Kde najdete možnosti studia v zahraničí?

Akademické informační centrum navázalo na svůj loňský úspěšný projekt, při kterém navštívilo 13 českých a moravských univerzit se svými přednáškami o možnostech vysokoškolského studia v zemích Evropské unie. Nabídka prezentací o studiu i dalších typech pobytů v zahraničí je však letos poprvé věnována středoškolským studentům, pro které centrum připravilo besedy přímo na jejich školách. Těchto besed, jež se budou konat v průběhu března a dubna převážně na gymnáziích v Brně, Vyškově, Boskovicích a Blansku, se kromě přednášejících z Akademického informačního centra zúčastní také absolventi zahraničních pobytů. Studenti se tak seznámí nejen s teoretickými přehledy všech dostupných možností, ale také s vlastními cennými zkušenostmi a hodnocením stážistů. Málokterý student ví, že se může zúčastnit výměnných pobytů či stáží např. prostřednictvím své vlastní školy, která se zapojí do evropských vzdělávacích programů Erasmus/Comenius nebo Leonardo da Vinci. Ti, kteří touží po získání zahraniční zkušenosti jinou formou, mohou využít různých typů dobrovolnických či brigádnických pobytů, zprostředkovávaných např. Evropskou dobrovolnou službou nebo specializovanými agenturami. Nepřeberná nabídka existuje v oblasti prázdninových jazykových pobytů na více či méně prestižních jazykových školách. Zvlášť nadaní studenti se mohou také ucházet o některé ze stipendií zahraničních nadací nabízejících stipendia v Německu či Velké Británii; v této skupině se však každoročně ocitá pouze několik desítek těch nejšťastnějších. Co se týče stipendií, mnohem větší šance se naskýtají až při studiu vysokoškolském - ve svých besedách tým AIC neopomněl ani tento další stupeň. Dokonce ani zájemci o tuto problematiku, na jejichž školy se uvedené besedy letos nedostanou, nepřijdou zkrátka. Pro ty centrum připravuje publikaci, která bude obsahovat vše, co bude předmětem besed, včetně zkušeností, názorů a hodnocení těch, kteří již měli to štěstí zúčastnit se některého z pobytů. Finančně je projekt z poloviny zajištěn přímo z prostředků Evropské unie v rámci programu Small Projects Programme a jeho cílem je napomoci integraci České republiky do evropských struktur formou zvýšení informovanosti mladých lidí o možnostech studia v zemích EU. Důraz je však kladen na podněcování zájmu studentů o poznávání evropských zemí, jejich mentality, kultury a školství prostřednictvím vlastní zkušenosti. To je ostatně posláním Akademického informačního centra i jeho projektového partnera, kterým je evropská informační služba Eurodesk.