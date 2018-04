Kde nejlépe zhodnotit peníze? Akcie lákají!

, aktualizováno

Vstup do EU nepřinesl jen euforii, ale i vystřízlivění. Akciové tituly na pražské burze po přistoupení Česka do Evropské unie čekala korekce. Pražská burza tak ztrácí již druhý měsíc a její nárůst měřený indexem PX-D se od začátku roku snížil na 16,8%. I tak jsou však investice do akciových fondů stále oblíbenější. Mezi nejúspěšnějšími se roční výnos pohybuje v řádech desítek procent, a to při průměrných sazbách termínovaných vkladů 1,32 % stojí za úvahu.