

Klient posílá výplatu ve výši 18,5 tisíce korun na MůjÚčet. Dále platí každý měsíc 1 700 korun na stavební spoření a 500 korun si spoří na penzi (celkem 2 200 korun měsíčně). Za splnění dvou podmínek tak klient získá 50procentní slevu z ceny základu (34 korun).

tak klient (34 korun). Výsledná cena jeho účtu je 73 korun měsíčně.

Slevy jsou i vyšší, studenti mají základ zdarma

Odměna v podobě slevy za měsíční vedení účtu může být ještě vyšší. Banka totiž přihlíží k tomu, v jaké životní etapě se klienti nacházejí. Například studenti ve věku 15 až 25 let mají základní balíček zcela zdarma a nemusí splňovat ani jednu podmínku pro přiznání slevy.

Mladí lidé, kteří začínají po ukončení vysoké školy pracovat, mají hranice pro splnění podmínek o polovinu mírnější a slevy dvojnásobné. Pokud splníte například podmínku, že máte na účtu měsíční obrat 7,5 tisíce korun, zaplatíte za základní konto 34 korun (50procentní sleva). Jestliže si k tomu posíláte na stavební spoření alespoň tisícikorunu a splníte tak dvě podmínky pro přiznání benefitu, budete mít základní konto MůjÚčet zdarma.

Rozdělení slev a podmínek podle věku a životní etapy Studenti:

15-25 let: žádné podmínky, základní balíček zdarma

26-30 let: poloviční podmínky, odměny 50/100 % MůjÚčet

Standardní podmínky

Odměny 25/50 % Senior:

podmínky jsou poloviční, odměny 25/50 % Absolventi VŠ:

podmínky jsou poloviční, odměny 50/100 % Rodina:

oddělené balíčky, ale podmínky se sčítají Zdroj: Komerční banka

Pro seniory jsou podmínky rovněž o polovinu nižší, při splnění jedné nebo dvou podmínek jsou odměny ve standardní výši 25 a 50 procent. Využít lze i program rodina. Manželé nebo registrovaní partneři mohou podmínky pro přiznání slevy sčítat a snížit základní cenu balíčku o 25 a 50 procent.