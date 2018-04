Kde se dá nejvíce vydělat?

Úvod července nezačal nejlépe. Nezaměstnanost v USA vyrostla na 9-leté maximum v podobě 6,4 %. Akciové trhy však během posledních týdnů výrazně rostly z důvodu očekávaní uzdravení světové ekonomiky a růstu zisku společností. Americké firmy opět začínají investovat a mnoho ukazatelů předpovídá pozvolné posilování ekonomiky. Vývoj spotřebitelské poptávky však bude pro další růst klíčový.

Akcie rostou

Všechny akciové indexy zaznamenaly v minulém měsíci velmi slušný nárůst. Světový index S&P 500 si polepšil o 1,62 %. Největší překvapení však přišlo z Německa, kde si DAX připsal více než 10 %.

Index Změna S&P 500 (USA) +1,62% DJIA (USA) +2,76% Nasdaq Composite (USA) +5,78% FTSE 100 (Velká Británie) +4,87% DAX (Německo) +10,84% CAC 40 (Francie) +6,54% Nikkei 225 (Japonsko) +3,06%

Peníze se opět zlevní

V prvním červnovém týdnu snížila Evropská centrální banka sazby na 2 % a Bank of England dokonce na nejnižší úroveň za posledních 50 let na 3,5 %. Koncem června Americký Fed po dlouhém zasedání oznámil snížení na další historické minimum 1 %. Čtvrtprocentním snížením si Fed nechal prostor pro další snížení. Avšak mnoho účinných nástrojů mu už nezbývá. Vyrojily se spekulace, že pokud se nedostaví oživení americké ekonomiky, akcie padnou. A pokud se na druhou stranu dostaví, dluhopisové trhy mohou počítat s výprodejem.

ČNB svým rozhodnutím o snížení úrokových sazeb trhy opět zaskočila. Důvodem bylo snížení inflační prognózy a naopak zvýšení očekávaného růstu HDP v příštím roce, což je u konzervativním výhledů ČNB dosti neobvyklé. Výsledek zaskočil devizový i dluhopisový trh.

Index Hodnota 30.6.2003 Hodnota 31.7.2003 Změna PX-50 535,1 568,9 +6,31% PX-D 1326,6 1404,5 +5,87%

Český akciový trh (vyjádřeno indexem PX-50) si za minulý měsíc polepšil o slušných 6,31 %. Rostly všechny akcie ze SPADu. Největší zisky si připsaly Unipetrol (+16,2 %), ČEZ (+14,5 %) a České radiokomunikace (+13,7 %). Všechny sledované domácí akcie blue-chips překonaly tržní očekávání. Index PX-D si připsal +5,87 %, což je od začátku roku již 20,4 %.



Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna Nejhorší změna Domácí akcie (bez SPADu) ISPAT NOVÁ HUŤ +63,9% PARAMO -3,3% SPAD UNIPETROL +16,2% PHILIP MORRIS ČR +1,0%

Podílové fondy kopírovaly vývoj na burze. Akciové trhy si připsaly v průměru 5,11 %. Mezi ty nejúspěšnější se zařadil ISČS Sporotrend se zhodnocením +8,36 %, od začátku roku fond svým podílníkům vynesl dokonce 22 %. Dluhopisové fondy skončily v záporu, když jejich hodnota poklesla v průměru o -0,71 %. Nicméně ztráty českých dluhopisů mohly být ještě vyšší. Zabránila jim v tom ČNB překvapivým snížením úrokových sazeb. Výjimkou byly IKS Plus bondový (+1,17 %) a ISČS Trendbond (+0,74 %), které šly proti trhu s dluhopisy. Fondy peněžního trhu si připsaly skromných +0,10 %.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii Název fondu Výkon za 1 měsíc Název fondu Výkon za 1 měsíc Akciový ISČS-SPOROTREND +8,36% OPF AKRO Svět -2,63% +5,11% Smíšený IKS balancovaný +5,95% 1.IN Restituční fond -0,14% +0,29% Dluhopisový IKS Plus bondový +1,17% 1.IN Dluhopisový fond -1,47% -0,71% Peněžního trhu OPF AKRO Obligace +0,84% ČSOB český peněžní trh -0,07% +0,10%

