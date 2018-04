Vyjdeme s deseti tisíci

Průměrná částka, kterou skutečně do vánočních dárků vložíme, naprosto logicky souvisí s příjmem naší domácnosti. Celková průměrná částka, kterou totiž v roce letošním uvažujeme vydat činí 5283 korun (v roce loňském tato částka dosahovala 4598 korun). Více za vánoční dárky utrácejí ženy – průměrně 5605 korun, muži jen 4923 korun.

Více než 80 % Čechů počítá pro letošní rok s útratou do 10 tisíc korun. Přitom do tří tisíc korun se vejde 40 %, do šesti tisíc pak dalších 28 % Čechů. Částku pohybující se mezi šesti a deseti tisíci korunami hodlá vydat ještě dalších 13 procent nakupujících. To jsou jen některá čísla z listopadového průzkumu veřejného mínění agentury Factum Invenio.

NEJ letošního financování Vánoc



- 80 % Čechů vystačí s 10 tisícovou útratou

- průměrná útrata činí 5283 Kč

- 90 % Čechů využívá vlastních úspor

- přednost dáváme splátkovému prodeji před

spotřebitelskými úvěry

- každý druhý Čech větší nákupy pořídí po

vánočních svátcích

- 2/3 Čechů čeká po Vánocích odříkání



Bezmála 90 % z obyvatel ČR na dotaz, jakým způsobem budou financovat letošní Vánoce odpovědělo, že tak učiní z vlastních úspor a převážně v hotovosti. Necelá třetina z nich pak počítá s využitím nějakého druhu úvěru. Banky a splátkové společnosti už nyní skutečně registrují zvýšený zájem o tzv. revolvingové druhy úvěrů – tedy kontokorenty (s jejich využitím počítá 10 % nakupujících) a kreditní karty (jejich pomocí hodlá zvýšené výdaje na konci roku financovat 8 % nakupujících).

Více než v předchozím roce se spotřebitelé, přibližně 6 %, spoléhají při pořizování vánočních dárků na tzv. splátkový prodej (tj. úvěry nabízené přímo v obchodech, kdy si zpravidla po úhradě zálohy ihned zakoupené zboží zákazník odnáší domů). Koneckonců rostoucí zájem spotřebitelů právě o tento způsob financování jejich nákupů pociťují i samotní obchodníci. Např. Tesco předpokládá, že se letošní nákupy na splátky v předvánočním a vánočním období zvýší, ve srovnání se zbytkem roku, až o třetinu.

Zájem o spotřebitelské úvěry klesá

Ačkoliv zájem o běžné spotřebitelské úvěry v souvislosti s Vánocemi klesá, přeci jen se zvyšujícím se příjmem domácnosti roste i chuť a ochota si půjčit. Téměř každá druhá domácnost s příjmem nad 40 tisíc korun hrubého plánuje nákupy dárků financovat pomocí půjček. Každá pátá domácnost přitom využije kreditní kartu. Ke slovu tak přichází flexibilní způsob financování, kdy není pevně stanovena splátka (tzn. kontokorent, kreditní karty).

Umíme využívat povánočních slev?

Na rozdíl od uvažovaných výdajů domácností v souvislosti s Vánočními svátky, se zájem o povánoční slevy nijak výrazně nemění. Stejně tak jako v roce loňském i v roce letošním plánují 4 lidé z 10 povánočních slev skutečně využít. Obdobný trend jako u celkových vydání lze spatřovat i u povánočních slev (tj. čím vyšší příjem domácnosti, tím spíše povánočních slev skutečně využije). Každá druhá domácnost s příjmy nad 40 tisíc korun totiž těchto akcí hodlá využít.

A ten, kdo těchto slev nevyužívá, zpravidla jako hlavní důvod uvádí nedostatek financí (dokonce 38 % Čechů). Tentýž důvod, tedy nedostatek financí, uvádí i 17 procent lidí z domácností, jejichž hrubý příjem převyšuje 40 tisíc korun.

Po Vánocích následuje odříkání

Zvýšené finanční nároky na nás v období Vánoc nekladou jen dárky, ale také nákupy potravin. V této souvislosti uvádí dvě třetiny Čechů, že se budou muset kvůli vánočním nákupům, a to včetně nákupu dárků, určitým způsobem omezit. Nutnost své výdaje dříve či později snížit samozřejmě opět klesá se zvyšujícím se příjmem domácnosti. O určitém omezení výdajů tak hovoří u domácností s příjmem přesahujícím 40 tisíc korun méně než polovina respondentů.