Kde ještě můžete nakoupit na Štědrý den

Na Štědrý den můžete také navštívit většinu supermarketů a specializovaných prodejen, mají otevřeno dopoledne, větší centra a hypermarkety do 14 či 15 hodin. Pozadu nezůstávají ani mobilní operátoři, jejich značkové prodejny v nákupních centrech budou mít otevřeno většinou do 14 hodin.

Hypermarkety a prodejny s elektronikou jsou připraveny uspokojit zájemce doslova za pět minut dvanáct. Kromě potravin očekávají velký zájem o MP3 přehrávače, LCD televizory, sportovní zboží a hračky. Podle Libora Kytýra z Aholdu nabízejí Hypernovy už před Vánocemi výrazné slevy, lidé tedy nemusí čekat na povánoční výprodej. „Nabízíme také potraviny, které lidem ulehčí přípravu sváteční večeře, například dvoukilové balení hotového bramborového salátu v ozdobné plastové míse, již hotový, na kostičky nakrájený salám, uvařené a nakrájené brambory,“ uvádí mluvčí řetězce Tesco Jana Matoušková.

Jak mají otevřeno hypermarkety

■ Globus (Praha)

23. 12. – 8 až 23 hodin

24. 12. – 7 až 14 hodin

■ Globus (ostatní)

23. 12. – 8 až 22 hodin

24. 12. – 7 až 14 hodin

■ Hypernova

23. 12. – 8 až 24 hodin

24. 12. – 8 až 16 hodin

■ Interspar

23. 12. – 7 až 22 hodin

24. 12. – 7 až 15 hodin

■ Makro

23. 12. – 8 až 23

24. 12. – 8 až 15 hodin

■ Tesco

23. 12. – nonstop

24. 12. – do 15 hodin

Poznámka: hypermarkety Tesco v menších městech mají 23. 12. otevřeno většinou od 6 až 7 h. do 24 h ., některé do 21 či 22 h.

Supermarkety a disconty

■ Albert

23. 12. – 7 až 20 hodin

24. 12. – 7 až 14 hodin

■ Plus

23. 12. – 7 až 19 hodin

24. 12. – 7 až 14 hodin (Ústí nad Labem 8 až 12 hodin)

■ Lidl

23. 12. – 7 až 20 hodin

24. 12. – 9 až 14 hodin

■ Kaufland

23. 12. – 7 až 22 hodin

24. 12. – 7 až 14 hodin (Mladá Boleslav a Písek od 6 hodin)

■ Billa

23. 12. – 7 až 20 hodin

24. 12. – 7 až 14 hodin

■ Penny Market

23. 12. – 7 až 20 hodin

24. 12. – 7 až 13 hodin

Další obchody

■ Proton, Euronics

23. 12. – 9 až 21 h. (Brno do 20 h.)

24. 12. – 9 až 13 hodin (Praha 9 až 15 hodin)

■ Datart

23. 12. – 9 až 21 hodin (vybrané obchody do 22 hodin)

24. 12. – 9 až 14 hodin (Frýdek- -Místek do 12, Zlín do 13 hodin, velká centra do 15 hodin)

■ Electroworld

23. 12. – 9 až 22 hodin

24. 12. – 9 až 14 hodin

■ Giga sport

23. 12. – 10 až 21 h (Č. Budějovice, Olomouc, Průhonice do 20 h)

24. 12. – 10 až 14 hodin

■ Hervis

23. 12. – 9 až 21 hodin (Česká Lípa, Zlín, Ústí n. L. do 20 hodin)

24. 12. – 9 až 14 hodin

■ Drapa Sport

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 13 hodin (velká centra do 15 hodin)

■ DM drogerie

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 13 hodin

■ Droxi

23.12. – 8 až 22 hodin

24.12. – 8 až 16 hodin

■ Rossmann

23. 12. – 8 až 20 hodin

24. 12. – 8 až 13 hodin ( ve velkých centrech do 15 hodin)

■ Marks & Spencer

23. 12. – 9 až 21 hodin (velká centra do 22 hodin, České Budějovice 9 až 13 hodin)

