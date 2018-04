Kde je možné půjčit si na bydlení a kdy (ne)dostanete státní příspěvek

Stavební spoření

Stavební spoření patří zatím k nejvýhodnějším způsobům uložení peněz. Vklady se zhodnocují o 1 až 3 procenta úroků ročně a do konce roku ještě o státní podporu ve výši 25 procent z naspořené částky ­ nejvýše z 18 tisíc korun, tedy až 4500 korun za rok. To vše v případě, že člověk spoří nejméně pět let. Naspořené peníze lze použít na cokoli, nejen na bydlení. Ke stavebnímu spoření patří i výhodně úročené úvěry ­ zhruba od 4 do 6 procent ročně.

Tyto úvěry je však třeba využít na přesně specifikované bytové potřeby. O tento úvěr lze požádat po dvou letech spoření, po naspoření určitého procenta, obvykle 40 nebo 50 procent takzvané cílové částky ­ suma zhodnocených úspor a úvěru, která se stanoví ve smlouvě o stavebním spoření ­ a po dosažení takzvaného hodnotícího čísla ­ vnitřní hodnocení klienta stavební spořitelnou. Dříve je možné získat dražší překlenovací úvěr. Ten je úročen od 4,9 procenta.

Hypoteční úvěr

Hypotéka je dlouhodobý úvěr na nemovitost v osobním vlastnictví. Doba splatnosti se pohybuje od pěti do třiceti let. Podle finančních poradců je optimální splácet úvěr patnáct nebo dvacet let. Při kratší době splátky silně zatěžují rodinné rozpočty, při delších se úvěr kvůli úrokům neúměrně prodražuje. Jako zástava slouží obvykle pořizovaná nemovitost. Roční úrok se v současné době pohybuje v případě, že platí po dobu příštích pěti let, asi od čtyř do šesti procent. O výši rozhoduje především bonita klienta, tedy jeho schopnost splácet, a typ nemovitosti.

Při koupi nového bydlení nelze počítat s příspěvkem

S finanční pomocí státu mohou sice počítat i ti, kteří si chtějí koupit nový dům či byt, ale vinou současných nízkých úrokových sazeb nelze získat žádnou dotaci. Výše finanční podpory je závislá na velikosti průměrných úroků hypotečních úvěrů. Úročení se dnes pohybuje na historicky nejnižší úrovni, a tak mají kupci nových nemovitostí smůlu.

Ministerstvo pro místní rozvoj však připravilo návrh, kterým by se princip státní podpory zjednodušil. „Nemělo by se rozlišovat mezi mladými a staršími klienty, mezi novým a starším bydlením. Principem návrhu je, aby každý, kdo si bude pořizovat první vlastnické bydlení, to znamená dům nebo byt do osobního vlastnictví, měl nárok na podporu,“ vysvětluje Petr Dimun, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj. Podle jeho slov by se výše státní dotace měla opět odvíjet od průměrných úrokových sazeb na trhu. „Konkrétní čísla budou výsledkem jednání,“ dodává Dimun.

Na příspěvek na nové bydlení mají dosud nárok všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které hypoteční úvěr použily na pořízení či výstavbu nového bytu nebo rodinného domu na území České republiky. Jako zástava pro hypoteční úvěr by měl především sloužit pořizovaný dům či byt. Na rozdíl od dotace pro mladé může být maximální doba poskytování finanční pomoci 20 let, a nikoliv pouze 10 let.

Výše úrokové dotace vychází z průměrné úrokové sazby z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám v předchozím roce, přičemž se velikost dotace stanovuje vždy maximálně na pět let a poté je znovu určena podle aktuálního stavu na trhu.

Absolutní výše státní podpory je pro jednotlivé případy omezena maximální sumou hypotečního úvěru. Například pro výstavbu nebo koupi rodinného domu s jedním bytem se podpora vztahuje na hypotéku nebo na její část do výše 1,5 milionu korun. Pokud jde o rodinný dům se dvěma byty, může úvěr dosáhnout nejvýše dvou milionů korun. Pro byty je stanovena hranice 800 000 korun, přičemž výměra bytu musí činit alespoň 40 metrů čtverečních.





Kdy je vyplácen příspěvek na nové bydlení průměrná úroková sazba výše dotace více než 10 procent 4 procenta více než 9 procent 3 procenta více než 8 procent 2 procenta více než 7 procent 1 procento méně než 7 procent 0 procent

Nařízení vlády 244/1995 Sbírky o podmínkách státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby ve znění pozdějších předpisů

