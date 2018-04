Kde jde udělat v Praze kariéru

Drtivá většina Pražanů však musí vyžít z mnohem menšího rodinného rozpočtu a zmíněná suma bývá mnohdy v lepším případě ročním výdělkem. I nejvyšší průměrný plat generálních ředitelů a prezidentů velkých pražských podniků a organizací činí podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí zhruba 170 tisíc korun měsíčně.

Kam se má člověk v české metropoli vrtnout, aby měl šanci se dobře a rychle uchytit v dnešní dravé době? V poslední době se totiž situace na trhu práce oproti začátku devadesátých let změnila.

Kolik peněz si v Praze můžete vydělat Nejvyšší průměrné platy vedoucích pracovníků 1. 172 983 Kč velké organizace a podniky 2. 132 722 Kč stavitelství a zeměměřičství 3. 91 074 Kč poskytování obchodních služeb 4. 80 923 Kč finanční a hospodářské útvary 5. 76 676 Kč personální útvary a útvary průmyslových vztahů 6. 73 789 Kč odbytové útvary (včetně průzkumu trhu) 7. 69 847 Kč reklama a styk s veřejností 8. 66 629 Kč výpočetní útvary 9. 64 065 Kč poskytování obchodních služeb 10. 61 535 Kč průmyslová odvětví (ve výrobě)

„V současné chvíli již raketové starty do odpovědných a manažerských pozic u velmi mladých a málo zkušených lidí tolik vidět není. Situace je nyní stabilizovaná a dosáhnout v průběhu několika málo let top manažerské pozice již rozhodně není běžnou situací,“ uvedla Daniela Čajánková z personálního poradenství Stimul. Manažerská místa jsou podle ní obsazena stabilními lidmi, kteří svou profesní dráhu nastartovali velmi mladí a dnes jsou v optimálním fyzickém i profesním věku. „Top manažerských volných pozic není tak mnoho, jak tomu bylo počátkem devadesátých let. Zároveň se ukazuje, že je potřeba získat určité pracovní zkušenosti. Bez nich mladí lidé dělají na těchto postech chyby,“ říká Čajánková.

Přesto se pracovníci personálních agentur shodují, že se dají vyjmenovat obory, ve kterých dynamičtí a šikovní lidé mohou rychle postoupit.

„Rychlý postup je například vidět u čerstvých absolventů vysokých škol, kteří nastupují na místa juniorských pozic v logistice. Ti schopní se velice rychle vypracovávají na seniorské pozice. Totéž platí i v oblasti informačních technologií a telekomunikací,“ uvedla Lydie Bolehovská z agentury Personální servis.

V oblasti informačních technologií se podle Čajánkové hledí na to, co kdo skutečně umí a je schopen nabídnout. „Je to obor mladých lidí. Ti schopní se velmi rychle propracovávají k vedení samostatných i náročných projektů. Začíná nabírat na důležitosti kvalitní, především vysokoškolské vzdělání,“ říká s tím, že samouci mají prakticky „odzvoněno“.

V případě telekomunikačních odvětví zase jde o dynamický obor, který je zvyklý na pohyb a změny. Pracují tam převážně mladí lidé, kterým stále nabízejí velké možnosti personální systémy a způsoby práce s lidskými zdroji včetně kariérních plánů pro jednotlivé zaměstnance.

Kde člověka dál může potkat rychlý kariérní vzestup? Finanční služby se jeví jako perspektivní pro lidi s vyšším vzděláním, kteří dokážou nabídnout velmi dobré komunikační schopnosti, případně obchodní talent, především ve spojení s poskytováním leasingu nebo pojištění. I marketing nabízí možnosti ve velkých společnostech i výzkumných a konzultačních agenturách.

V ekonomických oblastech je možné podle informací agentury Stimul zaznamenat rychlý profesní postup u mladých lidí, kteří se orientují na aktivity spojené s auditorskými činnostmi.

V jakých oborech v Praze uděláte nejrychleji kariéru

Počítače

V oblasti informačních technologií se schopní lidé velmi rychle propracovávají k vedení samostatných i náročných projektů.

Telekomunikace

Jedná se o dynamický obor, který je zvyklý na pohyb a změny.

Některé typy finančních služeb

Služby spojené s poskytováním leasingu nebo pojištěním.

Marketing

Nabízí možnosti ve velkých společnostech i výzkumných konzultačních agenturách.

Ekonomická oblast

Auditorské činnosti nebo controlling.

Zdroj: oslovené pražské personální agentury