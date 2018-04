Kde hledat rezervy v rodinném rozpočtu

Zní to tak jednoduše, a přitom je to tak složité. Kdo chce mít více peněz, má dvě možnosti: více vydělat nebo méně utrácet. K tomu, aby člověk zvýšil příjem, není přitom třeba vždy jen měnit zaměstnání, pracovat přesčas nebo si přibrat ještě druhé zaměstnání. Podle zkušeností finančních poradců jsou peníze zakuklené i tam, kde by je člověk hned nehledal.

I nventura pojistek se vyplatí

Víte, co všechno máte pojištěné, kde smlouvy jsou a co by vám pojišťovna vyplatila, kdyby se něco přihodilo? Nebo o tom máte jen matný přehled a z účtu vám odcházejí trvalým příkazem platby, aniž pořádně víte za co?

V tom případě se určitě vyplatí si pojistné smlouvy projít, zjistit, zda některá rizika nemáte pojištěna dvakrát a jiná vůbec. Pokud jste pojistku uzavírali před lety, může být ve srovnání s dnešní nabídkou pojišťoven velmi nevýhodná a možná by se vyplatilo ji i za cenu určité dílčí finanční ztráty vypovědět a uzavřít jinou. „Když byla žena na mateřské dovolené, uzavřel jsem životní pojištění, platil a moc se nezajímal, kolik peněz vlastně dostanu po skončení smlouvy. Při setkání s kamarádem, který pojištění rozumí, jsem se dozvěděl, že moje pojistka je sice velmi výhodná, ale jen pro pojišťovnu. Přišel jsem sice najednou kvůli předčasné výpovědi o několik desítek tisíc korun, ale jsem přesvědčen, že na změně nakonec vydělám,“ říká Petr Havel z Prahy.

Lidé si často nechají nakukat pojišťovacími agenty, že potřebují drahé pojištění, a přitom to není pravda. To jen agent, který dostává provizi, když získá další duši, dobře udělal svou práci.

„Potřeba pojištění se v jednotlivých fázích života velmi liší. Podobně se liší i pojistné produkty svým rozsahem pojistného plnění a cenou,“ upozorňují poradci. „Když chce klient snížit náklady na pojištění, je vhodné kontaktovat spíše poradce, který pracuje za honorář, než provizního poradce,“ dodává.

Kolik korun a za co utratí české rodiny za rok* výdaje rodiny s dětmi důchodci rodiny s dětmi s minimálními příjmy SPOTŘEBNÍ VÝDAJE potraviny, nealkoholické nápoje 14 868 Kč 22 812 Kč 11 904 Kč alkoholické nápoje, tabák 1 872 Kč 2 472 Kč 984 Kč odívání, obuv 5 136 Kč 3 192 Kč 2 484 Kč bydlení, energie 12 636 Kč 21 744 Kč 10 404 Kč zařízení domácnosti 4 620 Kč 5 220 Kč 1 932 Kč zdraví 1 032 Kč 2 280 Kč 528 Kč doprava 7 692 Kč 4 752 Kč 2 856 Kč pošty a telekomunikace 2 880 Kč 2 976 Kč 1 800 Kč rekreace, kultura, sport 8 148 Kč 6 216 Kč 3 384 Kč vzdělání 672 Kč 24 Kč 384 Kč stravovací a ubytovací služby 4 428 Kč 1 884 Kč 2 352 Kč ostatní 6 900 Kč 4 992 Kč 3 696 Kč NESPOTŘEBNÍ VÝDAJE 4 908 Kč 6 996 Kč 1 224 Kč CELKEM 75 792 Kč 85 560 Kč 43 932 Kč

Zdroj: Český statistický úřad

*průmery na osobu za rok, data za 1. až 4. čtvrtletí roku 2002

J ak více vydělat efektivním spořením a investováním

Není pojišťovna jako pojišťovna. Proč změnit zdravotní pojišťovnu? Více ZDE.

