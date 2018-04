Kde dítěti pořídíte platební kartu?

Dětskou platební kartu nabízí k osobnímu účtu dětem mladším patnácti let Česká spořitelna a eBanka. Podstatou dětských platebních karet bývá jejich navázání na existující účet, obvykle rodiče. Ten o kartu zažádá a určuje také její parametry. K čemu jsou dětské karty určeny a jaké operace s nimi lze provádět?

Česká spořitelna nabízí dětem ve věku od 13 let domácí Junior kartu, kterou lze vydat ke sporožirovému účtu nebo účtu Student+. Je použitelná pouze k výběrům hotovosti z bankomatu s logem České spořitelny (poplatek za výběr je 6 korun). Její vedení stojí 60 korun za rok. Karta je určena fyzickým osobám starším třinácti a mladším pětadvaceti let, na žádost majitele účtu ji však lze výjimečně vydat od deseti let věku. Platnost karty Junior je jeden rok, standardní limit pro výběry hotovosti je 600 korun na týden. Limity lze ale samozřejmě měnit. Kartu pro mladé Junior může zřídit pouze majitel sporožirového účtu, držitel karty není majitel účtu ani spoludisponující. Podmínkou vydání je také vedení účtu po dobu tří měsíců a zůstatek na účtu v minimální výši 1 000 Kč. Garantovaná doba vydání je sedm pracovních dnů.

Karty pro děti do věku 15 let (použití, cena za rok) ČS: od 13,resp. 10 let pouze výběr z bankomatu ČS; domácí 60 Kč eBanka: od 7 let mezinárodní, plně funkční 240 Kč eBanka obdobně pro děti od 7 do 15 let nabízí „dětskou kartu" – mezinárodní Maestro Kids – za 240 korun ročně. Touto kartou lze provádět všechny operace, rodiče mohou podle svého uvážení stanovit maximální limit výběru z bankomatu nebo pro nákup v obchodech. Standardní týdenní limity se nijak neliší od tradičních karet Maestro nabízených bankou – činí 25 tisíc na platby u obchodníků a 15 tisíc korun na výběr hotovosti z bankomatu. Proto bude úprava limitů zřejmě maximálně žádoucí – rodič je může upravit, popř. některý z nich nastavit na nulu. Speciální podmínky pro vydání karty nejsou určeny. Poplatek za výběr z bankomatu činí 4,90 Kč u eBanky a 24,90, resp. 29,90 Kč (ČS, HVB, Euronet a ŽB) u bankomatů ostatních bank.



V rámci konta Rodina od HVB Bank, souboru služeb pro správu rodinných financí, může získat dítě starší patnácti let mezinárodní elektronickou kartu Maestro s padesátiprocentní slevou (tedy za 150 Kč na rok). V rámci tohoto programu pak platí zvýhodněnou cenu 9 Kč za výběry z libovolného bankomatu v ČR. Od věku patnácti let však v pěti finančních ústavech (ČS, ČSOB, Poštovní spořitelna, eBanka; v některých případech KB) dítě může získat kromě karty i vlastní účet (respektive mu jej může zřídit zákonný zástupce). K tomuto účtu potom s výjimkou eBanky a Poštovní spořitelny získává kartu zdarma; jinak (v případě navázání na jiný účet)například v ČSOB stojí karta Maestro Juventus 150 korun za rok

. Speciální kartu pro mladé od patnácti let nabízí dále Poštovní spořitelna (Maestro Junior - 150 Kč ročně) a v rámci balíčků i Česká spořitelna (Visa Electron+) či v případě splnění určitých podmínek Komerční banka (Styl karta Maestro). Vydání karty pro dítě v tomto věku k běžnému účtu např. rodičů nabízí ovšem již většina bank, byť ve formě tradičních elektronických platebních karet se standardním poplatkem. Podmínku pro vydání karty ve formě věku nad osmnáct let má však nastavenu například Citibank.

Co je tedy na dětských platebních kartách pro klienty přitažlivého? Jaký je důvod jejich pořízení? Je to možnost naučit děti zacházet s financemi jinak než pomocí hotovosti, jednoduchost a také možnost zachovat si přehled o výdajích dítěte v případě navázání karty na váš účet. Transakce kartou lze limitovat podobně jako v případě vydávání kapesného. Navíc se rodiče v případě některých bank (ČS, ČSOB, KB, eBanka, GE Capital Bank, HVB, RB) mohou nechat informovat pomocí sms o platbách provedených z účtu, a tak dostávat o transakcích dítěte okamžitou zprávu.