I v zahraničí se dařilo akciovým fondům, které si v průměru polepšily o 5,11 %. Nejlépe zhodnotil svůj majetek Franklin Templeton Japan. Připsal si 17,36 %. Fond investuje většinu svého majetku do japonských akcií. Díky optimistickému vyjádření předsedy FEDu, ohledně růstu americké ekonomiky o více než 4 %, došlo k silnému poklesu na dluhopisových trzích. Odnesly to i dluhopisové fondy, které ztratily 1,05%.

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii Název fondu Výkon za 1 měsíc Název fondu Výkon za 1 měsíc Akciový Franklin Templeton Japan A ACC EUR +17,36% Global Energy (Pioneer) -3,64% +5,98% Smíšený Templeton Global Bal BX ACC EUR +7,24% Pioneer Mix 2 -2,67% +0,35% Dluhopisový Parvest International Bond +4,78% BOND USA A (ESPA) -8,55% -1,05% Peněžního trhu KBC Multi Cash CAD Medium +0,36% ESPA Cash Dollar - DIV. -1,37% +0,03%

Česká koruna pod tlakem



Maďarský „Kocourkov“ s devalvací forintu a následným zvyšováním sazeb oslabil téměř všechny okolní měny. Tlak na korunu dále podpořily výplaty dividend velkých firem a hrozba pádu vlády, když poslanec J. Hojdar vystoupil z klubu mateřské strany. Zánik korunového úrokového diferenciálu (srovnání úrokových měr ECB a ČNB) však poslal korunu až na hranici 32,40 CZK/EUR. Vůči americkému dolaru oslabila česká měna až o více než jednu korunu na úroveň 28,47 CZK/USD.

Ke konci roku by měla měna zůstat na slabších úrovních kvůli politickému riziku, které souvisí s rozhodujícím bojem o tvář reformy veřejných financí. Prohlášení opozice a problémy v řadách koalice dávají tušit, že podzim může být bouřlivým obdobím.

Dolar: trend se obrací

Od svého historického maxima (1,193 USD/EUR) se dolar výrazně vzdálil až na hranici 1,11 USD/EUR v závěru července. Dolaru pomohlo úspěšné tažení na světových trzích a příznivá makroekonomická data. Zdá se, že dochází ke změně sentimentu ve prospěch dolaru, ačkoliv odliv kapitálu pokračuje a pokles cen na americkém dluhopisovém trhu může vést k výprodeji.

Je zlato vhodným nástrojem pro uložení peněz? Dá se na zlatě zbohatnout?

Zlato zamířilo dolů

Po sedmitýdenním maximu se cena zlata začala propadat, i když za červenec si zlato připsalo +2,33 %. Za jeho poklesem je posílení amerického dolaru. Zlato se pohybuje téměř stejně v souladu s vývojem kurzu eura a dolaru po dobu 3 měsíců. Pokles dolaru by mohl obrátit pozornost investorů zpět ke zlatu.

Stříbro vystoupilo na více než tříleté maximum 5,21USD/tr.oz.. Koncem června se jeho hranice posunula na 5,11USD/tr.oz., což představuje až 12% měsíční zhodnocení. Vysoká cena však nemá podle analytiků žádné opodstatnění.

Cena ropy koncem měsíce rostla. Naděje spotřebitelů, že ceny pohonných hmot klesnou po invazi USA do Iráku, zmařila pomalá obnova exportu ropy z této země. Překážky jí kladou i sabotáže na zdejších ropovodech a válečné škody. Ceny ropy se pohybují v horní hranici OPECu: 22 až 28 dolarů za barel.

V těchto dnech však cena ropy zamířila dolů. Americká armáda prohlásila irácký vývozní ropovod do Turecka za bezpečný. Irák má tedy možnost obnovit export ropy během několika dnů. Pokud by cena ropy překročila horní limit 28 USD, OPEC by zvažoval zvýšení produkce.