Není lehké získat peníze. A když už se to podaří a nějaké finance přebývají, neměly by ležet ladem, ale pořádně vydělávat. „Proto by měl každý využít všech možností, které nabízejí finanční trhy pro zhodnocení úspor. Výnosy „bezrizikových“ investic se dnes pohybují na úrovni přibližně dvou procent. Vyššího zisku lze dosáhnout pouze s určitým rizikem,“ míní poradci. V rizikových aktivitách, což je například nákup akcií či akciových podílových fondů, by určitě neměly skončit všechny peníze, které rodině přebývají. Nejdříve je potřeba vytvořit rezervu. „Teprve ve chvíli, kdy rezervní fond dosáhne asi šestinásobku měsíčních výdajů, je vhodné pustit se do investování,“ míní poradci. A pokud je k dispozici větší částka, je lepší se pustit do investování raději s odborníky.

M áte dobré, nebo špatné úvěry?

Nákup na splátky, hypotéka, úvěr ze stavebního spoření, ale také kreditní karta či kontokorentní účet, to všechno velmi ulehčuje život, ale zároveň zatěžuje rodinný rozpočet. Při velkých částkách může být nevhodná volba například banky či splátkové společnosti velmi drahá. Možná, že také žijete na jedné straně na dluh a platíte za to vysoké, například u kreditních karet až dvacetiprocentní úroky, ale na druhé straně máte peníze na vkladních knížkách nebo běžných účtech, kde nevynášejí nic. Pokud to tak je, vyplatí se uvažovat o umoření některých dluhů hotovými penězi. „Přehodnocení úvěrů a jejich případné splacení může vést k výrazným úsporám nákladů a snížení měsíčního zatížení rodiny,“ potvrzují poradci.

V yužívejte daňových výhod a státních dotací

Úraz a nemoc v cizině bolí stejně, ale jsou dražší. Kolik stojí

vytržení zubu, či operace slepého střeva v cizině?

Více ZDE .

Stát dává, tak berte. Státní podporu u stavebního spoření, daňové úlevy u penzijního připojištění či životních pojistek. „Chytrý klient sleduje celkový přínos investice. Je tedy jistě dobré využívat finanční produkty, které obsahují státní dotace nebo daňové úspory, ale jen v případě, že se to skutečně vyplatí. Jsem-li mladý klient s nízkou daňovou sazbou, pak bych si neměl koupit penzijní fond s vidinou daňových efektů,“ říkají poradci.

Lidé ve středním věku mají naopak nejvyšší čas začít spořit na důchod, protože důchod od státu jim nebude stačit. „Životní styl celých generací se mění a lidé budou chtít prožít svůj důchod aktivněji. Pro srovnání čtyřicetiletá žena s příjmem 15 000 korun hrubého by k dorovnání svého důchodu do 80 procent stávajících čistých příjmů při odchodu do penze v 60 letech měla začít měsíčně odkládat přibližně 2000 korun, čtyřicetiletý muž s příjmem 20 000 korun za stejných podmínek by měl začít spořit asi 1900 korun,“ vypočítává finanční poradce.

P lánování je možná otrava, ale...

Pod pojmem finanční plánování bývají nabízeny různé služby, které jsou však často motivovány jen prodejem finančních produktů. Skutečné plánování je stanovení cíle, ke kterému rodina společně dospěje. Někdy není rozhodnutí o prioritách jednoduché, lidé musí řešit otázku, zda si chtějí více užívat nyní, nebo mít dostatek peněz v důchodu. Finanční plány je potřeba v jednotlivých etapách života přizpůsobovat životním plánům a podle finanční situace rodiny.

Kdo si s plánováním investic neví rady, může se obrátit na finančního poradce. Ten doporučí vhodné strategie a spolu s klientem pracuje na jejich uvedení do praxe.

Víte, jak uzavřít dobrou smlouvu o stavebním spoření? Jaká je podoba stavebního spoření v zahraničí? Kde získáte úvěr ze stavebního spoření nejrychleji? Čtěte ZDE .

Jaké máte zkušenosti s plánováním rodinných financí? Kam investujete své peníze? Které finanční produkty využíváte? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.