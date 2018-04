Kde naspoříte nejvíce?

Úročení úspor

Úroková sazba z vkladů je nejčastěji ve výši 2 %. Výjimkou jsou pouze stavební spořitelny HYPO (až 2,4 %) a Wüstenrot (2,5 %). Pro srovnání: pětileté termínované vklady nejsou ve většině případů úročeny sazbou nad 1,5 %. Vyšší sazbu u termínovaného vkladu s pětiletou výpovědní lhůtou nabízí například Volksbank, pro částky v pásmu 30 000 až 0,5 mil. korun je to 1,75 %. Podmínkou je však mít v bance i běžný účet a při předčasné výpovědi klient zaplatí sankci ve výši 0,5 % z uložené částky plus 50 korun. Stavební spoření je na tom s předčasným ukončením smlouvy podobně. Pokud svou smlouvu zrušíte dříve než za šest let, kromě ztráty státní podpory zaplatíte navíc úhradu ve výši 0,5% z cílové částky. Z hlediska likvidity i výnosu je zajímavý spořicí účet ING Konto, kde jsou úspory úročeny sazbou 1,6 % a bance se neplatí žádné zřizovací ani další poplatky. Vklady jsou k dispozici kdykoli. Úročí se však pouze v okamžiku, kdy zůstatek činí minimálně 10 000 korun.

Státní podpora a poplatky stavebních spořitelen

Kromě úroků může klient stavební spořitelny získávat státní podporu. U smluv sjednaných po 1. lednu 2004 činí její výše 15 % z ročně uspořené částky, maximálně 3 000 korun. Pro smlouvy sjednané před tímto datem zůstává výše státní podpory nezměněna, je to 25 % z ročně uspořené částky ve výši maximálně 4 500 korun ročně. Pokud má nyní účastník stavebního spoření uzavřeno více smluv současně a na některé z nich pobírá státní podporu ve „starší verzi“, na ostatních smlouvách prozatím nárok na státní podporu nemá.

Pokud jde o poplatky, nejvyšší z nich je vstupní úhrada za uzavření smlouvy. Nejčastěji si ji stavební spořitelny účtují ve výši 1 % z cílové částky. Z toho vyplývá, že výši cílové částky je třeba si dobře promyslet. Pokud by byla příliš vysoká, úhrada za sjednání smlouvy by zbytečně snižovala celkový výnos. Dále jsou každý rok z účtu strhávány úhrady za vedení účtu ve výši několika set korun.

Výše úrokových sazeb pro úročení vkladů a výše poplatků jsou pro jednotlivé spořitelny uvedeny v následujících tabulkách. Jde o částky platné pro smlouvy sjednávané v současnosti, starší smlouvy mohou být úročeny i zpoplatněny jinak.

Úročení vkladů u nyní sjednávaných smluv stavební spořitelna základní úroková sazba z vkladů úrokové zvýhodnění při zřeknutí se úvěru ČMSS - Liška 2% - HYPO - tarif NS/EU* 2% 20 % ze základního úročení** Modrá pyramida 2% - Raiffeisen st. spořitelna 2% - SS ČS - Buřinka 2% - Wüstenrot st. Spořitelna*** 1,5% nebo 2,5 % -

Zdroj: Fincentrum

Jde o standardní produkty spořitelen, nejsou zde uvedena případná dočasná zvýhodnění speciálních produktů

* HYPO spořitelna nabízí ještě úvěrový tarif NU/EU, kde jsou vklady úročeny 1% a úvěr zvýhodněnou sazbou 3,9 % a produkt Smart s úročením vkladů 2 % a úvěru 4,9 %

** při splnění podmínek stanovených všeobecnými obchodními podmínkami HYPO spořitelny

*** u Wüstenrotu si lze vybrat ze dvou kombinací úrokových sazeb "vklady - úvěr": 2,5 % a 5,3 %, nebo 1,5 % a 4,4 %

Výše poplatků u nyní sjednávaných smluv stavební spořitelna úhrada za sjednání smlouvy (v % z CČ) roční úhrada za vedení účtu (Kč) ČMSS - Liška 1% 290 HYPO - tarif NS/EU* 1,2 % nebo 1,8 %** 360 Modrá pyramida 1% (25% sleva pro mladé klienty), max. 5 000 Kč 300 Raiffeisen st. spořitelna 1% (15% sleva pro mladé klienty) 280 SS ČS - Buřinka 1% 235 Wüstenrot st. Spořitelna 1% 250

