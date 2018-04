Kde a kdy musíte platit poplatky

Po dvou měsících, kdy v ordinacích lékařů, v lékárnách a v nemocnicích saháme také po peněženkách, je jasné jedno: kolik komu zaplatit na regulačních a dalších poplatcích, často neví nejen pacienti, ale ani samotní lékaři.

Kvůli neznalosti nebo špatné interpretaci zákona potom vznikají mezi lékaři a pacienty nepříjemné střety. Abychom jim pomohli předejít, přinášíme opět stručný a jasný přehled situací, při kterých je lékař či lékárník oprávněn požadovat poplatek 30, 60 a 90 korun.

Kdy zaplatíte 30 Kč

U praktického lékaře, který vás klinicky vyšetří

Co to znamená? Přijdete-li do ordinace například s bolestí v krku, lékař se nejprve zeptá na obtíže, vyšetří vás a navrhne léčbu. Součástí vyšetření může být například měření tlaku nebo odběr krve. Když vás lékař pošle na odběr krve druhý den, třeba proto, že potřebuje, abyste přišli nalačno, 30 Kč už za samotný odběr krve neplatíte.

U dětského lékaře

Platí zde stejná pravidla jako u praktického lékaře pro dospělé.

U gynekologa

I tady platí stejná pravidla jako u praktického lékaře. Jestliže gynekolog ženu pošle například na sonografii břicha nebo dělohy, za toto vyšetření (diagnostické), už 30 korun neplatí.

U specialisty

I když vás pošle ke specialistovi, třeba k očaři, váš praktický lékař, zaplatíte za vyšetření 30 korun. Ale kdyby měl oční lékař podezření na vážnější nemoc a poslal vás třeba na magnetickou rezonanci mozku, za toto diagnostické vyšetření už 30 korun neplatíte.

V nemocniční ambulanci

Když přijdete na ošetření do nemocnice mezi sedmou hodinou ráno a pátou hodinou odpoledne, zaplatíte regulační poplatek 30 korun.

Za ošetření doma

Když je vám špatně a nemůžete se dostavit do ordinace vašeho praktického lékaře, může za vámi přijet on. Za jeho službu mu ovšem zaplatíte regulační poplatek 30 korun.

Za vstupní prohlídku u zubního lékaře

Vstupní prohlídkou se rozumí vyšetření, které je první v roce. Je podmínkou pro to, aby pacient mohl přijít na druhou prohlídku za půl roku, která je považována za preventivní a za kterou se tedy žádný regulační poplatek neplatí.

Za kontrolu u ortodontisty

Kdo dochází k odborníkovi na rovnátka, zaplatí 30 Kč za každou kontrolu, při které ortodontista zhodnotí, jak se zuby rovnají a zda není v léčebném plánu provést nějakou změnu.

U psychologa

Jestliže navštívíte ordinaci klinického psychologa z důvodu, že potřebujete projít terapií nebo pomoci překonat nějakou stresovou situaci, zaplatíte za sezení regulační poplatek 30 korun.

U logopeda

30 korun zaplatíte za sezení, při kterém logoped rozebere váš problém a stanoví léčebný plán. Za případné procvičování výslovnosti v dalších týdnech se už 30 korun neplatí.

Za položku na receptu v lékárně

Na jeden recept může lékař napsat maximálně dva druhy léků, pod každou položku smí „schovat“ maximálně tři balení daného medikamentu. To znamená, že za jeden recept dáte v lékárně maximálně 60 korun – samozřejmě kromě případných doplatků. Poplatky se týkají jen léků, které alespoň částečně hradí zdravotní pojišťovna. Za recept například na antikoncepci, již si hradí uživatelky samy, se regulační poplatek neplatí.

Kdy zaplatíte 60 Kč

Za den strávený v nemocnici

Každý, kdo je hospitalizován, uhradí za den pobytu v nemocnici 60 Kč. Den příjmu a den odchodu se počítá dohromady jako jeden den. Pacient, který nastoupil do nemocnice v pondělí a odešel z ní za týden v úterý, tedy zaplatí 8 krát 60 Kč (480 Kč).

Za den v léčebně pro dlouhodobě nemocné či v léčebných ústavech

Platí tu stejná pravidla jako u pobytu v nemocnici.

Za den v lázních

Poplatek 60 korun se týká takzvané komplexní lázeňské péče, tedy pobytu, který hradí pacientovi zdravotní pojišťovna. Za lázně, které si zaplatíte ze svého například jako zimní dovolenou, se 60 korun denně neplatí.

Za den v dětské ozdravovně či léčebně

Platí tu stejná pravidla jako u pobytu v nemocnici.

Za den v inkubátoru

Když potřebuje novorozeně po porodu speciální péči v inkubátoru, musí rodina dítěte počítat také s poplatkem 60 korun denně. Lékaři argumentují tím, že celková cena několikaměsíční péče o novorozence v inkubátoru se může vyšplhat až na několik milionů korun. Tyto peníze však platí za rodinu novorozence zdravotní pojišťovna.

Za den doprovodu člena rodiny

I otec nebo matka, kteří chtějí být v nemocnici například se svým dlouhodobě nemocným potomkem, musí platit za den pobytu 60 korun.

Kdy zaplatíte 90 Kč

Za ošetření na pohotovosti

Kdo se nechá vyšetřit nebo ošetřit na jakékoliv pohotovosti ve všední den mezi pátou odpoledne a sedmou ráno nebo kdykoliv o víkendu, zaplatí 90 korun. Pokud je stav pacienta tak vážný, že si vyžaduje převoz do nemocnice, 90 korun za pohotovost neplatí.

Za ošetření u „cizího“ zubního lékaře

Kdo půjde k zubaři, u něhož není zaregistrován, zaplatí za ošetření regulační poplatek 90 korun. Týká se to jak například krizové situace na služební cestě na druhém konci České republiky, tak i v případě, že jste třeba z Brna a rozhodnete se, že s návštěvou zubaře nebudete čekat, až se ten váš vrátí například z dovolené a půjdete k jinému.

Jakým způsobem se platí

V ordinaci lékaře

Platí se ihned, většinou u sestřičky, na recepci nebo pomocí automatu. Je také možné dohodnout se s lékařem na jiném způsobu úhrady.

V nemocnici

Pacienti, kteří jsou hospitalizováni méně než třicet dní, zaplatí nejpozději do osmi dní po propuštění. Nemocný hospitalizovaný déle než měsíc uhradí poplatky do posledního dne v měsíci, kdy je propuštěn. Způsob platby je třeba dohodnout s nemocnicí. Většinou se platí hotově na oddělení či v pokladně.

Na pohotovosti

Zaplatíte přímo v ordinaci nebo po dohodě s lékařem.