24. 12. – 9 až 14 hodin (velká centra do 15 či 16 hodin, České Budějovice 9 až 12 hodin)

■ C & A

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 13 hodin (velká centra do 14 hodin)

■ H & M

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 13 hodin (velká centra do 15 hodin)

■ Kenvelo

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 13 hodin

■ New Yorker

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 14 hodin

■ Terra nova

23. 12. – 9 až 20 hodin

24. 12. – 10 až 14 hodin

■ Baťa

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 13 hodin (vělká centra do 15 hodin)

■ Deichmann

23. 12. – 9 až 20 hodin

24. 12. – 9 až 14 hodin

■ Sparkys

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 13 hodin (velká centra do 15 hodin)

■ Chicco

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 15 hodin

■ IKEA

23. 12. – 10 až 22 hodin

24. 12. – zavřeno

■ KIKA

23. 12. – 10 až 21 hodin

24. 12. – 10 až 16 hodin

■ Sconto

23. 12. – 9 až 19 hodin

24. 12. – zavřeno

■ OBI

23. 12. – 8 až 21 hodin (menší města do 20 hodin)

24. 12. – 8 až 13 hodin

■ Hornbach

23. 12. – 8 až 21 hodin

24. 12. – 8 až 13 hodin

■ Baumax

23. 12. – 8 až 20 hodin

24. 12. – 8 až 13 hodin jen vybraná města (Praha zavřeno)

Mobilní operátoři

■ O2

23. 12. – 9 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 14 hodin (velká centra do 15 hodin)

■ T-Mobile

23. 12. – 9 až 21 hodin (mimo velká centra do 15 či 16 hodin)

24. 12. – 9 až 14 hodin (vybrané obchody do 15 či 16 hodin, menší prodejny mimo nákupní centra mají zavřeno)

■ Vodafone

23. 12. – 8 až 21 hodin

24. 12. – 9 až 12 hodin (vybrané obchody do 14 i 15 hodin)

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK?

Zkuste nákup přes internet

Internetové obchody

Na objednávky po internetu už máte skutečně poslední šanci. Nespoléhejte na to, že vámi vybrané zboží bude na skladě, zájem je letos veliký. Jistější bude, když si zboží vyzvednete osobně, i tady však počítejte s velkými frontami. Pošta doručení už nemusí stihnout, kurýr vám doručí dárek sice ještě tentýž den, ale je dražší. Přepravní služba PPL doručuje zase jen v daných hodinách, nebudete-li moci být doma, nechte si zásilku poslat raději do práce.

■ www.1M.cz, mobilní telefony

20. 12. – pošta

21. 12. – pošta, obchodní balík

22. 12. – kurýrní služba, osobní odběr

■ www.parfemy-elnino.cz, parfémy

21. 12. – pošta

24. 12. – osobní odběr

■ www.g-obchod.cz, obchodní centrum

20. 12. – pošta, PPL

23. 12. – 17 hodin komfortní doprava, osobní odběr

■ www.kasa.cz, obchodní centrum

20. 12. – do 12 hodin pošta, kurýrní služba

23. 12. – do 14 hodin osobní odběr

24. 12. – do 12 hodin osobně v OC Novodvorská Praha

■ www.mall.cz, obchodní centrum

21. 12. – vlastní doprava po ČR

23. 12. – osobní odběr

■ www.mshop.cz, elektronika

21. 12. – pošta

22. 12. – osobní odběr

■ www.megaobchod.cz, obchodní centrum

19. 12. – do 12 hodin pošta, CS, komfortní doprava

20. 12. – expresní přeprava

22. 12. – do 12 hodin kurýrní služba (Praha)

23. 12. – do 16 hodin osobní odběr (Praha)

■ www.parfums.cz, parfémy

19. 12. – pošta

22. 12. – osobní odběr

■ www.pconline.cz, počítače

19. 12. – pošta, PPL

21. 12. – do 17 hodin osobní odběr

■ www.sportobchod.cz, sportovní potřeby

22. 12. – osobní odběr

■ www.tivis.cz, elektronika, bílé zboží

21. 12. – pošta, kurýrní služba, vlastní doprava

23. 12. – osobní odběr v kamenné prodejně