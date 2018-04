Kde jste (ne)mohli v červnu nejvíce vydělat?

Není měsíce, abychom vás neinformovali o tom, kde jste mohli nejvíce zhodnotit svůj kapitál nebo kde jste mohli nejvíce prodělat. Proto se také nyní ohlédneme za investičními extrémy minulého měsíce. Možná, že vás některé informace nejen potěší či zklamou, ale třeba vám i něco napoví o měsíci následujícím.

Kapitálové trhy

Hned z kraje je třeba říci, že z globálního hlediska nejen zahraniční trhy, ale i český kapitálový trh v červnu vysloveně zklamaly. Český index PX-D zaznamenal značný propad, a to o celých 16,64%. Toto číslo mnohým investorům, orientovaným právě na český trh, jistě rozklepalo nohy.

Oblast investování Největší investiční extrémy měsíce Nejlepší změna Nejhorší změna Domácí akcie United Energy 47,67% ŽS Brno -40,09% SPAD Unipetrol 0,27% Český Telecom -23,92% Zahraniční akcie WorlCom 95,80% Intel Corp. -33,85% Zahraniční fond Pioneer Euro Bond 1,94% KBC Equity Fund Media -26,23% Domácí fond investAGe AGb 289,60% Akro Eurotech -18,68%

Nicméně také zahraniční trhy zaznamenaly v červnu značný propad. Zejména americké trhy dostaly značnou ránu pod pás díky tzv. enronitidě a následné nedůvěře investorů. Ani další bombové útoky americkému trhu nijak neprospěly. Index Nasdaq se dokonce ocitl na pětiletém minimu. Až po prohlášení Alana Greenspana v závěru měsíce, který uvedl, že pozitivní výhled americké ekonomiky se zvyšuje, reagovaly trhy růstem.

Ovšem ani německý trh nezapůsobil nijak pozitivně. Například stěžejní index DAX se již v prvním červnovém týdnu propadl na nejnižší úroveň od listopadu minulého roku ve chvíli, kdy investoři zanevřeli na akcie společnosti Siemens AG a Allianz AG, které posunuly indexy směrem dolů. Koneckonců, ani Japonský Nikkei, který se po několik posledních měsíců držel výrazně nad hladinou zaznamenal nadprůměrný propad.

Index Změna kurzu hodnota k 28.6.2002 Dow Jones -4,80% 9 243,26 NASDAQ 100 -9,29% 1 051,41 DAX 30 -7,70% 4 382,56 FTSE 100 -6,67% 4 656,40 Nikkei -9,07% 10 621,80

České akcie: které z nich přinesly největší zhodnocení?

Pokud byste se začátkem června pokusili ke zhodnocení svých peněz využít akcií společnosti United Energy, mohli jste se teď radovat z velice slušného zisku. Ten by vycházel z nárůstu ceny akcií této společnosti o 47,67%. Hodnota těchto akcií tak vystoupala až na 898,60 Kč. Naopak, opravdu zoufat jste si teď mohli, pokud by vaší červnovou volbou pro rozmnožení kapitálu byly akcie společnosti ŽS Brno. Ty se totiž propadly o nemalých 40,09%, čímž se jejich hodnota snížila až na 515,20 Kč za jednu akcii.

Checete se dozvědět více o akciích? Další informace a statistiky k tomuto tématu naleznete ZDE. Pokud se nyní zaměříme na systém SPAD, je zřejmé, že nejvyššího vzestupu zde dosáhly akcie společnosti Unipetrol, ovšem o pouhých 0,27%. Na konci měsíce se tak obchodovaly za 40 korun a 20 haléřů. Naopak velice markantního propadu jste si mohli povšimnout v případě akcií Českého Telecomu. Ztráta, kterou vám v minulém měsíci akcie této společnosti mohly přinést, představovala 23,92%. Jejich poslední červnová cena pak představovala rovných 243 korun za akcii. Pokles ceny akcií Telecomu se táhl již odpočátku měsíce, a to od prohlášení Fondu národního majetku, že za změnou programu valné hromady za účelem vyplatit dividendu stojí minoritní, více jak 3 % akcionář.

Jakými extrémními hodnotami nás překvapily zahraniční akcie?

Skutečně největšího zisku byste dosáhli, kdybyste na počátku minulého měsíce investovali do společnosti Microsoft Corporation. Akcie této společnosti totiž v závěru měsíce triumfovaly vzestupem o 7,44%, čímž se vyhouply na hodnotu 54,7 USD za akcii. Jedná se o známou softwarovou společnost, která zaujímá podle tržní kapitalizace jedno z předních míst na světě. Právě podíl v této společnosti dělá ze známého Billa Gatese jednoho z nejbohatších lidí na světě.

Prohry, které vyplývaly z chybně zvolené investice, byly také v případě zahraničních akcií daleko zásadnější než výhry. Patrně vůbec nejvýraznější propad zažily akcie nechvalně známé společnosti WorldCom, která odhalila špatně zaúčtované náklady za 3,8 miliardy dolarů. Akcie této společnosti se v průběhu června propadly o více než 95% a v nejbližší době již budou vylistovány. Druhý nejvýznmnější pokles vás mohl zaskočit, pokud jste zainvestovali do společnosti Intel Corporation. Intel Corporation je firma, která vyvíjí a dodává na trh především mikroprocesory, a to jak výrobcům počítačů tak i koncovým uživatelům. Pokles, který její akcie zaznamenaly dosáhl 33,85%. Cena akcií se tak posledního června ocitla na 18,27 USD za akcii. Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz

O něco menší, avšak rovněž velice drastický propad, zaregistrovali také držitelé akcií Philips Morris Companies Inc.. Jejich cena se snížila o 23,70% na hodnotu 43,68 USD. V tomto případě jde o holdingovopu skupinu, jejíž dceřiné společnosti se zabývají zpracováním a prodejem různých druhů spotřebního zboží.

