Rodinné finance 2004: kde jsou rezervy

Že bude nastávající rok pro rodinnou pokladnu těžší než ten minulý, je nasnadě. Porostou ceny, naopak signálů o zlevnění není mnoho. Jak nepřízni čelit? Kde hledat rezervy v rodinném rozpočtu?

Domácí účetnictví dokáže ušetřit tisíce

Novoroční předsevzetí, že si začnu hlídat domácí pokladnu, má na rozdíl od ostatních šanci vydržet. Už brzy se totiž mohou projevit první výsledky. Kolik tedy vlastně můžete ušetřit?

Jak vést domácí účetnictví

Umíte si představit prosperující firmu, která si nevede účetnictví? A domácnost? Sledovat podrobně příjmy a výdaje v rodinách rozhodně obvyklé není. Jak tedy vést rodinné účty?

Zhodnocujete své peníze správně?

Zhodnotit své peníze si přeje každý. Termínované vklady, spořící konta, fondy či určité formy pojištění, to jsou základní způsoby. Jaké jsou jejich klady a zápory? Jak si vybrat tu správnou variantu?

Domácnost 1 2 3 4 Příjem domácnosti (čistý v Kč) 15.000 100% 30.000 100% 50.000 100% 13.000 100% Výdaje domácnosti (v Kč) jídlo 2 500 16,67% 10.300 34,33% 13.700 27,4% 3 600 27,69% bydlení a provoz domácnosti 4 500 30% 6 000 20% 5 000 10% 3 300 25,38% oblečení a věci osobní potřeby 1 000 6,67% 3 000 10% 3 000 6% 3 000 23,08% telefon a internet 1 200 8% 1 500 5% 3 500 7% 500 3,85% provoz auta 900 6% 1 200 4% 4 000 8% 100 0,77% kultura, sport, zábava 1 500 10% 2 000 6,67% 2 000 4% 500 3,85% škola, vzdělání (kurzy) 1 000 6,67% 2 000 6,67% 8 000 16% 0 0% rezerva (např. spoření na dovolenou) 1 000 6,67% 1 500 5% 2 800 5,6% 1 400 10,77% spoření, investice, pojistky (osobní) 1 400 9,33% 2 500 8,33% 8 000 16% 600 4,62% kde je nejvhodnější spořit především SS hlavně SS a část do PP PP a SS především PP

Popis domácností:

1) muž - svobodný, 25 let, Ostrava, pronajatý byt 1+1, 1 auto, 1 mobil, pevná linka s internetem;

2) rodina - manželé, stáří 35 let (oba), 2 děti školou povinné, družstevní byt v menším městě, 1 auto, 2 mobily;

3) rodina - manželé, stáří 45 let (oba), dítě (student VŠ) stáří 20 let, vlastní byt v Praze, 2 auta, 3 mobily, pevná linka s internetem;

4) manželé - důchodci, vlastní domek na vesnici, pevná telefonní linka, babeta.SS je stavební spoření, PP penzijní připojištění

Chcete mít alespoň základní přehled o svých příjmech, výdajích a rezervách? Modelové formuláře pro jednoduché domácí účetnictví naleznete ZDE.