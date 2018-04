Kde hledat práci?

Čím víc možností člověk zkusí, tím je jeho šance najít to pravé zaměstnání větší. Každý ze způsobu hledání práce má přitom své výhody a nevýhody. Ve všech okresech jsou úřady práce, kam podniky nahlašují pravidelně uvolněná pracovní místa Je dobré pročítat noviny a reagovat na inzeráty, jimž podle sociologických průzkumů věří nejvíce lidí, kteří hledají práci. Zadarmo je možné se zaregistrovat v personálních agenturách - i když se nepodaří najít práci hned při první návštěvě, uchazeč se zapíše do databáze kandidátů a v případě, že agentura dostane nabídku nějakého vhodného místa, kontaktuje ho. Řada lidí získá práci díky známým, je proto dobré již v předstihu před skončením školy rozhazovat "sítě" a ptát se jich. Odvážní mohou zkusit také přímo oslovit zaměstnavatele ve svém okolí - nic horšího, než že napoprvé neuspějí, se jim stát nemůže.Pracovní úřady nabízejí klientům volná místa, problémem je, že nabídka není vždy aktuální, protože zaměstnavatelé zapomínají zpět nahlásit, že už je místo obsazeno. Prostřednictvím úřadu práce hledají zaměstnavatelé především pracovníky pro dělnické a řemeslnické profese a střední administrativní pozice. Jen spoléhat na úřad práce není vhodné, protože pro některé profese se v nabídce úřadu nemusí objevit po dlouhou dobu ani jedno volné místo. Užitečná jsou Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání, která fungují při všech úřadech práce. V nich mohou zdarma otestoval předpoklady zájemce o vybrané povolání. Představy některých absolventů o konkrétní profesi jsou někdy velmi mlhavé, naštěstí i v tom mohou v informačním středisku pomoci. Mají k dispozici přesné charakteristiky jednotlivých povolání, často o něm mohou zájemcům promítnout i videokazetu.Služby personálních agentur jsou většinou bezplatné. Jen výjimečně účtují poplatek za zařazení do databáze, nepřesahuje však obvykle dvě stě korun za rok. Pro registraci je nutné doložit strukturovaný životopis a vyplnit dotazník agentury. Nabízená pracovní místa jsou určena spíš středoškolákům a vysokoškolákům, ale práci zde může najít i absolvent učebního oboru. Prostřednictvím agentur hledají firmy zaměstnance zejména na administrativní pozice, pro střední a vyšší management. Každá agentura zabývající se zprostředkováním práce by měla mít povolení k činnosti od ministerstva práce a sociálních věcí. Některé agentury nabízejí i zprostředkování práce v zahraničí.Další možností je sledování a výběr z inzerátů zveřejňovaných v denním tisku, specializovaných novinách, veřejných dopravních prostředcích nebo přímo ve firmách, které hledají pracovníky. Při reakcích na inzeráty je třeba zvažovat vlastní schopnosti a možnosti a vybírat si pouze odpovídající profese se splnitelnými požadavky. Výhodou tohoto způsobu hledání práce jsou velmi nízké náklady a snadná dostupnost. Na nabídku lze reagovat přímo, bez zprostředkovatelů.Počet serverů, jejichž prostřednictvím lze hledat práci, velmi rychle roste. Zatímco dříve se nabídka práce týkala hlavně informačních technologií, dnes se na internetu nabízejí místa, která s počítači vůbec nesouvisejí, například pro obchodníky či manažery. Stále však největší šanci uspět s hledáním práce po internetu mají technicky orientovaní středo- a vysokoškoláci. Internet by rozhodně neměli pominout absolventi škol. "Internet je u mladých velmi populární, dobře se na něm orientují, a tak pro ně není problém na něm najít práci," uvedl obchodní ředitel personálního serveru Czechjobs Jiří Cichý. Na některých serverech najdou absolventi i další potřebné informace, třeba jak správně napsat životopis či se připravit na přijímací pohovor.