Kolektivní investování

Propad na všech významných akciových trzích, o kterém již byla řeč, se samozřejmě promítl i do výkonnosti podílových fondů. V průměru na tom byly o něco lépe domácí akciové fondy, ale i ty zaznamenaly dvoucifernou ztrátu. Ze zahraničních akciových fondů pouze jediný zaznamenal kladnou měsíční výkonnost, u českých se to nepodařilo žádnému akciovému fondu. Nejlepším smíšeným fondem se stal investAGe AGb s výkonností téměř 290%. Nejedná se o překlep, fondu se podařilo navýšit vlastní jmění díky dohodě o vyrovnání významné pohledávky. Více jsme o této události psali v komentáři Trh s podílovými fondy se stále rozrůstá. Pokud bychom abstrahovali od vlivu tohoto fondu na průměrnou výkonnost fondů této kategorie, tak by se české smíšené fondy od zahraničních s průměrnou výkonností –3,75% příliš neodlišovaly.

Nejlepší fondy

Typ fondu Zahr. fondy s registrací od KCP Domácí fondy Název fondu Výkon. Průměr Název fondu Výkon. Průměr Akciový KBC Index Fund Euroland Bonds + 1,94% -13,3% Akro Svět -1,90% -10,82% Smíšený Pioneer Mix 1 + 8,06% -5,1% investAGe AGb + 289,6% + 0,41% Dluhopisový Pioneer Euro Bond + 8,67% -0,15% ISČS Bondinvest + 1,51% + 0,57% Peněžního trhu KBC Multi Cash Euro Medium + 0,94% +0,32% J&T Perspektiva P + 0,61% + 0,13%

Nejhorší fondy

Typ fondu Zahr. fondy s registrací od KCP Domácí fondy Název fondu Výkon. Průměr Název fondu Výkon. Průměr Akciový KBC Equity Fund Media -26,23% -13,3% Akro Eurotech -18,68% -10,82% Smíšený ABN Amro Model Fund 6 -16,35% -5,1% Newton Euro - 9,86% + 0,41% Dluhopisový JB Emerging Bond (EURO) -10,56% -0,15% ISČS Trenbond -1,95% + 0,57% Peněžního trhu HSBC GIF US Dollar Reserve -0,12% +0,32% Akro Obligace - 2,39% + 0,13%

Jak se projevily nejvýznamnější komodity

Ačkoli začátkem měsíce vydala OPEC zprávu o výrazném zvýšení těžby ropy, nestačilo to k tomu, aby cena ropy setrvala v průběhu celého měsíce na nižších hladinách. Především v posledním červnovém týdnu totiž zaznamenala cena ropy značný nárůst. Stalo se tak díky oznámení, že je více než pravděpodobné přerušení dodávek ropy z důvodu plánovaného masivního úderu proti palestinské militantní skupině Hamas. To by mohlo mít vliv i na ropné oblasti v zemích těžících ropu. V červnu tak vzrostla cena ropy o 4,13%, čímž se dostala až na 25,45 dolaru za barel.

Předchozí články, které se rovněž věnovaly nejlepším a nejhorším investicím za příslušný měsíc, máte možnost shlédnout zde, a to za: květen duben březen únor

Naopak výrazně poklesly ceny drahých kovů, což mnohé překvapilo, především v případě zlata. Cena zlata se totiž v první polovině června ocitla na čtyř a půlletém maximu po té, co se zlato stalo alternativní investicí k akciím a dluhopisům. Radikální změnu však zažilo ve chvíli, kdy se investoři v závěru měsíce nechali vést optimistickou náladou a svůj zájem zaměřili opět na akcie. Nakonec tak v minulém měsíci cena zlata poklesla o 3,71%, tedy na 314,45 dolaru za troyskou unci.

Velice podobně dopadlo také stříbro. Propadlo se o 3,78% na hladinu 4,84 dolaru za troyskou unci. A nakonec i nejdražší z námi sledovaných komodit, tedy platina, klesla o nějaké to procento níže. Tedy abychom byli přesní, o 1,29%. Červnové obchodování tak platina uzavřela cenou 537,50 dolaru za troyskou unci.

Jak dopadly námi sledované měny?

S úsměvem na tváři, možná k nevoli majitelů účtů v zahraničních měnách, je možné konstatovat, že koruna si během června opět výrazně polepšila. A jak se zdá, centrální banka proti tomu stále nehodlá nijak intervenovat. Nejvíce tak vzrostl kurz koruny oproti americkému dolaru. Cena amerického dolaru se v průběhu měsíce propadla o neuvěřitelných 10,08%, tedy o 3 koruny a 29 haléřů. O něco menší pokles zažila také britská libra, tentokrát o 5,3%, což představovaly 2 koruny a 52 haléřů. A nakonec euro. Kurz eura se snížil o celou 1 korunu a 14 haléřů.

Podařilo se vám využít některé z investic, o kterých byla v článku řeč? Na co byste vsadili nebo hodláte vsadit při současné situaci na kapitálových trzích? Těšíme se na vaše názory.