Zdroj: Fincentrum

Jde o standardní produkty spořitelen, nejsou zde uvedena případná dočasná zvýhodnění speciálních produktů

* HYPO spořitelna nabízí ještě úvěrový tarif NU/EU se stejně vysokými poplatky a dále produkt Smart se snížením poplatkem za uzavření smlouvy ve výši 0,9 % z CČ

** při volbě vyššího poplatku má klient možnost získat dodatečné úr. zvýhodnění 1 % z cílové částky (nutno splnit stanovené podmínky)

CČ = cílová částka

Kde naspoříte nejvíce?

Nejvíce úspory zhodnotí Wüstenrot

Jak je vidět z tabulek, nejvyšší úročení vkladů a téměř nejnižší poplatek za vedení účtu klient získá ve stavební spořitelně Wüstenrot. Pro toho, kdo si chce sjednat stavební spoření kvůli zhodnocování úspor, je to v současnosti nejlepší volba. Nic na tom nezmění ani případná sleva na poplatku za sjednání smlouvy, kterou poskytují mladým lidem některé jiné spořitelny. Kromě toho tuto sazbu získá každý klient (pokud si ji vybere, viz. poznámka pod první tabulkou), a to i v případě, kdy bude čerpat úvěr. Tzv. úroková zvýhodnění, která kdysi nabízely všechny stavební spořitelny, se většinou vztahovala pouze na klienty, kteří si nevzali úvěr.

U HYPO spořitelny je nutné splnit několik podmínek

Na druhém místě je HYPO stavební spořitelna, která nabízela nejvyšší zhodnocení úspor ještě donedávna. Od května však úročení snížila, nyní je možné při splnění několika podmínek, které jsou vyjmenovány v obchodních podmínkách spořitelny, získat úročení vkladů téměř 2,4 %. Nejde o stanovenou sazbu, ale k základní 2% sazbě může klient získat ještě úrokové zvýhodnění ve výši 20 % z připsaných úroků. Dále může klient, který si nevezme úvěr, obdržet dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1 % cílové částky. Musí mít však smlouvu sjednanou ve variantě se vstupním poplatkem 1,8 % a navíc musí spořit delší dobu než šest let, jelikož musí dosáhnout určitého hodnotícího čísla. To je opět stanoveno obchodními podmínkami. Kvůli vyšším poplatkům však ani tento bonus vždy nezajistí vyšší zhodnocení než u Wüstenrotu. To se povede až u vyšších cílových částek (přibližně nad 330 000 korun).

Ostatní spořitelny úročí vklady klientů dvěma procenty. U vybraných produktů někdy spořitelny klientům nabízejí i vyšší sazbu (může jít například o kombinaci s určitým překlenovacím úvěrem nebo třeba o časově omezenou zvýhodněnou nabídku).

Rozdíly v úrokových sazbách

Jaké rozdíly v konečných naspořených částkách způsobí růst úrokové sazby o několik procentních bodů, ukazuje následující tabulka. Jsou zde uvedeny čtyři různé sazby, o kterých jsme se zmínili výše (ING Konto, většina stavebních spořitelen, HYPO, Wüstenrot). Nejde však o částky naspořené u stavebních spořitelen, ale o prosté spoření částky 1 700 korun po dobu šesti let. Vklady jsou připisovány na účet vždy na začátku měsíce, nejsou započteny žádné poplatky.

Pravidelné ukládání peněžní částky na spořicí účet 1 700 Kč ukládáno na účet vždy počátkem měsíce, 6 let (tj. 72 úložky), neplaceny žádné poplatky úroková sazba (% p.a.) naspořená částka 1,60% 128 549 Kč 2% 130 148 Kč 2,40% 131 773 Kč 2,50% 132 184 Kč



