Kde je o mě zájem? Zn. Absolvent

Zaměstnavatel prostě do absolventa investuje a snaží si z něj do budoucna vychovat kupříkladu manažera společnosti. Pro tradiční malé a střední firmy je to často zdlouhavé, neproduktivní a drahé a o tuto cestu – pokud se nejedná o opravdu úzkoprofilové vzdělání – nejeví moc zájem. Raději přijme o něco staršího pracovníka, ale již znalého oboru a práce.

Velké firmy a především firmy se zahraniční majetkovou účastí nejenže absolventy do svých řad vítají, ale dokonce pro ně připravují obsáhlé adaptační a školící programy, které pomohou absolventovi poznat náplň jeho budoucí práce, nové kolegy a společnost jako takovou. O nejlepší absolventy jednotlivých oborů se společnosti sami přetahují a nabízejí jim skvělé výhled na budoucí růst. Ale ani ostatní absolventi nemají dveře uzavřené a mají vždy šanci uspět ve výběrových řízení na místa v programech.

Výhodou náboru absolventů je to, že téměř veškeré znalosti a pracovní návyky získávají u nás. Prakticky všichni konzultanti v naší společnosti začínali od

asistentské pozice a jsou vždy ochotni pomáhat méně zkušeným kolegům. Do absolventů je třeba vložit mnoho energie a prostředků. Tato investice se nám však bohatě vrací - odborníci, které jsme v naší firmě vychovali, patří mezi špičky na trhu“, vysvětluje personalistka z významné poradenské & auditorkské společnosti proč právě její společnost 99 % náboru na konzultantské pozice řeší formou náboru čerstvých absolventů VŠ. O krok pozadu nezůstává ani další auditorská společnost. Ta svůj zájem o absolventy vysokých škol řeší dnem otevřených dveří, kdy studenti posledních ročníků mají možnost přijít si prohlédnout firmu, nasát firemní kulturu a od manažerů společnosti získat více informací o budoucí kariéře u společnosti.

Základní podmínkou úspěchu a zařazení do programu pro absolventy u netechnických oborů je umění prezentovat sama sebe. V dnešní době se více než psaným testům dává přednost kolektivním výběrovým metodám obsahujícím jak práce v týmu, manažerské hry či případové studie. Větší šance tedy mají dobře komunikující jedinci, vůdčí typy, kteří dokáží během krátké chvíle zaujmout pozorující. Pak přicházejí na řadu znalosti a dovednosti.

Většina společností vyžaduje výborné zvládnutí světového jazyka. Podle toho o jakou společnost se jedná a jaký jazyk je pro ní důležitý. Nejčastěji se jedná o jazyk anglický a německý. Obor, který absolvent ukončuje, nemusí být vždy rozhodující. „U nás probíhá 99 % náboru na konzultantské pozice formou náboru čerstvých absolventů VŠ. Nabíráme studenty, kteří jsou v posledním ročníku VŠ a absolventy do tří let po ukončení vysoké školy. Výběrová řízení probíhají na jaře, nástup je vždy v létě. Vystudovaný obor pro nás není určující, důležitá je chuť dále se učit a neustále na sobě pracovat.“, dodává personalistka.

Školící a vzdělávací programy předních společností jsou pro absolventy VŠ velmi prestižní záležitostí, velké společnosti mají hodně co nabídnout. Například do programu Komerční banky se ročně přihlásí přes 300 zájemců, vybráno jich však je „pouze“ 36. Tedy málo přes 10 %.

Jaká kariéra vás čeká, pokud se dostanete do nějakého ze zmíněných programů?

„Své působení ve firmě začíná konzultant jako asistent. V průběhu tohoto počátečního období jsou mu poskytnuta odborná školení, která mu spolu s vlastními praktickými zkušenostmi umožní stát se skutečným odborníkem a poskytovat našim klientům cenné poradenské služby. Přibližně po pěti letech práce pro firmu konzultanta čeká povýšení do funkce manažera. Jeho pracovní povinnosti se tímto okamžikem zásadním způsobem změní. Nebudete se již podílet na průběžné realizaci projektů. Bude řídit portfolio klientů a poskytovat svým spolupracovníkům odbornou pomoc a metodické vedení. Jako partner firmy ponese hlavní odpovědnost za realizaci projektů. Bude v pravidelném kontaktu s ostatními partnery působícími po celém světě a bude se spolupodílet na řízení celosvětové organizace.“

O pár cenných rad na závěr, jak postupovat jako absolvent při hledání zaměstnání nejen u velkých společností, se s námi podělila manažerka získávání dynamické české společnosti: „Důležité je pomlčet před zaměstnavatelem o tom, že za půl roku budete chtít řídit cele oddělení nebo že za měsíc jste schopen zvládnout agendu. Často to trvá i celý rok, než zjistíte, jak to chodí, jaké jsou souvislosti a provázanost v systému celé firmy a zjistíte, ze člověk se musí neustále učit. Dále je rozhodně důležité nelhat, mít trpělivost a postupovat krůček po krůčku, vydržet dělat i práci, o které si myslíte, že je pod vaši kvalifikaci. Je to příprava na profesní dráhu a seznamování se s firemním životem. Někomu se poštěstí, že už může dělat kvalifikovanější práci. Jméno velké společnosti je známkou, ze kandidát splnil vysoké nároky. Doporučuji brigády, které jsou v souvislosti se studovaným oborem. Doplňovaní zboží v obchodě je dobré maximálně pro merchandizing.“

Závěrem lze dodat, že o absolventy na trhu zájem je. Každý má svoji kariéru pevně ve svých rukou a kromě znalostí a dovedností musí věnovat důraz prvnímu dojmu, který je nenahraditelný a o zařazení do programu může rozhodnout.

Martin Kouřil (www.cvmarket.cz)