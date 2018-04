Pouze broker je ten, kdo má oprávnění pro nás nakupovat a prodávat komodity, akcie (ale i opce, dluhopisy, apod.). Samozřejmě, za tuto službu si účtuje i patřičný poplatek, nebo-li brokerskou komisi (tzv. commission, nebo také fee). Tato komise se pak účtuje většinou za kompletně provedený obchod (tzn. vstup do pozice i výstup z pozice), nebo-li také round turn (RT). Někteří brokeři účtují na dvě části – polovinu RT komise již při vstupu do trhu, druhou polovinu pak při výstupu z trhu.

První věcí, kterou je třeba si ujasnit je, že ve skutečnosti nebudete shánět brokera, ale brokerský dům, nebo také brokerskou společnost či jiný institut (např. banky), který brokerské služby poskytuje. Pokud budete chtít obchodovat prostřednictvím zahraničního brokera, doporučujeme navštívit internet, kde naleznete odkazy na stovky a tisíce nejrůznějších brokerských domů s nejrůznějšími cenami a službami po celém světě.

Jenom pro orientaci uvádíme některé základní rozdíly mezi tuzemskými a zahraničními brokerskými domy (viz následující strana). Jak jsme již zmínili, v případě nováčků doporučujeme začít s full-service brokerem. Najít dobrého FS brokera je většinou stejně složité, jako najít dobrého celoživotního partnera – proto je třeba dát si při hledání FS brokera potřebnou práci a píli, která se však v budoucnu vyplatí (my sami hledali ideálního FS brokera více než rok, přičemž jsme museli vyzkoušet několik brokerů, než jsme nalezli toho, který by plně vyhovoval našim náročným požadavkům).

Při hledání brokera se obecně vyplatí být maximálně otevřený a zcela na rovinu

mluvit o svých představách, přáních, ale i úrovni vlastních zkušeností.



Tuzemské

brokerské domy Zahraniční

brokerské domy • budou k Vám hovořit česky

• díky nižší konkurenci zaplatíte za jejich služby obvykle více

• díky nižší konkurenci nemusí být služby tak propracované a rozmanité

• pravděpodobně budete potřebovat vyšší částku k otevření účtu

• peníze jsou na účtu v ČR, není třeba je převádět do zahraničí • je třeba ovládat cizí řeč

• díky velmi vysoké konkurenci máte možnost najít opravdu zajímavé nabídky a platit i výrazně méně za služby

• lze najít společnost, která vám otevře účet už i od 300 USD (v případě akcií, v případě komodit to bývá minimálně 1 – 2 tisíce USD)

Pokud můžete, domluvte si osobní schůzku

Toto samozřejmě platí pouze v případě tuzemských brokerů. Přesto vám však nic nedá tolik, jako dojem z osobní schůzky. Jde o vaše investice, vaše peníze, tak si najděte čas, domluvte si osobní schůzku a sejděte se s brokerem tváří v tvář. Uvidíte, jak k vám bude vstřícný, kolik vám dokáže dát již během první schůzky, zda se na vás snaží udělat dojem či se naopak chová nesnesitelně arogantně (pryč od takových) apod. Vše, co vám broker během takové schůzky řekne, si pečlivě zapište, abyste později mohli porovnat sliby se skutečností a případně brokera vyměnit.

Pokud nemůžete osobně, určitě upřednostněte telefonát před e-mailem

Jde převážně o případ, kdy budete na internetu hledat zahraniční brokerské společnosti. Samozřejmě pro první kontakt bude e-mail nezbytností. Pokud však proběhne u několika brokerských společností počáteční e-mailová komunikace, která by mohla naznačit, že by se právě tato společnost mohla dostat mezi horké kandidáty, určitě přistupte k telefonickému hovoru. Většinou nemusíte volat vy osobně, stačí do emailu naznačit, že byste dali přednost telefonické konverzaci, připsat své číslo a společnost vám ve většině případů zavolá sama.

Ptejte se na všechno

A to doslova. Ať už budete absolvovat osobní schůzku či telefonický rozhovor, dejte si načas a ptejte se na cokoliv, co vás napadne. Schválně brokera testujte, je třeba si udělat co nejlepší představu o tom, co vše by vám mohl broker v budoucnu dát. Berte to jako rande, na kterém jeden druhého oťukáváte.

Mezi vašimi dotazy by pak rozhodně neměly chybět následující:

• Jak dlouho se již broker touto činností živí?

• Co dělal před tím?

• Co ho přimělo začít se živit jako broker?

• Jaké má vzdělání?

• Jaké má vzdělání a zkoušky v oblasti investování?

• Obchoduje komodity či akcie i sám pro sebe?

• Pokud ne, proč?

• Pokud ano, jaké komodity či akcie? Jaká je jeho strategie?

• Má nějaké oblíbené trhy, či společnosti? Proč právě tyto?

• Co vás může v budoucnu naučit?

• Co vám ještě může nabídnout kromě plnění příkazů?

Zeptejte se upřímně na jeho názory, rady a typy. Též upřímně odpovídejte na brokerovi dotazy a pamatujte si, že nikdo vás nebude hubovat za nevědomost. Pokud něco nevíte, či neumíte najít odpověď, je tu právě proto váš broker, aby vám poradil, co dělat.

Vše si pečlivě poznamenejte

Všechny odpovědi si pečlivě poznamenejte a později se přesvědčíte, že váš broker plní vše, co slíbil a že se nejednalo o pouhé sliby a prázdné řečičky. Nebojte se dát najevo nespokojenost a připomenout brokerovi sliby v momentě, kdy vidíte, že je neplní. A pokud i po opakovaném upozornění broker své sliby neplní, s klidným svědomím se začněte poohlížet po jiném.

Na první schůzce nic neslibujte

Nikdy se nenechte hned na první schůzce (či během prvního telefonátu) přesvědčit, natož pak cokoliv podepsat (s potencionálním životním partnerem přece též nejdete hned po první schůzce k oltáři). Schůzku ukončete s poděkováním, že si vše promyslíte a necháte projít hlavou. Je třeba, abyste skutečně porovnali mezi několika brokery, které vyslechnete. A též vám dá takový postup šanci zkusit později vyjednávat o trochu nižší cenu než jaká je standardní.